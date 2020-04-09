KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: 전문가용 수동 거래 매니저

수동 거래에 대한 통제력을 잃고 계십니까? 여러 포지션을 열었을 때 실제 본전(breakeven) 지점을 계산하기 어렵지 않으신가요?

KC GRIDMASTER v2는 '설정하고 잊어버리는' 맹목적인 그리드(grid) 로봇이 아닙니다. 이 도구는 당신의 결정을 강화하고, 수동 거래를 자동화하며, 가장 중요하게는 전문적으로 리스크를 관리하도록 설계된 정교한 거래 관리 패널입니다.

진입 시점은 당신이 결정합니다. 나머지는 KC GRIDMASTER v2의 고급 리스크 엔진에 맡기십시오.

🚀 신규 주요 업데이트 (v1.80): RSI 자동 진입 모드 (옵션) 추가!

더 이상 완벽한 수동 진입 시점을 기다릴 필요가 없습니다! KC GRIDMASTER v2가 선택 사항인 RSI 기반 자동 거래 (Auto-Trading) 기능을 도입하여 한 단계 더 강력해졌습니다.

작동 방식:

UseAutoTrading 옵션을 활성화하면, EA가 당신을 대신하여 시장을 모니터링하기 시작합니다.

  • RSI가 설정한 "과매도" (Oversold) 레벨 아래로 떨어지면, EA는 자동으로 BUY (매수) 포지션을 엽니다.

  • RSI가 설정한 "과매수" (Overbought) 레벨 위로 올라가면, EA는 자동으로 SELL (매도) 포지션을 엽니다.

강력한 리스크 관리 기능이 즉시 작동합니다

이 기능의 가장 큰 장점은 자동 거래가 시작되는 즉시, 여러분이 신뢰하는 KC GRIDMASTER의 강력한 리스크 관리 엔진이 즉시 제어권을 넘겨받는다는 것입니다.

자동으로 진입한 포지션은 그 순간부터 다음을 갖추게 됩니다:

  • 동적 ATR 기반 TP/SL 목표.

  • 활성화된 "바구니" 본전 (Breakeven) 추적.

  • (설정된 경우) 다음 그리드 레벨을 위한 보류 중인 주문.

스마트하고 안전한 로직

이것은 고빈도 매매 로봇이 아닙니다. 이 기능은 단 하나의 확률 높은 진입 신호(RSI 극단값)를 포착한 다음, 해당 거래를 전문적으로 관리하도록 설계되었습니다.

이 기능은 다른 활성 거래가 없을 때만 작동하므로, 수동으로 열거나 관리 중인 포지션에 절대 개입하지 않습니다.

EA의 리스크 관리를 좋아하지만 첫 진입을 포착하는 데 자동화된 도움을 원하는 트레이더에게 완벽한 추가 기능입니다!

📈 왜 "GRIDMASTER"가 단순한 "그리드" 봇 이상인가?

이 도구의 진정한 힘은 분할 매수(scaling-in)를 관리하는 방식에 있습니다. 시장이 불리하게 움직이거나 새로운 포지션을 추가할 때, EA는 모든 거래를 단일 바구니로 취급하고 즉시 가중 평균 비용을 계산합니다.

모든 리스크 관리(TP, SL, 본전)는 이 단일하고 진정한 비용 기준에서 실행됩니다. 더 이상 5개의 다른 SL 레벨을 추적할 필요가 없습니다.

🛡️ 핵심 리스크 관리 기능

1. 스마트 & 다이나믹 TP/SL (ATR 기반) '100 포인트'와 같은 고정된 목표 설정을 중단하십시오. EA는 현재 시장 변동성(ATR)을 사용하여 목표를 동적으로 계산합니다. 변동성이 낮을 때는 더 가까운 목표를, 변동성이 높을 때는 더 안전하고 넓은 목표를 설정합니다.

  • ATR 잠금: 진입 순간의 ATR 값을 고정하여, 이후의 시장 "노이즈"로 인해 목표가 변경되는 것을 방지합니다.

