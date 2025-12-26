Gold Rush Signal Pro EA

🚀 Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Gold Rush Signal Pro EA!

Sind Sie bereit, einen ausgefeilten und disziplinierten Ansatz für den Goldhandel (XAUUSD) zu erleben? Der Gold Rush Signal Pro Expert Advisor (EA) ist ein leistungsstarkes, sofort einsatzbereites Tool, das entwickelt wurde, um Ihren Handel im M5-Zeitrahmen zu automatisieren, wobei der Schwerpunkt auf intelligentem Risikomanagement und klaren Einstiegssignalen liegt.

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich eine kurze Optimierung des Risikoprozentsatzes (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) durchführen, um den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Die Optimierungsergebnisse wurden auf dem Exness Cent-Konto getestet und zeigen:

Maximaler Drawdown: 33%

Gewinnfaktor: 1,89

Anfangskapital: $100

Dies ist nicht Ihr durchschnittliches, risikoreiches System. Der Gold Rush Signal Pro EA ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt: Er verwendet KEINE riskanten Martingale- oder Grid-Handelstechniken. Stattdessen verwendet er eine Kombination aus beliebten, zuverlässigen Indikatoren, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, damit Sie profitabel bleiben und gleichzeitig Ihr Kapital schützen können.

🌟 Wichtige Vorteile und leistungsstarke Funktionen

  • Intelligente Einstiegssignale: Der EA verwendet ein duales Bestätigungssystem, das den Relative Strength Index (RSI) und einen Exponential Moving Average (EMA) Filter kombiniert. Er wartet darauf, dass der RSI bestimmte überkaufte/überverkaufte Niveaus überschreitet, um die Stärke des Signals zu bestätigen, und prüft dann den langfristigen EMA auf Trendausrichtung - so wird sichergestellt, dass Sie im D1-Zeitrahmen mit dem Trend handeln.

  • Dynamisches Risikomanagement: Vergessen Sie statische Losgrößen! Der EA verfügt über ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Lot-Sizing-System. Diese Funktion berechnet Ihre Losgröße auf der Grundlage eines konfigurierbaren Risikoprozentsatzes und der wahrgenommenen Signalwahrscheinlichkeit und skaliert Ihre Positionsgröße automatisch für eine bessere Risikokontrolle.

  • Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Der Stop-Loss wird erst dann nachgezogen, wenn die Position einen signifikanten Gewinn erzielt hat (definiert durch den ATR-Gewinnmultiplikator), wodurch ein maximaler potenzieller Gewinn ermöglicht wird, während Gewinne gesichert werden, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Täglicher Schutz vor Drawdowns: Die Handelsdisziplin ist eingebaut. Legen Sie einen täglichen Cut-Loss-Prozentsatz fest (z. B. 8,0 %). Wenn Ihr Kapital unter diesen täglichen Schwellenwert fällt, schließt der EA automatisch alle Positionen und stoppt den Handel für den Tag, um Sie vor einem Überengagement zu schützen und einen Neustart für morgen zu gewährleisten.

  • Volatilität und Zeitfilterung: Der EA prüft die Marktvolatilität (ATR) vor dem Handel, um einen Einstieg während übermäßig flacher oder nicht volatiler Perioden zu vermeiden. Er bietet außerdem konfigurierbare Handelszeiten, um Ihre Aktivitäten auf bestimmte, chancenreiche Marktphasen zu konzentrieren.

  • Bereit für Gold (XAUUSD M5): Dieser EA ist für den Handel mit Gold auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen voroptimiert und einsatzbereit. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Chart und nutzen Sie seine Leistung!

Egal, ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekaufthaben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


🛠️ Vollständig anpassbare Parameter

Der Gold Rush Signal Pro EA bietet einen umfassenden Satz von Eingaben, die es Ihnen ermöglichen, die Strategie an Ihre bevorzugte Risikotoleranz und die Marktbedingungen anzupassen:

  • RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (0=festes Lot deaktivieren).

  • Lose: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn RiskPercentage 0 ist).

  • StartStunde/EndStunde: Definiert die Serverstunden für den Handel.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um die Mindestvolatilität des Marktes vor dem Einstieg zu prüfen.

  • DailyCutLossPercent: Der maximale tägliche Verlust in Prozent, bevor der Handel gestoppt wird.

  • ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den Trailing-Stop-Mechanismus.

  • ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator zur Bestimmung des Gewinnniveaus, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

  • TagBereich: Anzahl der Tagesbalken, die für die Take Profit-Berechnung auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne verwendet werden.

  • RSIPeriod / RSIBuyLevel / RSISellLevel: Einstellungen für das primäre Relative Strength Index-Signal.

  • EMAFilter verwenden: Aktivieren/deaktivieren Sie den langfristigen Trendfilter.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Einstellungen für den Exponential Moving Average Trendfilter (z.B. PERIOD_D1 für Daily Trend).

  • MagischeNummer: Eindeutige ID zur Verwaltung der von diesem EA eröffneten Trades.

Verpassen Sie nicht den intelligenteren und sichereren Weg, mit Gold zu handeln. Laden Sie den Gold Rush Signal Pro EA noch heute herunter und machen Sie den ersten Schritt zu einem systematischen, disziplinierten und potenziell profitableren Handel!


