Order Flow Pro

Erschließen Sie sich institutionelle Einblicke mit Synthetic Order Flow

Order Flow Pro ist ein umfassendes All-in-One-Analysepaket, das die verborgene Marktstimmung in jeder Kerze aufdeckt. Durch die Verwendung von Standard-Tick-Daten Ihres Brokers synthetisiert dieses Tool professionelle Orderflow-Metriken, ohne dass teure Level-2-Datenfeeds erforderlich sind.

Es kombiniert Footprint Charts, Volume Profile, CVD und VWAP in einem einzigen, hoch optimierten Indikator. Egal, ob Sie Scalper oder Daytrader sind, Sie können jetzt aggressive Käufe/Verkäufe, gefangene Trader und potenzielle Umkehrungen in Echtzeit erkennen.

🚀 Hauptmerkmale:

  • 📊 Footprint Charts (Sell x Buy): Visualisieren Sie den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb jeder Kerze. Erkennen Sie Absorptions- und Erschöpfungsniveaus sofort.

  • 📉 Tick Delta & CVD (Kumulatives Volumen Delta): Analysieren Sie die wahre Trendstärke. Nutzen Sie CVD-Divergenzen, um Umkehrungen zu erkennen, bevor sie eintreten.


  • Berge Volumenprofil (POC, VAH, VAL): Identifiziert automatisch den Point of Control (POC) und die Value Areas (VAH/VAL), um zu zeigen, wo die wirkliche Liquidität sitzt.

  • 〰️ Institutioneller VWAP: Beinhaltet Standardabweichungsbänder (±2σ), um überkaufte/überverkaufte Zonen zu identifizieren, die von den Algorithmen beachtet werden.

  • ⚠️ Erkennung von Ungleichgewichten: Hebt gestapelte Ungleichgewichte (aggressive Marktaufträge) hervor, um eine starke Momentum-Initiation zu zeigen.

  • 🔔 Erweitertes Alarmsystem: Lassen Sie sich per Push-Benachrichtigung, Handy oder Bildschirmbenachrichtigung über Ungleichgewichte, Delta-Spitzen und Signaländerungen informieren.

  • ⚙️ Vollständig anpassbar: Jede Funktion (Delta, CVD, Footprint, VWAP) kann über das Einstellungsfeld ein- und ausgeschaltet werden. Passen Sie es an Ihr sauberes Chart-Setup an.

Technische Daten:

  • Datenquelle: Verwendet Broker Tick-Daten (Synthetischer Order Flow).

  • Puffer: Unterstützt 10.000+ Tick Puffer für tiefgehende historische Analysen.

  • Zurücksetzen: Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Rücksetzoptionen für CVD und VWAP.

Warum Order Flow Pro? Hören Sie auf, blind mit nachlaufenden Indikatoren zu handeln. Sehen Sie genau, wohin die aggressiven Aufträge fließen und handeln Sie mit dem "Smart Money".

Testen Sie die kostenlose Version:

Order Flow Standart: https: //www.mql5.com/tr/market/product/161931