2. 자동 "바구니" 본전 (가장 강력한 기능) 여러 포지션을 보유하고 있을 때, EA는 총 바구니 수익을 실시간으로 모니터링합니다. 바구니가 목표(예: 30 포인트 또는 1.5x ATR)에 도달하면, 모든 포지션의 Stop Loss를 자동으로 평균 진입 비용으로 이동시킵니다.

  • 리스크 초기화: 한 번의 이동으로 전체 바구니를 리스크 없는 상태로 만드십시오.

  • 수동 발동: 자동 발동을 기다리지 마십시오. "BREAKEVEN" 버튼으로 직접 본전으로 이동을 강제하십시오.

3. "바구니" 트레일링 스톱 (Trailing Stop) 본전 지점이 확보된 후, EA의 트레일링 스톱 기능이 활성화됩니다. 시장이 유리하게 움직임에 따라, 스톱 레벨을 자동으로 업데이트하여 수익을 고정시킵니다.

4. 금액 기준 수익/손실 목표 (계좌 보호) '몇 포인트'를 얻었는지보다 '얼마의 돈'을 벌었는지가 더 중요합니다.

  • 고정 수익: "내 바구니가 총 수익 $50에 도달하면 모든 거래를 종료합니다."

  • 고정 손실: "내 바구니가 총 손실 -$25에 도달하면 모든 거래를 종료하고 더 이상 잃는 것을 방지합니다."

5. 의사결정 지원 패널 패닉 상태나 불완전한 정보로 버튼을 클릭하지 마십시오. 패널은 실시간으로 다음을 보여줍니다:

  • RSI 상태: 가격이 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 구역에 있는지 확인합니다.

  • EMA 추세: 주 추세(예: 200 EMA)와 단기 추세(14/21 EMA)의 방향을 분석하여 "매수 가능성" 또는 "매도 가능성" 신호를 제공합니다.

  • 현재 ATR: 시장에서 현재 움직일 수 있는 공간(변동성)을 보여줍니다.

📊 작동 방식 (간단한 단계)

  1. 분석: 패널의 RSI, EMA, ATR 데이터를 확인합니다.

  2. 결정: 적절한 순간을 포착했을 때 "BUY" 또는 "SELL" 버튼을 누릅니다.

  3. 관리 맡기기: EA가 첫 번째 거래를 시작하고 (설정된 경우) 분할 매수 지정가 주문을 설정합니다.

  4. 관찰: 가격이 움직임에 따라, EA가 평균 비용 라인(Breakeven Line)을 그리고, TP/SL 레벨을 업데이트하며, 수익이 났을 때 자동으로 포지션을 보호하는 것을 지켜봅니다.

  5. 종료: "CLOSE" 버튼으로 모든 포지션과 보류 중인 주문을 즉시 종료합니다.

⚙️ 주요 조정 가능 파라미터

  • 랏 설정: 초기 랏 크기 및 후속 레벨을 위한 랏 승수 (마틴게일 또는 고정 랏).

  • 거래 설정: 수동 또는 ATR 기반 TP/SL 선택, 레벨 간 포인트 거리 ( GridDistance ), 최대 레벨 수 ( MaxOrders ).

  • 본전 설정: BE 발동 모드 (포인트, ATR 또는 가격 기반), 발동 거리 및 비용 기준에 추가되는 엑스트라 핍 ( BreakEvenOffset ).

  • 트레일링 스톱 설정: 트레일링 거리 및 단계.

  • 고정 P/L 설정: 거래 종료를 위한 달러($) 기반 수익 또는 손실 한도.

수동 거래를 다음 레벨로 끌어올리십시오. 추측을 멈추고 관리를 시작하십시오.


