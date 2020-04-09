KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: 전문가용 수동 거래 매니저

수동 거래에 대한 통제력을 잃고 계십니까? 여러 포지션을 열었을 때 실제 본전(breakeven) 지점을 계산하기 어렵지 않으신가요?

KC GRIDMASTER v2는 '설정하고 잊어버리는' 맹목적인 그리드(grid) 로봇이 아닙니다. 이 도구는 당신의 결정을 강화하고, 수동 거래를 자동화하며, 가장 중요하게는 전문적으로 리스크를 관리하도록 설계된 정교한 거래 관리 패널입니다.

진입 시점은 당신이 결정합니다. 나머지는 KC GRIDMASTER v2의 고급 리스크 엔진에 맡기십시오.

🚀 신규 주요 업데이트 (v1.80): RSI 자동 진입 모드 (옵션) 추가!

더 이상 완벽한 수동 진입 시점을 기다릴 필요가 없습니다! KC GRIDMASTER v2가 선택 사항인 RSI 기반 자동 거래 (Auto-Trading) 기능을 도입하여 한 단계 더 강력해졌습니다.

작동 방식:

UseAutoTrading 옵션을 활성화하면, EA가 당신을 대신하여 시장을 모니터링하기 시작합니다.

RSI가 설정한 "과매도" (Oversold) 레벨 아래로 떨어지면, EA는 자동으로 BUY (매수) 포지션을 엽니다.

RSI가 설정한 "과매수" (Overbought) 레벨 위로 올라가면, EA는 자동으로 SELL (매도) 포지션을 엽니다.

강력한 리스크 관리 기능이 즉시 작동합니다

이 기능의 가장 큰 장점은 자동 거래가 시작되는 즉시, 여러분이 신뢰하는 KC GRIDMASTER의 강력한 리스크 관리 엔진이 즉시 제어권을 넘겨받는다는 것입니다.

자동으로 진입한 포지션은 그 순간부터 다음을 갖추게 됩니다:

동적 ATR 기반 TP/SL 목표.

활성화된 "바구니" 본전 (Breakeven) 추적.

(설정된 경우) 다음 그리드 레벨을 위한 보류 중인 주문.

스마트하고 안전한 로직

이것은 고빈도 매매 로봇이 아닙니다. 이 기능은 단 하나의 확률 높은 진입 신호(RSI 극단값)를 포착한 다음, 해당 거래를 전문적으로 관리하도록 설계되었습니다.

이 기능은 다른 활성 거래가 없을 때만 작동하므로, 수동으로 열거나 관리 중인 포지션에 절대 개입하지 않습니다.

EA의 리스크 관리를 좋아하지만 첫 진입을 포착하는 데 자동화된 도움을 원하는 트레이더에게 완벽한 추가 기능입니다!

📈 왜 "GRIDMASTER"가 단순한 "그리드" 봇 이상인가?

이 도구의 진정한 힘은 분할 매수(scaling-in)를 관리하는 방식에 있습니다. 시장이 불리하게 움직이거나 새로운 포지션을 추가할 때, EA는 모든 거래를 단일 바구니로 취급하고 즉시 가중 평균 비용을 계산합니다.

모든 리스크 관리(TP, SL, 본전)는 이 단일하고 진정한 비용 기준에서 실행됩니다. 더 이상 5개의 다른 SL 레벨을 추적할 필요가 없습니다.

🛡️ 핵심 리스크 관리 기능

1. 스마트 & 다이나믹 TP/SL (ATR 기반) '100 포인트'와 같은 고정된 목표 설정을 중단하십시오. EA는 현재 시장 변동성(ATR)을 사용하여 목표를 동적으로 계산합니다. 변동성이 낮을 때는 더 가까운 목표를, 변동성이 높을 때는 더 안전하고 넓은 목표를 설정합니다.

ATR 잠금: 진입 순간의 ATR 값을 고정하여, 이후의 시장 "노이즈"로 인해 목표가 변경되는 것을 방지합니다.

2. 자동 "바구니" 본전 (가장 강력한 기능) 여러 포지션을 보유하고 있을 때, EA는 총 바구니 수익을 실시간으로 모니터링합니다. 바구니가 목표(예: 30 포인트 또는 1.5x ATR)에 도달하면, 모든 포지션의 Stop Loss를 자동으로 평균 진입 비용으로 이동시킵니다.

리스크 초기화: 한 번의 이동으로 전체 바구니를 리스크 없는 상태로 만드십시오.

수동 발동: 자동 발동을 기다리지 마십시오. "BREAKEVEN" 버튼으로 직접 본전으로 이동을 강제하십시오.

3. "바구니" 트레일링 스톱 (Trailing Stop) 본전 지점이 확보된 후, EA의 트레일링 스톱 기능이 활성화됩니다. 시장이 유리하게 움직임에 따라, 스톱 레벨을 자동으로 업데이트하여 수익을 고정시킵니다.

4. 금액 기준 수익/손실 목표 (계좌 보호) '몇 포인트'를 얻었는지보다 '얼마의 돈'을 벌었는지가 더 중요합니다.

고정 수익: "내 바구니가 총 수익 $50에 도달하면 모든 거래를 종료합니다."

고정 손실: "내 바구니가 총 손실 -$25에 도달하면 모든 거래를 종료하고 더 이상 잃는 것을 방지합니다."

5. 의사결정 지원 패널 패닉 상태나 불완전한 정보로 버튼을 클릭하지 마십시오. 패널은 실시간으로 다음을 보여줍니다:

RSI 상태: 가격이 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 구역에 있는지 확인합니다.

EMA 추세: 주 추세(예: 200 EMA)와 단기 추세(14/21 EMA)의 방향을 분석하여 "매수 가능성" 또는 "매도 가능성" 신호를 제공합니다.

현재 ATR: 시장에서 현재 움직일 수 있는 공간(변동성)을 보여줍니다.

📊 작동 방식 (간단한 단계)

분석: 패널의 RSI, EMA, ATR 데이터를 확인합니다. 결정: 적절한 순간을 포착했을 때 "BUY" 또는 "SELL" 버튼을 누릅니다. 관리 맡기기: EA가 첫 번째 거래를 시작하고 (설정된 경우) 분할 매수 지정가 주문을 설정합니다. 관찰: 가격이 움직임에 따라, EA가 평균 비용 라인(Breakeven Line)을 그리고, TP/SL 레벨을 업데이트하며, 수익이 났을 때 자동으로 포지션을 보호하는 것을 지켜봅니다. 종료: "CLOSE" 버튼으로 모든 포지션과 보류 중인 주문을 즉시 종료합니다.

⚙️ 주요 조정 가능 파라미터

랏 설정: 초기 랏 크기 및 후속 레벨을 위한 랏 승수 (마틴게일 또는 고정 랏).

거래 설정: 수동 또는 ATR 기반 TP/SL 선택, 레벨 간 포인트 거리 ( GridDistance ), 최대 레벨 수 ( MaxOrders ).

본전 설정: BE 발동 모드 (포인트, ATR 또는 가격 기반), 발동 거리 및 비용 기준에 추가되는 엑스트라 핍 ( BreakEvenOffset ).

트레일링 스톱 설정: 트레일링 거리 및 단계.

고정 P/L 설정: 거래 종료를 위한 달러($) 기반 수익 또는 손실 한도.

수동 거래를 다음 레벨로 끌어올리십시오. 추측을 멈추고 관리를 시작하십시오.