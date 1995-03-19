Gold Highest BreakOut MT4

Breakout Expert Advisor fürXAUUSD (Gold) - platziert ATR-gefilterte schwebende Kauf-/Verkaufsaufträge auf der Grundlage der jüngsten Hoch-/Tiefstände (empfohlen H1).

Kurzübersicht:
Gold Highest BreakOut ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel mitXAUUSD. Er platziert schwebende Kauf-/Verkaufs-Stopp-Aufträge auf Ausbruchsniveaus, die von den jüngsten Hoch-/Tiefspannen abgeleitet sind, und verwendet ATR- und Bereichsfilter, um Fehleinstiege zu reduzieren.

Wichtige Punkte:

  • Strategie: Ausbruch aus den jüngsten Hoch-/Tiefständen über einen konfigurierbaren Zeitraum.

  • Filter: ATR-basierte Volatilität und Überprüfung der höchsten/niedrigsten Spanne.

  • Risiko: Jeder Handel beinhaltet einen Stop Loss; optionaler Take Profit und Trailing Stop. Es werden keine Grid-, Martingal- oder Positionsvervielfältigungstechniken verwendet.

  • Empfohlen: Instrument XAUUSD, Zeitrahmen H1 (M1/M5 mit Parametereinstellung möglich). Testen Sie vor dem Live-Einsatz im Strategy Tester.

Empfohlene Einstellungen (Beispiel):

  • mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
    (Vollständige Parameterliste und Standardwerte finden Sie im AbschnittMehr... / im mitgelieferten Handbuch).

Support & Testen:
Bitte testen Sie mit dem Strategy Tester und lassen Sie die Strategie nur auf Konten mit angemessenem Risiko laufen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Autor über das interne MQL5-Messaging.

Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Gold Glider
Biswarup Banerjee
Experten
Produktname: Gold Gleiter Überblick: Gold Glider ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Er verwendet eine spezielle Kombination von 5 verschiedenen gleitenden Durchschnitten, um die langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Trends zu bestimmen, was ihm ermöglicht, Kauf- und Verkaufspositionen mit Präzision zu platzieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stop-Loss-Methoden verwendet Gold Glider eine einzigartige Gittermusterstrategie, um Verlust
LCFGamma
Marcin Majcherek
Experten
LCF_GAMMA verwendet zwei Arten von stochastischen Oszillatoren. Der Typ LONGSHOT, der die Hauptrichtung definiert und eine Position anführt (Puffer) und der Typ PEAK2PEAK, der als Hauptgewinnbringer fungiert. Er eignet sich gut für Rohstoffe wie ÖL, GOLD, ZUCKER und Währungspaare wie USDJPY (alle M15), muss aber gelegentlich kalibriert werden, so dass Langzeittests mit denselben Einstellungen seine Nützlichkeit nicht ganz widerspiegeln werden. In den Screenshots präsentiere ich Testergebnisse,
Trend Reversal Simple
Andri Maulana
Experten
Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Trend Reversal Simple EA! Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel auf die nächste Stufe zu heben? Der Trend Reversal Simple EA ist eine leistungsstarke und intelligente automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um entscheidende Trendumkehrungen auf dem Goldmarkt zu erkennen und zu nutzen. Vergessen Sie komplexe manuelle Analysen und emotionale Handelsentscheidungen; dieser EA bringt Präzision, Disziplin und potenzielle Profitabilität direkt auf Ih
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt zum Beenden des Ha
FREE
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experten
Willkommen in meinem Produktshop. Ich stelle Ihnen EA Angel Gold vor, das neueste Produkt für den Goldhandel. Der EA programmiert effektive Scalper-Handelsstrategien mit überwachten Signalen und steigt in den Markt ein, wenn es überkaufte, überverkaufte Schwankungen und Umkehrungen gibt. Die Strategie des EA verfügt über Stop Loss mit kurzen Abständen, um Konten zu schützen und Risiken zu reduzieren. So können Sie den EA mit Konten mit kleinen Guthaben ab 100 USD nutzen. Eigenschaften: + Vollaut
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Experten
RRS Impulse Plus EA ist eine erweiterte Version von RRS Impulse EA . Diese aktualisierte Version bietet mehr Flexibilität mit mehreren neuen Optionen. Der EA nutzt den Relative-Stärke-Index (RSI), den Stochastik-Oszillator, den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Bollinger-Bänder , um Trend- und Gegentrend-Gelegenheiten zu identifizieren. Als Multi-Pair EA scannt er mehrere Währungspaare nach Signalen. Dieser EA enthält verschiedene Funktionen wie Trailing, Risikomanagement, Geldmanagement, Res
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experten
Voraussetzung für den Einsatz des EA : Der EA benötigt einen niedrigen Spread (empfohlener Spread-Wert ist 2) und minimale Slippage! Systeme, die auf Basis von Bollinger-Wellen-Signalen arbeiten, zählen zu den Systemen mit den besten Ergebnissen und der höchsten Zuverlässigkeit. Auch der Oblivion Expert Advisor gehört zu diesen Systemen. Zusätzlich zu den Bollinger-Wellen verwendet der Expert Advisor die folgenden Indikatoren: Stochastik und Gleitender Durchschnitt. Der EA verwendet keine Marti
FREE
Alize EA
Viktor Barilko
Experten
Alize EA ist ein fortschrittlicher Trading Advisor, der speziell für den Handel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er verwendet komplexe mathematische Algorithmen, um den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen auf der Grundlage modifizierter Standardindikatoren und Preisaktionsanalysen zu treffen. Dieser Roboter ist einfach zu bedienen und vollständig automatisiert: Installieren Sie ihn einfach auf dem AUDCAD-Chart und stellen Sie das gewünschte Risikoniveau ein. Eines der Hauptmerkma
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Wind Shift EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Wind Shift EA für MT4 - Ein flexibles Trading-Tool für individuelle Optimierungen Wind Shift EA wurde für Trader entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Strategieoptimierung haben möchten. Dieser Expert Advisor ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Parameter fein abzustimmen und ihn an Ihren individuellen Handelsstil anzupassen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der experimentieren möchte, oder ein erfahrener Trader, der seinen Vorteil verfeinern möchte, Wind Shi
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experten
Der Expert Advisor platziert schwebende Orders an den Punkten des Parabolic Sar Indikators. Nach der Installation verschiebt er die Order nach dem Indikator. Sie können konfigurieren, dass nur BuyStop- oder nur SellStop-Orders geöffnet werden, falls erforderlich. Standardmäßig werden schwebende Orders sowohl für Buy als auch für Sell platziert. Neben dem Parapolic Sar-Indikator verwendet dieser Expert Advisor weitere Indikatoren, um eine korrekte Lösung für die Eröffnung einer Position zu finden
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
Experten
Gold Digging Scalping - Fortgeschrittener Scalping EA für Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping ist ein leistungsstarker und anpassungsfähiger Expert Advisor (EA), der speziell für das Scalping und den kurzfristigen Handel in volatilen Märkten wie Gold (XAUUSD) und den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzision und Flexibilität entwickelt und automatisiert Hochfrequenzhandelsstrategien mit intelligenten Filtern, dynamischen Pip-Schritten und fortschrittlichem
Shuttle Runner
Sergey Ermolov
3.95 (19)
Experten
Die Swing-Strategie ist die Grundlage von Berater Shuttle Runner . Die Strategie wurde im fernen 2009-Jahr beschrieben und wurde von Händlern auf dem Forex-Markt aktiv angewendet. Shuttle Runner ist eine überarbeitete und verbesserte Version dieser Strategie. Telegram-Chat: @it_trader_chat Der neue Expert Advisor Prop Master   – testen Sie ihn in Ihrem Handelsterminal https://www.mql5.com/de/market/product/115375 Der Kern der Strategie ist dies: Es lohnt sich, diesen Berater  nur in aktiven Mar
