KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA


KC GRIDMASTER v2: El Gestor Profesional de Operaciones Manuales

¿Está perdiendo el control de sus operaciones manuales? ¿Le resulta difícil calcular el verdadero punto de equilibrio (breakeven) cuando abre múltiples posiciones?

KC GRIDMASTER v2 no es un robot de "grid" ciego de tipo "configurar y olvidar". Esta herramienta es un sofisticado Panel de Gestión de Operaciones diseñado para potenciar sus decisiones, automatizar sus operaciones manuales y, lo más importante, gestionar profesionalmente su riesgo.

Usted decide cuándo entrar en la operación; deje el resto al avanzado motor de riesgo de KC GRIDMASTER v2.

🚀 ¡NUEVA GRAN ACTUALIZACIÓN (v1.80): Modo Opcional de Auto-Entrada por RSI!

¡Ya no tiene que esperar la entrada manual perfecta! KC GRIDMASTER v2 lleva su poder un paso más allá al introducir una función opcional de Auto-Trading basada en RSI.

¿Cómo Funciona?

Cuando activa la opción UseAutoTrading , el EA comienza a monitorear el mercado por usted.

  • Cuando el RSI cae por debajo de su nivel definido de "Sobreventa" (Oversold), el EA abrirá automáticamente una posición de COMPRA (BUY).

  • Cuando el RSI sube por encima de su nivel definido de "Sobrecompra" (Overbought), el EA abrirá automáticamente una posición de VENTA (SELL).

La Potente Gestión de Riesgos Toma el Control

La mejor parte de esta característica es que tan pronto como se abre la auto-operación, todos los potentes motores de gestión de riesgos que conoce y en los que confía de KC GRIDMASTER toman el control al instante.

Desde el segundo en que se abre, su entrada automática tendrá:

  • Objetivos dinámicos de TP/SL basados en ATR.

  • Seguimiento activo del Breakeven de la "Cesta".

  • Órdenes pendientes para los siguientes niveles del Grid (si está configurado).

Lógica Inteligente y Segura

Este no es un robot de alta frecuencia. Está diseñado para capturar una única señal de entrada de alta probabilidad (extremos del RSI) y luego gestionar profesionalmente esa operación.

Esta función solo opera cuando no hay otras operaciones activas, por lo que nunca interferirá con las posiciones que haya abierto o esté gestionando manualmente.

¡Es el complemento perfecto para los traders que aman la gestión de riesgos del EA pero también quieren asistencia automatizada para capturar esa primera entrada!

📈 ¿Por qué "GRIDMASTER" es más que un simple robot de "Grid"?

El verdadero poder de esta herramienta radica en cómo gestiona las entradas escalonadas (scaling-in). Cuando el mercado se mueve en su contra o usted añade nuevas posiciones, el EA trata todas sus operaciones como una única cesta y calcula al instante el costo promedio ponderado.

Toda la gestión de riesgos (TP, SL, Breakeven) se ejecuta desde esta única y verdadera base de costo. No más seguimiento de 5 niveles de SL diferentes.

🛡️ Características Principales de Gestión de Riesgos

1. TP/SL Inteligente y Dinámico (Basado en ATR) Deje de establecer objetivos fijos de "100 puntos". El EA calcula dinámicamente sus objetivos utilizando la volatilidad actual del mercado (ATR). Establece objetivos más cercanos en baja volatilidad y objetivos más seguros y amplios en alta volatilidad.

  • Bloqueo de ATR: Bloquea el valor del ATR en el momento de la entrada, evitando que sus objetivos cambien debido al "ruido" posterior del mercado.

2. Breakeven Automático de "Cesta" (La característica más potente) Cuando tiene múltiples posiciones, el EA monitorea la ganancia total de la cesta en tiempo real. Cuando su cesta alcanza su objetivo (por ejemplo, 30 puntos o 1.5x ATR), mueve automáticamente el Stop Loss de todas las posiciones a su costo de entrada promedio.

  • Reinicie su Riesgo: Haga que toda su cesta esté libre de riesgo con un solo movimiento.

  • Disparo Manual: No espere al disparo automático; fuerce el movimiento a breakeven usted mismo con el botón "BREAKEVEN".

3. "Cesta" Trailing Stop (Stop de Seguimiento) Una vez asegurado el punto de equilibrio, se activa la función de trailing stop del EA. A medida que el mercado se mueve a su favor, actualiza automáticamente el nivel de stop para asegurar sus ganancias.

4. Objetivos de Ganancia/Pérdida Monetaria (Protección de la Cuenta) Más importante que "cuántos puntos" ganó es "cuánto dinero" ganó.

  • Ganancia Fija: "Cerrar todas las operaciones cuando mi cesta alcance una ganancia total de $50."

  • Pérdida Fija: "Cerrar todas las operaciones cuando mi cesta alcance una pérdida total de -$25 y evitar que pierda más."

5. Panel de Soporte de Decisiones No haga clic en el botón por pánico o con información incompleta. El panel le muestra en tiempo real:

  • Estado del RSI: Vea si el precio está en la zona de Sobrecompra (Overbought) o Sobreventa (Oversold).

  • Tendencia EMA: Analiza la dirección de la tendencia principal (por ejemplo, EMA 200) y las tendencias a corto plazo (EMA 14/21) para darle señales de "Compra Potencial" o "Venta Potencial".

  • ATR Actual: Le muestra el espacio disponible para el movimiento (volatilidad) en el mercado en este momento.

📊 Cómo Funciona (Pasos Sencillos)

  1. Analice: Mire los datos de RSI, EMA y ATR en el panel.

  2. Decida: Presione "BUY" o "SELL" cuando detecte el momento adecuado.

  3. Deje que Gestione: El EA abre su primera operación y coloca sus órdenes límite escalonadas (si está configurado).

  4. Observe: A medida que el precio se mueve, observe cómo el EA dibuja la línea de costo promedio (Breakeven Line), actualiza los niveles de TP/SL y asegura automáticamente su posición una vez que está en ganancias.

  5. Cierre: Salga de todas las posiciones y órdenes pendientes al instante con el botón "CLOSE".

⚙️ Parámetros Clave Ajustables

  • Configuración de Lote: Tamaño de lote inicial y multiplicadores de lote para niveles subsiguientes (Martingala o lote fijo).

  • Configuración de Operación: Elección de TP/SL Manual o Basado en ATR, distancia en puntos entre niveles ( GridDistance ), número máximo de niveles ( MaxOrders ).

  • Configuración de Breakeven: Modo de activación de BE (Puntos, ATR o Basado en Precio), distancia de activación y pips extra añadidos a la base de costo ( BreakEvenOffset ).

  • Configuración de Trailing Stop: Distancia de seguimiento y paso.

  • Configuración de P/L Fijo: Límite de ganancia o pérdida basado en Dólares ($) para cerrar operaciones.

Lleve su operativa manual al siguiente nivel.


FREE
