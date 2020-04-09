KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA

KC GRIDMASTER v2: O Gerenciador Profissional de Trades Manuais

Está perdendo o controle de seus trades manuais? Acha difícil calcular o verdadeiro ponto de equilíbrio (breakeven) ao abrir múltiplas posições?

KC GRIDMASTER v2 não é um robô de "grid" (grade) cego do tipo "configure e esqueça". Esta ferramenta é um sofisticado Painel de Gerenciamento de Trades projetado para capacitar suas decisões, automatizar seus trades manuais e, o mais importante, gerenciar profissionalmente seu risco.

Você decide quando entrar no trade; deixe o resto para o avançado motor de risco do KC GRIDMASTER v2.

🚀 NOVA GRANDE ATUALIZAÇÃO (v1.80): Modo Opcional de Auto-Entrada por RSI!

Você não precisa mais esperar pela entrada manual perfeita! O KC GRIDMASTER v2 leva seu poder um passo adiante ao introduzir um recurso opcional de Auto-Trading (Negociação Automática) baseado em RSI.

Como Funciona?

Ao ativar a opção UseAutoTrading , o EA começa a monitorar o mercado para você.

Quando o RSI cai abaixo do seu nível definido de "Sobrevenda" (Oversold), o EA abrirá automaticamente uma posição de COMPRA (BUY).

Quando o RSI sobe acima do seu nível definido de "Sobrecompra" (Overbought), o EA abrirá automaticamente uma posição de VENDA (SELL).

O Poderoso Gerenciamento de Risco Assume o Controle

A melhor parte deste recurso é que, assim que o trade automático é aberto, todos os poderosos motores de gerenciamento de risco que você conhece e confia do KC GRIDMASTER assumem instantaneamente o controle.

A partir do segundo em que é aberta, sua entrada automática terá:

Metas dinâmicas de TP/SL baseadas no ATR .

Rastreamento ativo do Breakeven da "Cesta" .

Ordens pendentes para os níveis de Grade subsequentes (se configurado).

Lógica Inteligente e Segura

Este não é um robô de alta frequência. Ele é projetado para capturar um único sinal de entrada de alta probabilidade (extremos do RSI) e, em seguida, gerenciar profissionalmente esse trade.

Este recurso só opera quando não há outros trades ativos, por isso nunca interferirá nas posições que você abriu ou está gerenciando manualmente.

É a adição perfeita para traders que amam o gerenciamento de risco do EA, mas também querem assistência automatizada para pegar aquela primeira entrada!

📈 Por que "GRIDMASTER" é mais do que apenas um robô de "Grid"?

O verdadeiro poder desta ferramenta reside em como ela gerencia entradas escalonadas (scaling-in). Quando o mercado se move contra você ou você adiciona novas posições, o EA trata todos os seus trades como uma única cesta e calcula instantaneamente o custo médio ponderado.

Todo o gerenciamento de risco (TP, SL, Breakeven) é executado a partir desta única e verdadeira base de custo. Chega de rastrear 5 níveis de SL diferentes.

🛡️ Principais Recursos de Gerenciamento de Risco

1. TP/SL Inteligente e Dinâmico (Baseado em ATR) Pare de definir alvos estáticos de "100 pontos". O EA calcula dinamicamente seus alvos usando a volatilidade atual do mercado (ATR). Ele define alvos mais próximos em baixa volatilidade e alvos mais seguros e amplos em alta volatilidade.

Trava de ATR: Ele trava o valor do ATR no momento da entrada, impedindo que seus alvos mudem devido ao "ruído" subsequente do mercado.

2. Breakeven Automático de "Cesta" (O Recurso Mais Poderoso) Quando você tem múltiplas posições, o EA monitora o lucro total da cesta em tempo real. Quando sua cesta atinge o alvo (por exemplo, 30 pontos ou 1.5x ATR), ele move automaticamente o Stop Loss de todas as posições para o seu custo médio de entrada.

Zere seu Risco: Torne toda a sua cesta livre de risco com um único movimento.

Gatilho Manual: Não espere pelo gatilho automático; force o movimento para o breakeven você mesmo com o botão "BREAKEVEN".

3. "Cesta" Trailing Stop (Stop Móvel) Após o ponto de equilíbrio ser assegurado, o recurso de trailing stop do EA é ativado. À medida que o mercado se move a seu favor, ele atualiza automaticamente o nível de stop para travar seus lucros.

4. Metas de Lucro/Prejuízo Monetário (Proteção da Conta) Mais importante do que "quantos pontos" você fez é "quanto dinheiro" você fez.

Lucro Fixo: "Fechar todos os trades quando minha cesta atingir um lucro total de $50."

Prejuízo Fixo: "Fechar todos os trades quando minha cesta atingir um prejuízo total de -$25 e me impedir de perder mais."

5. Painel de Suporte à Decisão Não clique no botão em pânico ou com informações incompletas. O painel mostra a você em tempo real:

Status do RSI: Veja se o preço está na zona de Sobrecompra (Overbought) ou Sobrevenda (Oversold).

Tendência EMA: Analisa a direção da tendência principal (ex: EMA 200) e tendências de curto prazo (EMA 14/21) para lhe dar sinais de "Compra Potencial" ou "Venda Potencial".

ATR Atual: Mostra o espaço disponível para movimento (volatilidade) no mercado naquele momento.

📊 Como Funciona (Passos Simples)

Analise: Olhe os dados de RSI, EMA e ATR no painel. Decida: Pressione "BUY" ou "SELL" quando identificar o momento certo. Deixe Gerenciar: O EA abre seu primeiro trade e coloca suas ordens limite escalonadas (se configurado). Observe: À medida que o preço se move, observe o EA desenhar a linha de custo médio (Breakeven Line), atualizar os níveis de TP/SL e proteger automaticamente sua posição assim que estiver no lucro. Feche: Saia de todas as posições e ordens pendentes instantaneamente com o botão "CLOSE".

⚙️ Principais Parâmetros Ajustáveis

Configurações de Lote: Tamanho de lote inicial e multiplicadores de lote para níveis subsequentes (Martingale ou lote fixo).

Configurações de Trade: Escolha de TP/SL Manual ou Baseado em ATR, distância em pontos entre os níveis ( GridDistance ), número máximo de níveis ( MaxOrders ).

Configurações de Breakeven: Modo de gatilho do BE (Pontos, ATR ou Baseado no Preço), distância do gatilho e pips extras adicionados à base de custo ( BreakEvenOffset ).

Configurações de Trailing Stop: Distância e passo do trailing stop.

Configurações de P/L Fixo: Limite de lucro ou prejuízo baseado em Dólar ($) para fechar trades.

Leve seu trading manual para o próximo nível. Pare de adivinhar, comece a gerenciar.