Turtle with Random Muting EA

Random Long-Only Turtle Expert Advisor

Dieser EA implementiert eine zufällige Long-Only-Schildkrötenstrategie mit zwei

Merkmalen:

1. Fundamental-basierter Long-Only-Ansatz:

Gold und Bitcoin sichern sich gegen Inflation und geldpolitische Unsicherheit ab. Der EA handelt ausschließlich Long-only mit diesen Vermögenswerten. Das Backtesting zeigt eine starke

Performance während der Bullenmärkte bei Gold und Bitcoin.

2. Adaptiver Zufallshandel in schwankenden Märkten:

Viele Trendfolgestrategien scheitern, weil die Verluste in schwankenden Märkten die Trendgewinne übersteigen. Dieser EA verwendet einen proprietären Algorithmus, um während der

Konsolidierung

nach dem Zufallsprinzip zu handeln

und so die Whipsaw-Verluste zu reduzieren

, während die

Trendgewinne

erhalten bleiben

.

Hauptmerkmale

Ausschließliche Long-Strategie (keine Short-Positionen)

Optimiert für Gold und Bitcoin

Reduziert "Whipsaw"-Verluste in schwankenden Märkten

Bewahrt Gewinne während Trendphasen

Proprietärer Zufalls-Handelsalgorithmus

Empfohlene Einstellungen

Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin)

Zeitrahmen : M30, H1,H4, D1