BTC Digger AI

BTC Digger ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD unter hochvolatilen Marktbedingungen entwickelt wurde.

Das System integriert mehrere unabhängige Long- und Short-Modelle, die jeweils auf systematischen Regelsätzen basieren, die Preisbewegungen, Trendstrukturen und Volatilitätsmerkmale bewerten.

Der EA verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder andere Methoden der Positionserweiterung. Jede Position wird mit vordefinierten Risikoparametern eröffnet und durch eine klare und transparente Ausstiegslogik verwaltet.

Hauptmerkmale

Mehrere unabhängige Ein- und Ausstiegsmodelle, die für unterschiedliche Marktumgebungen entwickelt wurden

Indikatorbasierte Analyse einschließlich linearer Regression, True Range, Ulcer Index und prozentualer Preisfilter

Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging-Missbrauch

Vollständig anpassbares Geldmanagement mit Optionen für feste Lots oder Risikoprozentsätze

Jeder Handel beinhaltet einen definierten Stop Loss und modellspezifische Ausstiegsbedingungen

Kompatibel mit Brokern, die BTCUSD und Absicherungskonten anbieten

Einfache Konfiguration, sowohl für erfahrene als auch für neue Benutzer geeignet

Handelslogik Übersicht

Der EA wendet mehrere interne Modelle an, von denen jedes in der Lage ist, Long- oder Short-Einstiegssignale zu generieren, wenn Trend, Volatilität und Preis-Aktions-Bedingungen aufeinander abgestimmt sind.

Trades können geschlossen werden durch:

fester Stop-Loss

festes Gewinnziel

einstellbarer Trailing-Stop

zeitbasierter Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars

Indikator-basierte Ausstiegssignale

Diese diversifizierte Modellstruktur ermöglicht es dem EA, sich an verschiedene Phasen des BTC-Marktes anzupassen.

Eingaben und Anpassungen

Individuelle magische Zahlen für jedes Modell

Positionsgröße über festes Lot oder Risikoprozentsatz

Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für jedes Modell

Konfigurierbare Parameter für Stop Loss, Gewinnziel und Trailing Stop

Einstellbare Koeffizienten und Indikatorperioden

Zeitbasierte Ausstiegskonfiguration

Diese Optionen ermöglichen es dem Benutzer, den EA an eine Vielzahl von Handelsvorlieben und Risikotoleranzen anzupassen.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: BTCUSD

Zeitrahmen: H1

Konto-Typ: Abgesichert

Spread: Niedrig, je nach Broker-Konditionen

Testen: "Jeder Tick auf Basis echter Ticks" wird empfohlen

Risiko Hinweis

BTC Digger übernimmt keine Garantie für Gewinn oder zukünftige Performance.

Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet ein erhebliches Marktrisiko. Benutzer sollten immer gründliche Tests durchführen, vorzugsweise auf einem Demokonto, bevor sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen.

Unterstützung

Wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration, den Parametern oder der Optimierung benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.