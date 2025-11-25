KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: Der professionelle manuelle Trade-Manager

Verlieren Sie die Kontrolle über Ihre manuellen Trades? Fällt es Ihnen schwer, den echten Breakeven-Punkt (Gewinnschwelle) zu berechnen, wenn Sie mehrere Positionen eröffnen?

KC GRIDMASTER v2 ist kein blinder "Set-and-Forget"-Grid-Roboter. Dieses Tool ist ein ausgeklügeltes Trade-Management-Panel, das entwickelt wurde, um Ihre Entscheidungen zu unterstützen, Ihre manuellen Trades zu automatisieren und vor allem Ihr Risiko professionell zu managen.

Sie entscheiden, wann Sie in den Handel einsteigen; überlassen Sie den Rest der fortschrittlichen Risiko-Engine von KC GRIDMASTER v2.

🚀 NEUES GROSSES UPDATE (v1.80): Optionaler RSI-Auto-Entry-Modus!

Sie müssen nicht mehr auf den perfekten manuellen Einstieg warten! KC GRIDMASTER v2 erweitert seine Leistungsfähigkeit durch die Einführung einer optionalen, RSI-basierten Auto-Trading-Funktion.

Wie funktioniert es?

Wenn Sie die Option UseAutoTrading aktivieren, beginnt der EA, den Markt für Sie zu überwachen.

  • Wenn der RSI unter Ihr definiertes "Überverkauft"-Level (Oversold) fällt, eröffnet der EA automatisch eine BUY-Position.

  • Wenn der RSI über Ihr definiertes "Überkauft"-Level (Overbought) steigt, eröffnet der EA automatisch eine SELL-Position.

Das leistungsstarke Risikomanagement übernimmt

Das Beste an dieser Funktion ist, dass, sobald der Auto-Trade eröffnet wird, alle leistungsstarken Risikomanagement-Engines, die Sie von KC GRIDMASTER kennen und denen Sie vertrauen, sofort die Kontrolle übernehmen.

Von der Sekunde der Eröffnung an wird Ihr automatischer Einstieg Folgendes haben:

  • Dynamische ATR-basierte TP/SL-Ziele.

  • Aktives "Korb"-Breakeven-Tracking.

  • Ausstehende Orders für nachfolgende Grid-Level (falls konfiguriert).

Intelligente und sichere Logik

Dies ist kein Hochfrequenz-Roboter. Er ist darauf ausgelegt, ein einzelnes, hochwahrscheinliches Einstiegssignal (RSI-Extreme) zu erkennen und diesen Trade dann professionell zu managen.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn keine anderen Trades aktiv sind, sodass sie niemals Positionen stört, die Sie manuell eröffnet haben oder verwalten.

Es ist die perfekte Ergänzung für Trader, die das Risikomanagement des EA lieben, aber auch automatisierte Unterstützung beim Erwischen des ersten Einstiegs wünschen!

📈 Warum "GRIDMASTER" mehr ist als nur ein "Grid"-Bot

Die wahre Stärke dieses Tools liegt darin, wie es gestaffelte Einstiege (Scaling-in) verwaltet. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt oder Sie neue Positionen hinzufügen, behandelt der EA alle Ihre Trades als einen einzigen Korb und berechnet sofort die gewichteten durchschnittlichen Kosten.

Das gesamte Risikomanagement (TP, SL, Breakeven) wird von dieser einzigen, wahren Kostenbasis aus ausgeführt. Kein Verfolgen von 5 verschiedenen SL-Niveaus mehr.

🛡️ Kernfunktionen des Risikomanagements

1. Intelligenter & Dynamischer TP/SL (ATR-Basiert) Hören Sie auf, statische "100-Punkte"-Ziele zu setzen. Der EA berechnet Ihre Ziele dynamisch anhand der aktuellen Marktvolatilität (ATR). Er setzt engere Ziele bei geringer Volatilität und sicherere, breitere Ziele bei hoher Volatilität.

  • ATR-Sperre: Er sperrt den ATR-Wert zum Zeitpunkt des Einstiegs und verhindert so, dass sich Ihre Ziele durch späteres Markt-"Rauschen" verschieben.

2. Automatischer "Korb"-Breakeven (Die mächtigste Funktion) Wenn Sie mehrere Positionen haben, überwacht der EA den Gesamtgewinn des Korbes in Echtzeit. Wenn Ihr Korb sein Ziel erreicht (z.B. 30 Punkte oder 1.5x ATR), verschiebt er automatisch den Stop-Loss aller Positionen auf Ihre durchschnittlichen Einstiegskosten.

  • Setzen Sie Ihr Risiko zurück: Machen Sie Ihren gesamten Korb mit einer einzigen Bewegung risikofrei.

  • Manueller Auslöser: Warten Sie nicht auf den automatischen Auslöser; erzwingen Sie die Verschiebung zum Breakeven selbst mit der "BREAKEVEN"-Taste.

3. "Korb" Trailing Stop (Nachlaufender Stop) Nachdem der Breakeven-Punkt gesichert ist, wird die Trailing-Stop-Funktion des EA aktiviert. Während sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, aktualisiert er automatisch das Stop-Niveau, um Ihre Gewinne zu sichern.

4. Monetäre Gewinn-/Verlustziele (Kontoschutz) Wichtiger als "wie viele Punkte" Sie gemacht haben, ist "wie viel Geld" Sie gemacht haben.

  • Fester Gewinn: "Schließe alle Trades, wenn mein Korb einen Gesamtgewinn von $50 erreicht."

  • Fester Verlust: "Schließe alle Trades, wenn mein Korb einen Gesamtverlust von -$25 erreicht und verhindere, dass ich mehr verliere."

5. Entscheidungsunterstützungs-Panel Klicken Sie nicht in Panik oder mit unvollständigen Informationen auf den Knopf. Das Panel zeigt Ihnen in Echtzeit:

  • RSI-Status: Sehen Sie, ob sich der Preis in der Überkauft- (Overbought) oder Überverkauft- (Oversold) Zone befindet.

  • EMA-Trend: Analysiert die Richtung des Haupttrends (z.B. 200 EMA) und der kurzfristigen Trends (14/21 EMA), um Ihnen "Potenzieller KAUF"- oder "Potenzieller VERKAUF"-Signale zu geben.

  • Aktuelle ATR: Zeigt Ihnen den verfügbaren Bewegungsspielraum (Volatilität) im Markt.

📊 Wie es funktioniert (Einfache Schritte)

  1. Analysieren: Schauen Sie sich die RSI-, EMA- und ATR-Daten auf dem Panel an.

  2. Entscheiden: Drücken Sie "BUY" oder "SELL", wenn Sie den richtigen Moment erkennen.

  3. Verwalten lassen: Der EA eröffnet Ihren ersten Trade und platziert Ihre gestaffelten Limit-Orders (falls konfiguriert).

  4. Beobachten: Beobachten Sie, wie der EA die Durchschnittskostenlinie (Breakeven Line) zeichnet, die TP/SL-Niveaus aktualisiert und Ihre Position automatisch absichert, sobald sie im Gewinn ist.

  5. Schließen: Beenden Sie alle Positionen und ausstehenden Orders sofort mit der "CLOSE"-Taste.

⚙️ Wichtige Einstellbare Parameter

  • Lot-Einstellungen: Anfängliche Lotgröße und Lot-Multiplikatoren für nachfolgende Stufen (Martingale oder festes Lot).

  • Trade-Einstellungen: Wahl zwischen manuellem oder ATR-basiertem TP/SL, Punktabstand zwischen den Stufen ( GridDistance ), maximale Anzahl der Stufen ( MaxOrders ).

  • Breakeven-Einstellungen: BE-Auslösemodus (Punkte, ATR oder Preisbasiert), Auslöse-Distanz und zusätzliche Pips, die zur Kostenbasis hinzugefügt werden ( BreakEvenOffset ).

  • Trailing-Stop-Einstellungen: Trailing-Abstand und Schritt.

  • Feste G/V-Einstellungen: Auf Dollar ($) basierendes Gewinn- oder Verlustlimit zum Schließen von Trades.

Bringen Sie Ihren manuellen Handel auf die nächste Stufe. Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu managen.


