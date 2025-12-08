BTC Digger AI
- Experten
- Michal Kudela
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
BTC Digger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD unter hochvolatilen Marktbedingungen entwickelt wurde.
Das System integriert mehrere unabhängige Long- und Short-Modelle, die jeweils auf systematischen Regelsätzen basieren, die Preisbewegungen, Trendstrukturen und Volatilitätsmerkmale bewerten.
Der EA verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder andere Methoden der Positionserweiterung. Jede Position wird mit vordefinierten Risikoparametern eröffnet und durch eine klare und transparente Ausstiegslogik verwaltet.
Hauptmerkmale
-
Mehrere unabhängige Ein- und Ausstiegsmodelle, die für unterschiedliche Marktumgebungen entwickelt wurden
-
Indikatorbasierte Analyse einschließlich linearer Regression, True Range, Ulcer Index und prozentualer Preisfilter
-
Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging-Missbrauch
-
Vollständig anpassbares Geldmanagement mit Optionen für feste Lots oder Risikoprozentsätze
-
Jeder Handel beinhaltet einen definierten Stop Loss und modellspezifische Ausstiegsbedingungen
-
Kompatibel mit Brokern, die BTCUSD und Absicherungskonten anbieten
-
Einfache Konfiguration, sowohl für erfahrene als auch für neue Benutzer geeignet
Handelslogik Übersicht
Der EA wendet mehrere interne Modelle an, von denen jedes in der Lage ist, Long- oder Short-Einstiegssignale zu generieren, wenn Trend, Volatilität und Preis-Aktions-Bedingungen aufeinander abgestimmt sind.
Trades können geschlossen werden durch:
-
fester Stop-Loss
-
festes Gewinnziel
-
einstellbarer Trailing-Stop
-
zeitbasierter Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars
-
Indikator-basierte Ausstiegssignale
Diese diversifizierte Modellstruktur ermöglicht es dem EA, sich an verschiedene Phasen des BTC-Marktes anzupassen.
Eingaben und Anpassungen
-
Individuelle magische Zahlen für jedes Modell
-
Positionsgröße über festes Lot oder Risikoprozentsatz
-
Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für jedes Modell
-
Konfigurierbare Parameter für Stop Loss, Gewinnziel und Trailing Stop
-
Einstellbare Koeffizienten und Indikatorperioden
-
Zeitbasierte Ausstiegskonfiguration
Diese Optionen ermöglichen es dem Benutzer, den EA an eine Vielzahl von Handelsvorlieben und Risikotoleranzen anzupassen.
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: BTCUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Konto-Typ: Abgesichert
-
Spread: Niedrig, je nach Broker-Konditionen
-
Testen: "Jeder Tick auf Basis echter Ticks" wird empfohlen
Risiko Hinweis
BTC Digger übernimmt keine Garantie für Gewinn oder zukünftige Performance.
Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet ein erhebliches Marktrisiko. Benutzer sollten immer gründliche Tests durchführen, vorzugsweise auf einem Demokonto, bevor sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen.
Unterstützung
Wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration, den Parametern oder der Optimierung benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.