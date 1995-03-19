Gold Highest BreakOut MT4

Breakout Expert Advisor fürXAUUSD (Gold) - platziert ATR-gefilterte schwebende Kauf-/Verkaufsaufträge auf der Grundlage der jüngsten Hoch-/Tiefstände (empfohlen H1).

Kurzübersicht:

Gold Highest BreakOut ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel mitXAUUSD. Er platziert schwebende Kauf-/Verkaufs-Stopp-Aufträge auf Ausbruchsniveaus, die von den jüngsten Hoch-/Tiefspannen abgeleitet sind, und verwendet ATR- und Bereichsfilter, um Fehleinstiege zu reduzieren.

Wichtige Punkte:

Strategie: Ausbruch aus den jüngsten Hoch-/Tiefständen über einen konfigurierbaren Zeitraum.

Filter: ATR-basierte Volatilität und Überprüfung der höchsten/niedrigsten Spanne.

Risiko: Jeder Handel beinhaltet einen Stop Loss; optionaler Take Profit und Trailing Stop. Es werden keine Grid-, Martingal- oder Positionsvervielfältigungstechniken verwendet.

Empfohlen: Instrument XAUUSD, Zeitrahmen H1 (M1/M5 mit Parametereinstellung möglich). Testen Sie vor dem Live-Einsatz im Strategy Tester.

Empfohlene Einstellungen (Beispiel):

mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.

(Vollständige Parameterliste und Standardwerte finden Sie im AbschnittMehr... / im mitgelieferten Handbuch).

Support & Testen:

Bitte testen Sie mit dem Strategy Tester und lassen Sie die Strategie nur auf Konten mit angemessenem Risiko laufen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Autor über das interne MQL5-Messaging.