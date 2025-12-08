BTC Digger AI

BTC Digger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD unter hochvolatilen Marktbedingungen entwickelt wurde.
Das System integriert mehrere unabhängige Long- und Short-Modelle, die jeweils auf systematischen Regelsätzen basieren, die Preisbewegungen, Trendstrukturen und Volatilitätsmerkmale bewerten.

Der EA verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder andere Methoden der Positionserweiterung. Jede Position wird mit vordefinierten Risikoparametern eröffnet und durch eine klare und transparente Ausstiegslogik verwaltet.

Hauptmerkmale

  • Mehrere unabhängige Ein- und Ausstiegsmodelle, die für unterschiedliche Marktumgebungen entwickelt wurden

  • Indikatorbasierte Analyse einschließlich linearer Regression, True Range, Ulcer Index und prozentualer Preisfilter

  • Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging-Missbrauch

  • Vollständig anpassbares Geldmanagement mit Optionen für feste Lots oder Risikoprozentsätze

  • Jeder Handel beinhaltet einen definierten Stop Loss und modellspezifische Ausstiegsbedingungen

  • Kompatibel mit Brokern, die BTCUSD und Absicherungskonten anbieten

  • Einfache Konfiguration, sowohl für erfahrene als auch für neue Benutzer geeignet

Handelslogik Übersicht

Der EA wendet mehrere interne Modelle an, von denen jedes in der Lage ist, Long- oder Short-Einstiegssignale zu generieren, wenn Trend, Volatilität und Preis-Aktions-Bedingungen aufeinander abgestimmt sind.
Trades können geschlossen werden durch:

  • fester Stop-Loss

  • festes Gewinnziel

  • einstellbarer Trailing-Stop

  • zeitbasierter Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars

  • Indikator-basierte Ausstiegssignale

Diese diversifizierte Modellstruktur ermöglicht es dem EA, sich an verschiedene Phasen des BTC-Marktes anzupassen.

Eingaben und Anpassungen

  • Individuelle magische Zahlen für jedes Modell

  • Positionsgröße über festes Lot oder Risikoprozentsatz

  • Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für jedes Modell

  • Konfigurierbare Parameter für Stop Loss, Gewinnziel und Trailing Stop

  • Einstellbare Koeffizienten und Indikatorperioden

  • Zeitbasierte Ausstiegskonfiguration

Diese Optionen ermöglichen es dem Benutzer, den EA an eine Vielzahl von Handelsvorlieben und Risikotoleranzen anzupassen.

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: BTCUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Konto-Typ: Abgesichert

  • Spread: Niedrig, je nach Broker-Konditionen

  • Testen: "Jeder Tick auf Basis echter Ticks" wird empfohlen

Risiko Hinweis

BTC Digger übernimmt keine Garantie für Gewinn oder zukünftige Performance.
Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet ein erhebliches Marktrisiko. Benutzer sollten immer gründliche Tests durchführen, vorzugsweise auf einem Demokonto, bevor sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen.

Unterstützung

Wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration, den Parametern oder der Optimierung benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.

Empfohlene Produkte
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Ultra Power Gold
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
Ultra Power Gold (MT5 EA) - AMA-Powered Gold Scalper für XAUUSD MT5 Expert Advisor, exklusiv für Gold (XAUUSD) entwickelt. Adaptive Moving Average (AMA) Einträge + ATR-adaptive SL/TP, Session-Filter, Break-Even & Trailing. Kein Raster. Kein Martingal. Live-Signal Ultra Power Gold - Leitfaden & Set-Dateien Was ist Ultra Power Gold? Ultra Power Gold ist ein fokussierter MT5 EA für XAUUSD , der starke Trends mit Multi-Check-AMA-Momentum aufspürt und das Kapital mit Auto-Sizing, festem RR, ATR-b
AtlasEA
Willie Emmanuel Toribio Rubel
Experten
ATLAS: Hybrider Vermögensverwaltungsalgorithmus Warn- und Risikohinweis Diese Software stellt ein fortschrittliches Finanzinstrument dar, das ausschließlich für Marktteilnehmer bestimmt ist, die sich der den Devisenmärkten innewohnenden Risiken voll bewusst sind. ATLAS ist nicht für diejenigen gedacht, die nach sofortigen wirtschaftlichen Gewinnen streben oder denen die Disziplin fehlt, Marktschwankungen zu tolerieren. Wir garantieren keinen absoluten Erfolg, da keine algorithmische Strategie da
DivHunter
Kaveh Vaheddehkordi
Experten
Drei-Punkt-Divergenz Stepping EA Sind Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor, der eines der stärksten Umkehrsignale des Marktes ausnutzt und gleichzeitig Ihr Kapital mit einem intelligenten, adaptiven Risikomanagement-System schützt? Der Three Point Divergence Stepping EA ist Ihre Lösung. Dies ist nicht nur ein weiterer RSI-Divergenz-Roboter. Er verwendet eine proprietäre Drei-Punkte-Bestätigungsstrategie , um hochwahrscheinliche Wendepunkte des Marktes zu identifizieren und filtert dabei
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
MA Price Crusader by Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experten
MA Price Crossing EA von Capitarc CAPITARC`s MA Price Crusader für MT5 MA Price Cross - ist ein professioneller Expert Advisor, der von unserer Investmentfirma verwendet wird und auf gleitenden Durchschnitten und der Kreuzung der Kerzen basiert. Dieses Produkt betrachtet alle Paare, die Kerzen, die über und mögliche Trendfortsetzungsformationen der sich ständig ändernden Märkte schließen, während die üblichen Experten auf einem oder zwei Indikatoren basieren, handelt dieser Experte mit dem nackt
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Experten
Forex Bot Black Jack ist ein zuverlässiger trendfolgender Handelsalgorithmus, der den Handel auf dem Forex-Markt automatisiert. Der Handel auf dem Forex-Markt ist komplex und dynamisch und erfordert viel Zeit, Mühe und Erfahrung für eine erfolgreiche Teilnahme. Mit der Entwicklung von Handelsrobotern haben Händler nun jedoch die Möglichkeit, ihre Strategien zu automatisieren und von Markttrends zu profitieren, ohne unzählige Stunden mit der Datenanalyse zu verbringen. Forex Bot Black Jack ist e
Ultimate Gold Sniper
Premananth R
Experten
Ultimativer Gold Snipper Ultimate Gold Snipper ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M15 - M30 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzel
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
PythonX M1 Scalper GBPUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experten
PythonX – GBPUSD M1 Scalper  Entwickelt für Präzision. Optimiert für Geschwindigkeit. Perfekt für Privatanleger.  Produktübersicht PythonX ist ein automatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für das Scalping auf dem GBPUSD-Währungspaar im 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale oder Grid und wurde mit Fokus auf langfristige Stabilität und Konsistenz programmiert.  Eigenschaften Sofort einsatzbereit – keine Optimierung erforder
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
VTech Gold Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experten
Einzigartiger Filter für die Handelsrichtung und intelligentes Handelsmanagement Hauptmerkmale: Direktionale Trades mit hoher Präzision: EA eröffnet Trades in einer eindeutigen Richtung mit fortschrittlicher Volatilitäts- und Momentum-Erkennung und behält nur einen aktiven Trade zur Zeit für maximale Kontrolle. Handelsmanagement-Logik: Einstieg: Erkennt automatisch die genaue Einstiegsrichtung und platziert einen Trade mit dem von Ihnen definierten SL/TP. Trail: Eingebaute Traili
Hybrid trend impulse robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Hybrid-Trend-Impuls-Roboter - ist ein fortschrittlicher EA, der moderne Ansätze zur Trend- und Impulsanalyse kombiniert und einzigartige Möglichkeiten für ein effektives Depotmanagement bietet. Die wichtigsten Vorteile des HybridTrendImpulse_robot: Nichtlineare Dynamik: Die Methode der Interaktion zwischen den Eröffnungskursen bildet ein einzigartiges nichtlineares Modell, das besonders empfindlich auf signifikante Kursschwankungen reagiert, was deren Bedeutung erhöht und den Indikator ideal fü
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1). Kurzbeschreibung: Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale. Hauptmerkmale: Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
DAX Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Experten
DAX Highest BreakOut MT4 - Flexibler EA für DAX mit optionalem Risikomanagement Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Chart entwickelt und bietet die Wahl zwischen dynamischem und festem Money Management, um das Risiko nach den Präferenzen des Nutzers anzupassen. Der EA kombiniert drei Strategien, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren und sich auf Ausbrüche und Umkehrsignale konzentrieren, um die Abhängig
Gold Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Experten
Breakout Expert Advisor für XAUUSD (Gold) - platziert ATR-gefilterte schwebende Kauf-/Verkaufsaufträge auf der Grundlage der jüngsten Hoch-/Tiefstände (empfohlen H1). Kurzübersicht: Gold Highest BreakOut ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD . Er platziert schwebende Kauf-/Verkaufs-Stopp-Aufträge auf Ausbruchsniveaus, die von den jüngsten Hoch-/Tiefspannen abgeleitet sind, und verwendet ATR- und Bereichsfilter, um Fehleinstiege zu reduzieren. Wichtige Punkte: Strateg
GoldDigger AI
Michal Kudela
Experten
GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle. Überblick über die Strategie Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definiere
DAX Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt, wahlweise mit fester oder dynamischer Positionsgröße für ein anpassbares Risikomanagement. Strategie-Übersicht Der EA kombiniert drei sich ergänzende Ansätze, die auf den Indikatoren SRPercentRank , SuperTrend und DeMarker basieren. Diese Methoden konzentrieren sich auf Ausbruchs- und Umkehrbedingungen, um verschiedene Handelssignale in unterschiedlichen Marktumgebungen zu lief
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension