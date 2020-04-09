KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: 专业手动交易管理器

您是否正在失去对“手动交易”的控制？ 当您开设多个仓位时，是否难以计算出真正的“盈亏平衡点”？

KC GRIDMASTER v2 不是一个盲目的“设置后不管”的网格机器人。该工具是一个复杂的**“交易管理面板”**，旨在强化您的决策，自动化您的手动交易，最重要的是，专业地管理您的风险。

您决定何时入场；剩下的交给 KC GRIDMASTER v2 的高级风险引擎。

🚀 重大更新 (v1.80): 可选的 RSI 自动入场模式！

您不再需要等待完美的手动入场时机！KC GRIDMASTER v2 更进一步，引入了可选的、基于 RSI 的自动交易功能。

它是如何工作的？

当您启用 UseAutoTrading 选项时，EA 会开始为您监控市场。

当 RSI 跌破您定义的“超卖” (Oversold) 水平时，EA 将自动开设一个 BUY (买入) 仓位。

当 RSI 升破您定义的“超买” (Overbought) 水平时，EA 将自动开设一个 SELL (卖出) 仓位。

强大的风险管理系统接管一切

此功能最棒的部分是，自动交易一旦开启，您所熟知和信赖的 KC GRIDMASTER 风险管理引擎将立即接管控制权。

从开启的那一刻起，您的自动入场将拥有：

动态的、 基于 ATR 的止盈/止损 目标。

激活的**“篮子”盈亏平衡**追踪。

后续网格级别的挂单（如果已配置）。

智能与安全的逻辑

这不是一个高频交易机器人。它旨在捕捉单一的、高概率的入场信号（RSI 极端值），然后专业地管理该笔交易。

此功能仅在没有其他活跃交易时运行，因此它绝不会干扰您手动开设或正在管理的仓位。

对于那些喜欢这款 EA 的风险管理，又希望在捕捉首次入场时获得自动化辅助的交易者来说，这是一个完美的补充！

📈 为什么 "GRIDMASTER" 不仅仅是一个 "网格" 机器人

该工具的真正力量在于它管理“加仓”的方式。当市场对您不利或您增加新仓位时，EA 会将您的所有交易视为一个“篮子”，并立即计算出**“加权平均成本”**。

所有的风险管理（TP、SL、盈亏平衡）都基于这个**“单一的、真实的成本点”**来执行。您不再需要跟踪5个不同的止损位。

🛡️ 核心风险管理功能

1. 智能动态止盈/止损 (基于ATR) 停止设置“100 点”之类的静态目标。EA 会使用当前的市场波动率 (ATR) 动态计算您的目标。它在低波动时设置较近的目标，在高波动时设置更安全的较远目标。

锁定ATR： 它会在您入场时锁定当时的 ATR 值，防止您的目标因随后的市场“噪音”而变动。

2. 自动 "篮子" 盈亏平衡 (最强大的功能) 当您有多个仓位时，EA 会实时监控“总篮子”的利润。当您的篮子达到设定的目标（例如：30 点或 1.5 倍 ATR）时，它会自动将所有仓位的“止损”移动到您的“平均入场成本”点。

风险清零： 一键使您的整个交易篮子零风险。

手动触发： 不用等待自动触发；使用“BREAKEVEN”按钮，自己强制将止损移至盈亏平衡点。

3. "篮子" 追踪止损 (Trailing Stop) 在确保盈亏平衡点后，EA 的追踪止损功能将激活。随着市场对您有利，它会自动更新止损位，以锁定您的利润。

4. 基于 "金额" 的止盈/止损 (账户保护) 比您赚了“多少点”更重要的是您赚了“多少钱”。

固定利润： “当我的交易篮子总利润达到 50 美元时，关闭所有交易。”

固定亏损： “当我的交易篮子总亏损达到 -25 美元时，关闭所有交易，防止我亏损更多。”

5. 决策支持面板 不要在恐慌中或信息不全的情况下点击按钮。该面板会实时向您显示：

RSI 状态： 查看价格是处于超买 (Overbought) 还是超卖 (Oversold) 区域。

EMA 趋势： 分析主趋势（例如 200 EMA）和短期趋势（14/21 EMA）的方向，为您提供“潜在买入”或“潜在卖出”的信号。

当前 ATR： 向您显示当前市场的可用波动空间（波动性）。

📊 它是如何工作的 (简单步骤)

分析： 查看面板上的 RSI、EMA 和 ATR 数据。 决策： 当您发现合适的时机时，按下“BUY”或“SELL”按钮。 交给它管理： EA 会开启您的第一笔交易，并（如果已配置）设置您的分批挂单。 观察： 随着价格变动，观察 EA 绘制平均成本线 (Breakeven Line)，更新止盈/止损位，并在盈利后自动保护您的仓位。 平仓： 使用“CLOSE”按钮，随时立即平掉所有仓位和挂单。

⚙️ 关键可调参数

手数设置： 初始手数和后续加仓的手数乘数（马丁格尔或固定手数）。

交易设置： 选择手动或基于 ATR 的止盈/止损、加仓之间的点距 ( GridDistance )、最大加仓层数 ( MaxOrders )。

盈亏平衡设置： 盈亏平衡触发模式（基于点数、ATR 或价格）、触发距离以及在成本基础上增加的额外点差 ( BreakEvenOffset )。

追踪止损设置： 追踪距离和步长。

固定盈亏设置： 基于“美元($)”的平仓盈利或亏损限额。

将您的手动交易提升到一个新的水平。停止猜测，开始管理。