FREE
DAX30 expert Optimus
Ol'ga Alpatova
5 (1)
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer langfristigen Studie der Volatilität des # DAX30 Index. Der Expert Advisor eröffnet nicht mehr als ein Geschäft pro Tag. Wenn es kein Signal gibt, wird das Geschäft nicht eröffnet. WICHTIG!!!! wenn bereits ein Geschäft geöffnet ist, wird der EA kein neues Geschäft eröffnen. Auch wenn Sie ein Geschäft manuell eröffnet haben, wird der EA kein neues eröffnen. zum Zweck der Sicherheit der Einlage und der Eröffnung in entgegengesetzte Richtungen gemacht. DAMIT D
Avarice
Ivan Elsukov
Experten
FoxTrotTWO EA
Thomas Gruening
3.8 (40)
Experten
FoxTrotTWO EA ist ein Scalper Expert Advisor für den EURUSD. Er ist auch für andere wichtige Paare und Cross-Währungspaare verfügbar. Der empfohlene Zeitrahmen ist M15. FT2 handelt in der Nacht in einer engen Handelsspanne. Am oberen und unteren Ende der Spanne versucht FT2, Trades in die entgegengesetzte Richtung zu generieren. Um geeignete Trades zu eröffnen, verwendet der Expert Advisor mehrere Indikatoren und analysiert mehrere Zeitrahmen. Die Trades werden jedoch durch Preisaktionen generie
Karina Scalper Advisor
Dmitriy Kudryashov
Experten
Der Expert Advisor "Karina" handelt auf der Grundlage der Signale des Indikators " Mehrere gleitende Durchschnitte" und der "Durchschnittsbildung" der offenen Aufträge. Die Signale werden auf der Grundlage des Relative Strength Index-Indikators gefiltert. Das TakeProfit(TP) -Niveau wird bei der Eröffnung des ersten Geschäfts festgelegt. Wenn sich der Markt umkehrt, werden neue Orders in der Richtung der ersten Order eröffnet, gefolgt von der "Deckung" von verlustbringenden Orders mit gewinnbring
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Experten
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor für den DJ30-Handel Der DJ30 Auto-Adaptative MA EA ist ein robustes Trading-Tool, das speziell für den DJ30-Index auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert eine bewährte gleitende Durchschnittsstrategie mit einem innovativen autoadaptiven Stop-Loss-System, das ein Gleichgewicht zwischen Risikomanagement und Handelsoptimierung bietet. Hauptmerkmale: Autoadaptiver Stop-Loss : Der EA passt die Stop-Loss-Levels automa
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Multi Currency EA ist ein vollautomatischer Multi-Währungs-Expert Advisor. Verwendet kein Martingale und Grid Trading. Verwendet Stop-Loss zum Schutz der Mittel. Er handelt mit schwebenden Aufträgen zu einer akzeptablen Zeit. Nicht ausgeführte schwebende Aufträge werden gelöscht, nachdem der EA den Handel beendet hat. Market Execution - Market Execution wird angewendet - Take Profit und Stop Loss werden nach der Ausführung der Order platziert und durch die Einstellungen des EAs modifiziert. Der
Professional Scalping
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Professional Scalping EA ist ein automatisierter, professioneller Scalping Expert Advisor, der für die Arbeit auf dem FOREX-Markt entwickelt wurde . Die Strategie verwendet den Relative Strength Index (RSI ) und den Average True Range (ATR ), um die besten Einstiegspunkte in den Markt zu bestimmen. Der Advisor ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Die volatilsten Paare sind für die Arbeit geeignet: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD . - Empfehlen EC
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Black Max
Samsul Anwar
Experten
Schwarzkappel Die Expert Advisor-Strategie basiert auf dem Durchbruch der aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (Trader auf der ganzen Welt achten auf diese Daten; die Niveaus werden ausschließlich mit Hilfe der technischen Terminal-Indikatoren erstellt). Dies ist einer der wenigen Roboter, die nur mit Indikatoren arbeiten. Die Entwicklung eines solchen Systems kann eine ziemliche Herausforderung sein, aber Sie müssen all diese Komplexitäten nicht verstehen. Starten Sie den Roboter einfac
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1). Kurzbeschreibung: Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale. Hauptmerkmale: Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
DAX Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Experten
DAX Highest BreakOut MT4 - Flexibler EA für DAX mit optionalem Risikomanagement Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Chart entwickelt und bietet die Wahl zwischen dynamischem und festem Money Management, um das Risiko nach den Präferenzen des Nutzers anzupassen. Der EA kombiniert drei Strategien, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren und sich auf Ausbrüche und Umkehrsignale konzentrieren, um die Abhängig
BTC Digger AI
Michal Kudela
Experten
BTC Digger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD unter hochvolatilen Marktbedingungen entwickelt wurde. Das System integriert mehrere unabhängige Long- und Short-Modelle, die jeweils auf systematischen Regelsätzen basieren, die Preisbewegungen, Trendstrukturen und Volatilitätsmerkmale bewerten. Der EA verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder andere Methoden der Positionserweiterung. Jede Position wird mit vordefinierten Risikoparametern eröffne
GoldDigger AI
Michal Kudela
Experten
GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle. Überblick über die Strategie Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definiere
DAX Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt, wahlweise mit fester oder dynamischer Positionsgröße für ein anpassbares Risikomanagement. Strategie-Übersicht Der EA kombiniert drei sich ergänzende Ansätze, die auf den Indikatoren SRPercentRank , SuperTrend und DeMarker basieren. Diese Methoden konzentrieren sich auf Ausbruchs- und Umkehrbedingungen, um verschiedene Handelssignale in unterschiedlichen Marktumgebungen zu lief
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension