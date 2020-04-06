DAX Highest BreakOut MT4

DAX Highest BreakOut MT4 - Flexibler EA für DAX mit optionalem Risikomanagement

Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Chart entwickelt und bietet die Wahl zwischen dynamischem und festem Money Management, um das Risiko nach den Präferenzen des Nutzers anzupassen.

  • Der EA kombiniert drei Strategien, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren und sich auf Ausbrüche und Umkehrsignale konzentrieren, um die Abhängigkeit von einem einzigen Markttyp zu verringern.

  • Indikatorparameter und Risikoeinstellungen (einschließlich Trailing Stops, Stop Losses und Gewinnziele) sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar, um verschiedenen Marktbedingungen und Handelsstilen zu entsprechen.

  • Die Option für festes Risiko (einstellbarer Kontoprozentsatz) oder dynamische Positionsgröße gewährleistet eine bessere Kontrolle über potenzielle Verluste und Gewinne.

  • Zu den anpassbaren Einstellungen gehören Handelsbeschränkungen an Wochenenden, am Tagesende (20:35 Uhr) und freitags (19:00 Uhr) sowie optionale Zeitfilter (z. B. 9-15 Stunden).

  • Alle Strategieindikatoren sind vollständig integriert und optimiert, wobei bestimmte Werte je nach persönlichen Vorlieben und Tests vom Benutzer angepasst werden können.

Der EA eignet sich für eine Vielzahl von Nutzern und Brokern; vor dem Live-Einsatz wird ein gründlicher Test auf Demokonten empfohlen. Die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Strategieeinstellungen ab.

Meine nächste BreakOut-Strategie: Gold Höchster BreakOut MT4 und MT5, DAX Höchster BreakOut MT5

Wenn Sie auf der Suche nach einer Grid/Swap-Strategie für Gold (XAUUSD) sind, schauen Sie sich meinen anderen EA an: GoldDigger AI, ebenfalls in meinem Portfolio verfügbar.



Weitere Produkte dieses Autors
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1). Kurzbeschreibung: Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale. Hauptmerkmale: Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
Gold Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Experten
Breakout Expert Advisor für XAUUSD (Gold) - platziert ATR-gefilterte schwebende Kauf-/Verkaufsaufträge auf der Grundlage der jüngsten Hoch-/Tiefstände (empfohlen H1). Kurzübersicht: Gold Highest BreakOut ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD . Er platziert schwebende Kauf-/Verkaufs-Stopp-Aufträge auf Ausbruchsniveaus, die von den jüngsten Hoch-/Tiefspannen abgeleitet sind, und verwendet ATR- und Bereichsfilter, um Fehleinstiege zu reduzieren. Wichtige Punkte: Strateg
BTC Digger AI
Michal Kudela
Experten
BTC Digger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD unter hochvolatilen Marktbedingungen entwickelt wurde. Das System integriert mehrere unabhängige Long- und Short-Modelle, die jeweils auf systematischen Regelsätzen basieren, die Preisbewegungen, Trendstrukturen und Volatilitätsmerkmale bewerten. Der EA verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder andere Methoden der Positionserweiterung. Jede Position wird mit vordefinierten Risikoparametern eröffne
GoldDigger AI
Michal Kudela
Experten
GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle. Überblick über die Strategie Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definiere
DAX Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt, wahlweise mit fester oder dynamischer Positionsgröße für ein anpassbares Risikomanagement. Strategie-Übersicht Der EA kombiniert drei sich ergänzende Ansätze, die auf den Indikatoren SRPercentRank , SuperTrend und DeMarker basieren. Diese Methoden konzentrieren sich auf Ausbruchs- und Umkehrbedingungen, um verschiedene Handelssignale in unterschiedlichen Marktumgebungen zu lief
