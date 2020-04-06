CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Willkommen bei der Evolution der künstlichen Intelligenz im MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition ist nicht nur ein Expert Advisor, sondern eine Echtzeit-Marktforschungsmaschine. Im Gegensatz zu statischen Robotern mit festen Strategien verwendet NeuroBoid einen Partikelschwarmoptimierungs-Algorithmus (PSO - Particle Swarm Optimization), um sich kontinuierlich an die Marktbedingungen anzupassen.

Diese Version stellt einen technologischen Sprung dar und konzentriert sich auf statistische Robustheit und Kapitalschutz durch neue risikoadjustierte Score-Metriken.

Multi-Asset-Fähigkeit: Obwohl primär für XAUUSD (GOLD) entwickelt, passt er sich jedem Vermögenswert an. Dank seiner einzigartigen Fähigkeit, mit speicherbasiertem PSO und kontinuierlichem Lernen zu arbeiten, ist CrossRoad NeuroBoid in der Lage, jeden Vermögenswert mit guter Volatilität erfolgreich zu handeln.

Hauptfunktionen (Key Features)

Echtzeit-Walk-Forward-Validierung: Der Roboter vertraut der Vergangenheit nicht blind. Er führt kontinuierliche Tests in unbekannten Datenfenstern durch, um zu validieren, ob die Strategie robust bleibt, bevor er Ihr Kapital riskiert.

Risikoadjustierte Fitness (Risk-Adjusted Fitness): Die Optimierung bestraft nun volatile Strategien. Der Algorithmus sucht die beste Rendite bei geringstmöglichem Drawdown und simuliert dabei realen Spread und Slippage .

Professionelles Dashboard: Ein völlig neues grafisches Panel, das Trendstatus, Oszillatoren, Signalstärke, Schwarm-Konfidenz und fundamentale Kontodaten in Echtzeit anzeigt.

Intelligente dynamische Lot-Größe: Die Positionsgröße kann basierend auf der "Konfidenz" des Signals (Prozentsatz der Übereinstimmung zwischen den Boids-Agenten) automatisch erhöht werden.

Technische Strategie

NeuroBoid v6.4 analysiert gleichzeitig 4 Marktdimensionen :

Kontext und Trend: Ausrichtung mehrerer EMAs (9, 15, 50, 100) und des Parabolic SAR Indikators. Oszillatoren: RSI und Stochastic zur Identifizierung von Erschöpfungszonen (Überkauft/Überverkauft). Momentum: Erweiterte Analyse von MACD und Histogramm. Umkehr (Reversal): Erkennung von Umkehrwahrscheinlichkeitsmustern basierend auf Price Action und Bollinger Bands.

⚙️ Parameter und Anforderungen

Empfohlener Zeitrahmen: M5 (Standard), aber anpassbar an M15, H1, H4 und D1.

Währungspaare: Optimiert für Paare mit guter Volatilität und niedrigem Spread (z.B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

Betriebsmodus: Standardmäßig im AGGRESSIVE -Modus für höhere Handelsfrequenz konfiguriert, verfügt aber auch über Conservative (Konservativ) und Balanced (Ausgewogen) Modi.

Kontotyp: Für eine bessere Ausführung werden ECN- oder Raw Spread-Konten empfohlen.

🛡️ Risikomanagement