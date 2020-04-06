Auto Breakeven and Partial Close Manager

Hören Sie auf, auf Charts zu starren. Lassen Sie den "Auto-Breakeven" Ihre Gewinne sichern.

Sie haben einen perfekten Handel mit dem XAUUSD abgeschlossen, aber dann hat der Markt in Ihrer Abwesenheit eine Kehrtwende gemacht und einen Gewinner in einen Verlierer verwandelt. Das darf nie wieder passieren.

Dieser Utility EA wurde speziell für die Volatilität von Gold (XAUUSD) entwickelt, kann aber für jedes Währungspaar vollständig angepasst werden. Er fungiert als Ihr persönlicher Risikomanager, der Ihren Stop-Loss automatisch auf den Breakeven verschiebt und Teilgewinne verbucht, wenn sich Ihr Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

🔥 Hauptmerkmale:

Auto-Breakeven: Sichert automatisch Ihren Einstiegspreis, sobald sich der Handel um X Punkte im Gewinn bewegt. Enthält eine optionale "Lock"-Funktion, um ein paar zusätzliche Pips Gewinn zu sichern (deckt Ihre Provisionen!).

5-stufiger teilweiser Ausstieg: Steigen Sie nicht zu früh aus! Verlassen Sie Ihre Position in 5 verschiedenen Stufen, um einen Trend zu maximieren und dabei Bargeld zu sparen.

Versteckte Logik: Der EA arbeitet unauffällig im Hintergrund und verwaltet Ihre manuellen Trades.

Universelle Kompatibilität: Optimiert für XAUUSD, funktioniert aber auch mit EURUSD, GBPJPY, US30 und BTCUSD (vollständig einstellbare Punkte).

⚙️ Wie man es benutzt:

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (z.B. XAUUSD M15). Legen Sie Ihren Breakeven-Trigger fest (z. B. 200 Punkte). Legen Sie Ihre Partial-Close-Prozentsätze fest (z. B. Close 20% bei 200 Punkten, 30% bei 500 Punkten). Eröffnen Sie Ihre Trades wie gewohnt manuell. Der EA erkennt sie und verwaltet sie sofort.

✅ Warum diesen EA kaufen?

Schützen Sie Ihr Kapital vor plötzlichen Umschwüngen.

Beseitigen Sie den psychologischen Stress des "wann schließen".

Perfekt für Scalper und Daytrader, die nicht 24/7 auf den Bildschirm schauen können.