추천 제품
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
유틸리티
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
유틸리티
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Mirror Signals EA
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
유틸리티
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
유틸리티
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다. 또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다. Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
지표
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experts
출시 기념 특가: $99 (선착순 10명 이후 $199로 인상) Turtle Six Pattern Pro: 비트코인을 위한 터틀 트레이딩의 진화 이 EA는 단순한 '터틀 트레이딩'의 복제품이 아닙니다. 변동성이 극심한 비트코인(BTCUSD) 시장에 맞춰 전설적인 전략을 완벽하게 재설계한 전문가용 시스템입니다. 고전적인 돈치안 채널 돌파(Donchian Breakout) 전략에 독자적인 **6가지 시장 구조 필터(Six-Pattern Logic)**를 결합하여, 추세 추종 전략의 최대 약점인 **'거짓 돌파(False Breakout)'**를 해결했습니다. 'Six Pattern' 알고리즘의 핵심 대부분의 추세 추종 봇은 횡보장에서 손실을 봅니다. 이 EA는 SMMA 와 SSL 채널 을 사용하여 시장 구조를 6단계로 분석합니다. 필터: 시장의 패턴이 추세 방향과 일치할 때만 진입합니다. 결과: 노이즈가 많은 시장에서 '속임수(Whipsaw)'를 걸러내어 진입 정확도를 획기적
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Trading Assistent
Denis Khokhlov
유틸리티
Trading Assistent is a multifunctional trading panel that combines all necessary tools for professional trading. The panel provides complete control over positions, in-depth risk analysis, and fast order execution. MAIN FUNCTIONAL BLOCKS Position Management: - Real-time viewing of all open positions - Sorting by symbol, profit, volume, and type - Visual indication of profitable and losing positions - Bulk closing operations - Breakeven function for profit protection Trading Operations: - I
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
유틸리티
EA 자동 이익 실현, 자동 매수/매도, 볼륨 관리자, 사이드웨이 거래, 트레일링 오픈 포인트 1 – 자동 매수/매도 오픈 EA는 이익, 손절매, 볼륨 설정에 따라 매수 또는 매도를 자동으로 오픈합니다. 볼륨 관리: 총 주문 수와 고정 크기 2 – 자동 이익 실현: 설정에 따라 최소 이익으로 이익 실현, 최소 및 최대 이익에 따라 이익 실현 버튼 3 – 주문 처리: EA에 설정된 핍 수에 따라 포지션의 손절매 수준이 3단계입니다. 4 – 사이드웨이 거래: 사이드웨이 피크 영역에서 매도 주문 오픈 – 사이드웨이 바닥 영역에서 매수 오픈, EA에 설정된 사이드웨이 피크 및 바닥 값 5 – 트레일링 오픈 포지션: 1개 가격 포인트를 추적하고 가격이 해당 지점까지 오르면 매도를 오픈하고 EA의 설정에 따라 핍 수를 줄이며, 가격이 매수 주시 지점까지 오르면 매수를 오픈하고 가격이 설정에 설정된 핍 수로 회복되면 오픈
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로
Inverted Chart EA
Samuele Borella
유틸리티
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
유틸리티
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
DYJ BoS
Daying Cao
지표
DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다. 구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다. 상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다. BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다. 일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반
EZ Trends
Guillermo Pineda
지표
