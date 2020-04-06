DAX Highest BreakOut MT4 - Flexibler EA für DAX mit optionalem Risikomanagement

Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Chart entwickelt und bietet die Wahl zwischen dynamischem und festem Money Management, um das Risiko nach den Präferenzen des Nutzers anzupassen.

Der EA kombiniert drei Strategien, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren und sich auf Ausbrüche und Umkehrsignale konzentrieren, um die Abhängigkeit von einem einzigen Markttyp zu verringern.

Indikatorparameter und Risikoeinstellungen (einschließlich Trailing Stops, Stop Losses und Gewinnziele) sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar, um verschiedenen Marktbedingungen und Handelsstilen zu entsprechen.

Die Option für festes Risiko (einstellbarer Kontoprozentsatz) oder dynamische Positionsgröße gewährleistet eine bessere Kontrolle über potenzielle Verluste und Gewinne.

Zu den anpassbaren Einstellungen gehören Handelsbeschränkungen an Wochenenden, am Tagesende (20:35 Uhr) und freitags (19:00 Uhr) sowie optionale Zeitfilter (z. B. 9-15 Stunden).

Alle Strategieindikatoren sind vollständig integriert und optimiert, wobei bestimmte Werte je nach persönlichen Vorlieben und Tests vom Benutzer angepasst werden können.

Der EA eignet sich für eine Vielzahl von Nutzern und Brokern; vor dem Live-Einsatz wird ein gründlicher Test auf Demokonten empfohlen. Die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Strategieeinstellungen ab.