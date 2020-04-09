KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: Профессиональный Менеджер Ручной Торговли

Теряете контроль над своими ручными сделками? Вам сложно рассчитать истинную точку безубыточности при открытии нескольких позиций?

KC GRIDMASTER v2 — это не слепой сеточный робот по принципу "установил и забыл". Этот инструмент — продвинутая Панель Управления Сделками, созданная, чтобы усилить ваши решения, автоматизировать ваши ручные сделки и, что самое важное, профессионально управлять вашими рисками.

Вы решаете, когда войти в сделку; остальное доверьте продвинутому механизму управления рисками KC GRIDMASTER v2.

It's the perfect addition for traders who love the EA's risk management but also want automated assistance in catching that first entry!

🇷🇺 Русский

🚀 НОВОЕ КРУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ (v1.80): Опциональный Режим Авто-Входа по RSI!

Вам больше не нужно ждать идеального ручного входа! KC GRIDMASTER v2 расширяет свои возможности, представляя опциональную функцию Авто-Торговли на основе RSI.

Как Это Работает?

Когда вы включаете опцию UseAutoTrading , советник начинает следить за рынком за вас.

  • Когда RSI опускается ниже установленного вами уровня "Перепроданности" (Oversold), советник автоматически открывает позицию BUY.

  • Когда RSI поднимается выше установленного вами уровня "Перекупленности" (Overbought), советник автоматически открывает позицию SELL.

Мощное Управление Рисками Вступает в Игру

Самое лучшее в этой функции то, что как только авто-сделка открыта, все мощные механизмы управления рисками, которые вы знаете и которым доверяете в KC GRIDMASTER, мгновенно берут контроль на себя.

С секунды открытия, ваш автоматический вход будет иметь:

  • Динамические цели TP/SL на основе ATR.

  • Активное отслеживание "Корзинного" Безубытка (Breakeven).

  • Отложенные ордера для последующих уровней Сетки (если настроено).

Умная и Безопасная Логика

Это не высокочастотный робот. Он предназначен для улавливания одного, высоковероятного сигнала входа (экстремумы RSI) и последующего профессионального управления этой сделкой.

Эта функция работает только тогда, когда нет других активных сделок, поэтому она никогда не будет мешать позициям, которые вы открыли или которыми управляете вручную.


📈 Почему "GRIDMASTER" — это Больше, Чем Просто "Сеточный" Бот

Истинная сила этого инструмента заключается в том, как он управляет усредняющими входами (scaling-in). Когда рынок идет против вас или вы добавляете новые позиции, советник рассматривает все ваши сделки как единую корзину и мгновенно рассчитывает средневзвешенную цену входа.

Все управление рисками (TP, SL, Breakeven) осуществляется от этой единой, истинной точки входа. Больше не нужно отслеживать 5 разных уровней SL.

🛡️ Ключевые Функции Управления Рисками

1. Умный и Динамический TP/SL (На Основе ATR) Перестаньте устанавливать статичные цели "100 пунктов". Советник динамически рассчитывает ваши цели, используя текущую волатильность рынка (ATR). Он устанавливает более близкие цели при низкой волатильности и более безопасные, широкие цели — при высокой.

  • Блокировка ATR: Он фиксирует значение ATR в момент входа, предотвращая смещение ваших целей из-за последующего рыночного "шума".

2. Автоматический "Корзинный" Безубыток (Самая Мощная Функция) Когда у вас несколько позиций, советник в реальном времени отслеживает общую прибыль по корзине. Как только ваша корзина достигает цели (например, 30 пунктов или 1.5x ATR), он автоматически перемещает Stop Loss всех позиций на вашу среднюю цену входа.

  • Обнулите Риск: Сделайте всю вашу корзину безубыточной одним движением.

  • Ручная Активация: Не ждите авто-срабатывания; принудительно переведите сделки в безубыток кнопкой "BREAKEVEN".

3. "Корзинный" Трейлинг-Стоп (Trailing Stop) После того, как точка безубыточности достигнута, активируется функция трейлинг-стопа. По мере движения рынка в вашу пользу, он автоматически обновляет уровень стоп-лосса, фиксируя вашу прибыль.

4. Цели по Прибыли/Убытку в Деньгах (Защита Счета) Важнее не "сколько пунктов" вы заработали, а "сколько денег".

  • Фиксированная Прибыль: "Закрыть все сделки, когда моя корзина достигнет общей прибыли в $50."

  • Фиксированный Убыток: "Закрыть все сделки, когда моя корзина достигнет общего убытка в -$25, и не дать мне потерять больше."

5. Панель Поддержки Принятия Решений Не нажимайте кнопку в панике или не имея полной информации. Панель показывает вам в реальном времени:

  • Статус RSI: Показывает, находится ли цена в зоне перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold).

  • Тренд по EMA: Анализирует направление основного тренда (напр., 200 EMA) и краткосрочных трендов (14/21 EMA), давая вам сигналы "Potential BUY" или "Potential SELL".

  • Текущий ATR: Показывает вам доступный диапазон движения (волатильность) на рынке в данный момент.

📊 Как Это Работает (Простые Шаги)

  1. Анализируйте: Изучите данные RSI, EMA и ATR на панели.

  2. Решайте: Нажмите "BUY" или "SELL", когда поймаете нужный момент.

  3. Доверьте Управление: Советник открывает вашу первую сделку и размещает отложенные лимитные ордера (если настроено).

  4. Наблюдайте: Смотрите, как советник рисует линию средней цены (Breakeven Line), обновляет уровни TP/SL и автоматически защищает вашу позицию, как только она выходит в прибыль.

  5. Закрывайте: Мгновенно закройте все позиции и отложенные ордера кнопкой "CLOSE".

⚙️ Ключевые Настраиваемые Параметры

  • Настройки Лота: Начальный лот и множители лота для последующих уровней (Мартингейл или фиксированный лот).

  • Настройки Торговли: Выбор ручного или основанного на ATR TP/SL, расстояние в пунктах между уровнями ( GridDistance ), максимальное количество уровней ( MaxOrders ).

  • Настройки Безубытка: Режим срабатывания (Пункты, ATR или Цена), дистанция срабатывания и дополнительные пункты, добавляемые к цене входа ( BreakEvenOffset ).

  • Настройки Трейлинг-Стопа: Дистанция и шаг трейлинг-стопа.

  • Настройки Фикс. P/L: Лимит прибыли или убытка в долларах ($) для закрытия сделок.

Поднимите свою ручную торговлю на новый уровень. Перестаньте угадывать, начните управлять.


FREE