EZ Trends 는 실시간으로 시장 구조 변화를 쉽게 식별할 수 있도록 설계된 정밀 트렌드 탐지 지표입니다. 독창적인 EMA–HMA 하이브리드 밴드 시스템을 사용하여 캔들 색상을 자동으로 변경해 추세 방향을 강조하고, 새로운 추세 시작 시 반응 레벨을 표시합니다. 그 결과, 트레이더가 모멘텀에 맞추어 시장 잡음을 걸러낼 수 있도록 돕는 실용적인 도구가 됩니다. 주요 기능 추세 탐지 로직: EMA와 HMA 평균을 기반으로 한 3라인 채널. 캔들의 평균 범위를 이용해 상/하단을 동적으로 확장. 변동성에 즉각 대응하며, 압축/확장 및 돌파 가능성을 보여줌. 상승 추세: 종가가 상단 밴드 위에서 마감. 하락 추세: 종가가 하단 밴드 아래에서 마감. 캔들이 자동 색상 변경 (라임 = 상승, 파랑 = 하락). 추세 시작 레벨: 새 추세 시작 시 극단적인 고점/저점 고정. 점선 수평선으로 표시해 재테스트/검증 구역 제공. 시각적 레이아웃: 중앙선: EMA + HMA 평균 (점선). 상단/하단:
Capital Manager
Pham Cong Chinh
유틸리티
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
유틸리티
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Position Manager TP SL
Felix Bowi
유틸리티
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
유틸리티
Trade Copier는 거래 계정 간의 거래를 복사하고 동기화하도록 설계된 전문 유틸리티입니다. 복사는 공급자의 계정/단말기에서 동일한 컴퓨터 또는 vps에 설치된 수신자의 계정/단말기로 발생합니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 주요 기능 및 이점: 복사기는 "МТ5> МТ5", "МТ4> МТ5", "МТ5> МТ4" 복사를 지원합니다. 복사기는 데모 계정 > 실 계정, 실 계정 > 데모 계정, 데모 계정 > 데모 계정 및 실제 계정 > 실 계정 복사를 지원합니다. 복사기는 읽기 전용 암호가 적용된 투자자 계정에서 복사를 지원합니다. 하나의 공급자 터미널은 여러 수신 터미널로 트랜잭션을 보낼 수 있고 하나의 수신 터미널은 여러 공급자 터미널에서 트랜잭션을 수신할 수 있습니다. 복사기는 귀하 또는 귀하의 고문이 거래하는 동일한 터미널에서 작동할 수 있습니다. 높은 복사 속도(0.5초 미만). 복사기에는 간편
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
유틸리티
쉽고 간편하게 거래 자본을 보호하세요 거래 자본을 보호하는 것은 자본을 키우는 것만큼 중요합니다. KT Equity Protector는 귀하의 개인 리스크 매니저로서, 계좌의 순자산(에퀴티)을 지속적으로 모니터링하며, 사전에 설정한 손절 또는 수익 목표에 도달하면 모든 보유 및 예약 주문을 자동으로 종료하여 손실을 방지하거나 수익을 고정합니다. 감정적인 결정이나 추측은 이제 그만—KT Equity Protector가 24시간 내내 믿을 수 있는 자본 보호를 제공합니다. KT Equity Protector는 모든 차트를 자동으로 닫아 다른 전문가용 자동매매 프로그램(EA)의 거래를 중단시킬 수 있습니다. 이를 통해 EA를 수동으로 다시 시작할 때까지 어떠한 추가 거래도 이루어지지 않으며, 사용자는 완전한 통제권과 심리적 안정을 얻게 됩니다. 작동 방식 에퀴티 손절(손실 방지): 예를 들어 계좌 잔고가 $10,000이고 에퀴티 손절을 $1,000로 설정한 경우, 순자산이 $9,000로
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
유틸리티
OrderManager   소개: MT5용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 5용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
유틸리티
차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel 에 추가로 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기 에서 확인하세요. 객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다. 입력 매개변수: Exception - 복사할 필요가 없는 그래픽 개체 이름의 접두사입니다. 여러 접두사를 ';'으로 구분하여 입력하여 지정할 수 있습니다. Custom symbols - 그래픽 개체를 복사(동기화)할 추가 기호입니다. 세미콜론(;)으로 구분하여 여러 기호를 지정할 수 있습니다. SyncVLINE - 수직선을 동기화합니다. SyncHLINE - 수평선. SyncTREND - 추세선. SyncTRENDBYANGLE - 각도별 추세선 SyncCYC
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
제작자의 제품 더 보기
KC Multi TF Unicorn Hunter
Kaan Caliskan
지표
Join my copytrade; Vantage Market KC Multi-TF Unicorn Hunter - Your Professional Opportunity Sniper KC Multi-TF Unicorn Hunter is a professional MetaTrader 5 indicator designed to scan dozens of pairs and 3 different timeframes simultaneously from a single chart, to capture the rarest and highest-probability ("Unicorn") reversal opportunities in the market. No more endless hours of switching charts! Let the algorithm monitor the market for you and alert you when a "Unique" opportunity arises
FREE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변