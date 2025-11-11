KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

📈 KC GridMaster v2: Profesyonel Yarı Otomatik Grid Uzmanı

Piyasaya ne zaman gireceğinize siz karar verin, karmaşık pozisyon yönetimini ve risk kontrolünü robota bırakın!

KC GridMaster v2, tam otomatik "kara kutu" EA'ların aksine, size tam kontrol sağlayan yarı otomatik bir grid ticaret sistemidir. Grafik üzerindeki basit panelden BUY veya SELL butonuna bastığınız an grid stratejisi başlar. EA, sizin girişinize dayalı olarak pozisyonları yönetir, ortalama maliyeti hesaplar ve tüm sepeti tek bir birim olarak yönetir.

🔑 Ana Özellikler

🕹️ Tam Manuel Kontrol: İşlemleri başlatmak için grafikteki BUY / SELL / CLOSE butonlarını kullanın. Pazarın yönüne siz karar verin.

📊 Gelişmiş Grid Yönetimi: Fiyat tersinize hareket ettiğinde, belirlenen aralıklarla (Grid Distance) ve potansiyel olarak artan lotlarla (Lot Multiplier) 5 seviyeye kadar otomatik olarak yeni limit emirler yerleştirir.

🎯 Akıllı TP/SL Yönetimi: Sepet Ortalaması: Tüm açık pozisyonlar için otomatik olarak ağırlıklı bir ortalama giriş fiyatı hesaplar. Dinamik TP/SL: Stop Loss ve Take Profit seviyelerini manuel olarak (Puan) veya otomatik olarak ATR (Average True Range) değerine göre dinamik bir şekilde belirleyin.

🛡️ Üstün Risk Yönetimi: Basket Breakeven (Başa Baş): Tüm sepet belirli bir kâra (Puan, ATR veya Fiyat olarak) ulaştığında, SL'yi otomatik olarak ortalama giriş fiyatına (artı spread ve offset) taşıyarak riski sıfırlayın. Sabit Kâr/Zarar ($): Tüm sepetin toplam kârı veya zararı, belirlediğiniz Dolar ($) miktarına ulaştığında tüm pozisyonları ve bekleyen emirleri otomatik olarak kapatın.

🖥️ Kullanıcı Dostu Panel: Mevcut ATR değerini ve puan karşılığını canlı olarak izleyin. (Opsiyonel) 3 farklı periyotta EMA Trend yönünü (Potential BUY/SELL/Neutral) panelde görün. Sepetin ortalama giriş fiyatını (Breakeven) gösteren çizgiyi grafikte net bir şekilde takip edin.



💡 Nasıl Çalışır?

Analiz Edin: Paneldeki EMA Trend göstergesini veya kendi analizinizi kullanarak piyasa yönü hakkında bir fikir edinin. Başlatın: Yönünüze karar verdiğinizde paneldeki BUY veya SELL butonuna tıklayın. Yönetime Bırakın: EA, ilk işlemi (L1) açar. Fiyat aleyhinize giderse, ayarlarınıza göre (GridDistance) otomatik olarak L2, L3... limit emirlerini yerleştirir. Otomatik Güncelleme: Yeni bir pozisyon her açıldığında, EA tüm sepetin ortalama giriş fiyatını, ortalama TP'sini ve ortalama SL'sini yeniden hesaplar ve tüm açık pozisyonları günceller. Risk Kontrolü: UseBreakEven aktifse, sepet kâra geçtiğinde EA riski otomatik olarak sıfırlar. UseFixedProfit/Loss aktifse, belirlediğiniz $ hedefine ulaşıldığında tüm işlemler kapanır. Manuel Kapatma: İstediğiniz zaman CLOSE butonuna basarak tüm açık pozisyonları ve bekleyen emirleri anında kapatabilirsiniz.

🎯 Kimler İçin İdeal?

Grid stratejilerinin kârlılığına inanan ancak ne zaman işleme gireceğine kendisi karar vermek isteyen trader'lar.

Piyasa dalgalanmalarından faydalanmak için maliyet ortalaması (cost averaging) yapmak isteyenler.

Duygusal kararlar vermek yerine, sistemik bir risk yönetimi (Basket TP/SL, Breakeven) uygulamak isteyenler.

Tam otomatik bir EA'ya güvenmek yerine kontrolü elinde tutmayı seven disiplinli trader'lar.

KC GridMaster v2 ile ticaretin kontrolünü elinize alın ve bırakın karmaşık hesaplamaları uzman danışmanınız yapsın!

⚙️ Ayarlanabilir Parametreler