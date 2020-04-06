Turtle with Random Muting EA

Random Long-Only Turtle Expert Advisor Dieser EA implementiert eine zufällige Long-Only-Schildkrötenstrategie mit zweiMerkmalen: 1.Fundamental-basierter Long-Only-Ansatz: Gold und Bitcoin sichern sich gegen Inflation und geldpolitische Unsicherheit ab. Der EA handelt ausschließlich Long-only mit diesen Vermögenswerten. Das Backtesting zeigt eine starkePerformance während der Bullenmärkte bei Gold und Bitcoin. 2.Adaptiver Zufallshandel in schwankendenMärkten: Viele Trendfolgestrategien scheitern, weil die Verluste in schwankenden Märkten die Trendgewinne übersteigen. Dieser EA verwendet einen proprietären Algorithmus, um während derKonsolidierung nach dem Zufallsprinzip zu handelnund so die Whipsaw-Verluste zu reduzieren, während die Trendgewinne erhalten bleiben. Hauptmerkmale:
  • Ausschließliche Long-Strategie (keineShort-Positionen)
  • Optimiertfür Goldund Bitcoin
  • Reduziert "Whipsaw"-Verluste in schwankenden Märkten
  • Bewahrt Gewinnewährend Trendphasen
  • ProprietärerZufalls-Handelsalgorithmus
Empfohlene Einstellungen:
  • Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin)
  • Zeitrahmen: M30, H1,H4, D1
  • Geeignet für steigende und fallende Märkte

