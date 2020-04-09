KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA
- ユーティリティ
- Kaan Caliskan
- バージョン: 2.23
- アップデート済み: 25 11月 2025
KC GRIDMASTER v2: プロフェッショナル手動トレードマネージャー
手動トレードのコントロールを失っていませんか？複数のポジションを開いたとき、真の損益分岐点（ブレークイーブン）を計算するのが難しいと感じていませんか？
KC GRIDMASTER v2は、「設定して放置」するような盲目的なグリッドロボットではありません。このツールは、あなたの意思決定を強化し、手動トレードを自動化し、そして最も重要なことに、プロフェッショナルにリスクを管理するために設計された、洗練されたトレード管理パネルです。
エントリーするタイミングはあなたが決め、残りはKC GRIDMASTER v2の高度なリスクエンジンにお任せください。
🚀 新規メジャーアップデート (v1.80): オプションのRSI自動エントリーモード！
完璧な手動エントリーを待つ必要はもうありません！KC GRIDMASTER v2は、オプションのRSIベースの自動取引機能を導入し、その能力をさらに一歩進めました。
動作の仕組み:
UseAutoTrading オプションを有効にすると、EAがあなたに代わって市場の監視を開始します。
-
RSIが定義した「売られすぎ」(Oversold) レベルを下回ると、EAは自動的にBUY（買い）ポジションを開きます。
-
RSIが定義した「買われすぎ」(Overbought) レベルを上回ると、EAは自動的にSELL（売り）ポジションを開きます。
強力なリスク管理が引き継ぎます
この機能の最大の利点は、自動売買が開始されるとすぐに、KC GRIDMASTERの信頼できる強力なリスク管理エンジンが即座に制御を引き継ぐことです。
自動エントリーは、開かれた瞬間から以下を備えています：
-
動的なATRベースのTP/SLターゲット。
-
アクティブな**「バスケット」ブレークイーブン**（建値決済）の追跡。
-
（設定されている場合）後続のグリッドレベルのための待機注文。
スマートで安全なロジック
これは高頻度取引ロボットではありません。これは、単一の、高確率のエントリーシグナル（RSIの極値）を捉え、そのトレードをプロフェッショナルに管理するように設計されています。
この機能は、他にアクティブなトレードがない場合にのみ動作するため、あなたが手動で開いたり管理したりしているポジションに干渉することはありません。
EAのリスク管理は好きだが、最初のエントリーを捉えるために自動化された支援も欲しいというトレーダーにとって、完璧な追加機能です！
📈 なぜ「GRIDMASTER」は単なる「グリッド」ボット以上なのか？
このツールの真価は、分割エントリー（スケーリングイン）の管理方法にあります。市場が不利な方向に動いた場合や、新しいポジションを追加した場合、EAはすべてのトレードを単一のバスケットとして扱い、即座に加重平均コストを計算します。
すべてのリスク管理（TP、SL、ブレークイーブン）は、この単一の、真のコストに基づいて実行されます。もう5つの異なるSLレベルを追跡する必要はありません。
🛡️ 主なリスク管理機能
1. スマート＆ダイナミックTP/SL（ATRベース） 「100ポイント」のような静的なターゲット設定はやめましょう。EAは現在の市場ボラティリティ（ATR）を使用して、ターゲットを動的に計算します。低ボラティリティ時にはより近いターゲットを、高ボラティリティ時にはより安全で広いターゲットを設定します。
-
ATRロック： エントリー時点でのATR値をロックし、その後の市場の「ノイズ」によってターゲットが変動するのを防ぎます。
2. 自動「バスケット」ブレークイーブン（最も強力な機能） 複数のポジションを保有している場合、EAはバスケット全体の利益をリアルタイムで監視します。バスケットがターゲット（例：30ポイントまたはATRの1.5倍）に達すると、すべてのポジションのストップロスを自動的に平均エントリーコストに移動させます。
-
リスクのリセット： 1回の操作でバスケット全体をリスクフリーにします。
-
手動トリガー： 自動トリガーを待たずに、「BREAKEVEN」ボタンで強制的にブレークイーブンに移行させます。
3. 「バスケット」トレーリングストップ ブレークイーブンポイントが確保された後、EAのトレーリングストップ機能が作動します。市場が有利な方向に動くと、ストップレベルを自動的に更新し、利益を確定させます。
4. 金額ベースの利益/損失ターゲット（口座保護） 「何ポイント」獲得したかよりも、「いくら」獲得したかの方が重要です。
-
固定利益： 「バスケットの合計利益が$50に達したら、すべてのトレードをクローズする。」
-
固定損失： 「バスケットの合計損失が-$25に達したら、すべてのトレードをクローズし、それ以上の損失を防ぐ。」
5. 意思決定サポートパネル パニックに陥ったり、不完全な情報でボタンをクリックしたりしないでください。パネルにはリアルタイムで以下の情報が表示されます：
-
RSIステータス： 価格が買われすぎ（Overbought）か売られすぎ（Oversold）のゾーンにあるかを表示します。
-
EMAトレンド： メイントレンド（例：200 EMA）と短期トレンド（14/21 EMA）の方向を分析し、「買いの可能性」または「売りの可能性」を通知します。
-
現在のATR： 市場の現在の変動幅（ボラティティ）を表示します。
📊 仕組み（簡単なステップ）
-
分析： パネル上のRSI、EMA、ATRデータを確認します。
-
決定： 適切なタイミングで「BUY」または「SELL」ボタンを押します。
-
管理を任せる： EAが最初のトレードを開始し、設定されていれば分割エントリーの指値注文を出します。
-
監視： 価格が動くにつれて、EAが平均コストライン（Breakeven Line）を描画し、TP/SLレベルを更新し、利益が出たら自動的にポジションを保護するのを監視します。
-
クローズ： 「CLOSE」ボタンで、すべてのポジションと待機中の注文を即座にクローズします。
⚙️ 主な調整可能パラメータ
-
ロット設定： 初期ロットサイズと、後続レベルのロット倍率（マーチンゲールまたは固定ロット）。
-
トレード設定： 手動またはATRベースのTP/SLの選択、レベル間のポイント距離（ GridDistance ）、最大レベル数（ MaxOrders ）。
-
ブレークイーブン設定： BEトリガーモード（ポイント、ATR、または価格ベース）、トリガー距離、およびコストベースに追加されるエクストラピップ（ BreakEvenOffset ）。
-
トレーリングストップ設定： トレーリング距離とステップ。
-
固定P/L設定： トレードをクローズするためのドル（$）ベースの利益または損失の限度額。
手動トレードを次のレベルへ。推測をやめ、管理を始めましょう。