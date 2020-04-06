🚀 ¡Desbloquee su potencial de trading en oro con Gold Rush Signal Pro EA!

Estás listo para experimentar un enfoque sofisticado y disciplinado para el comercio de Oro (XAUUSD)? El Asesor Experto (EA) Gold Rush Signal Pro es una herramienta potente y lista para usar diseñada para automatizar sus operaciones en el marco temporal M5 con un enfoque en la gestión inteligente del riesgo y señales de entrada claras.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una optimización rápida en el parámetro de porcentaje de riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Este no es el típico sistema de alto riesgo. El EA Gold Rush Signal Pro está construido para la sostenibilidad: NO utiliza técnicas de riesgo de Martingala o Grid trading. En su lugar, emplea una combinación de indicadores populares y confiables para señalar operaciones de alta probabilidad, ayudándole a mantenerse rentable mientras protege su capital.

Principales ventajas y potentes funciones

Señales de entrada inteligentes: El EA utiliza un sistema de doble confirmación que combina el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) . Espera a que el RSI cruce niveles específicos de sobrecompra/sobreventa, confirmando la fuerza de la señal, y luego comprueba la alineación de la tendencia con la EMA a largo plazo, asegurándose de que entra en las operaciones con la tendencia en el marco temporal D1.

Gestión dinámica del riesgo: Olvídese de los tamaños de lote estáticos. El EA incorpora un sistema de tamaño de lote basado en la probabilidad . Esta función calcula el tamaño de su lote basándose en un Porcentaje de Riesgo configurable y la probabilidad de señal percibida, escalando el tamaño de su posición automáticamente para un mejor control del riesgo.

ATR Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios con un trailing stop inteligente. El stop loss sólo comienza a arrastrarse después de que la posición se haya movido hacia una ganancia significativa (definida por el Multiplicador de Ganancias ATR ), permitiendo una ganancia potencial máxima mientras bloquea las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Protección diaria contra caídas: La disciplina de trading está incorporada. Establezca un Porcentaje de Pérdida Diaria (por ejemplo, 8,0%). Si su capital cae por debajo de este umbral diario, el EA cierra automáticamente todas las posiciones y deja de operar durante el día, protegiéndole de la sobreexposición y asegurándole un nuevo comienzo mañana.

Volatilidad y Filtrado Temporal: El EA comprueba la Volatilidad del mercado (ATR) antes de operar, ayudando a evitar la entrada durante periodos excesivamente planos o no volátiles. También cuenta con Horas de Negociación configurables para centrar su actividad durante sesiones de mercado específicas y de alta oportunidad.

Listo para el Oro (XAUUSD M5): Este EA está pre-optimizado y listo para usar para operar con Oro en el marco temporal M5 (5 minutos). ¡Simplemente conéctelo a su gráfico y comience a aprovechar su poder!

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



🛠️ Parámetros totalmente personalizables

El Gold Rush Signal Pro EA ofrece un amplio conjunto de entradas, lo que le permite ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo preferido y las condiciones del mercado:

RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (0=desactivar lote fijo).

Lotes: Tamaño de lote fijo (se utiliza si RiskPercentage es 0).

HoraInicio / HoraFin: Define las horas del servidor para operar.

ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima del mercado antes de entrar.

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida diaria antes de que se detenga la negociación.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el mecanismo de trailing stop.

ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para determinar el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop.

DayRange: Número de barras diarias utilizadas para el cálculo del Take Profit basado en el rango medio diario.

RSIPeriod / RSIBuyLevel / RSISellLevel: Ajustes para la señal primaria del Índice de Fuerza Relativa.

UseEMAFilter: Activa/desactiva el filtro de tendencia a largo plazo.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia de la Media Móvil Exponencial (por ejemplo, PERIOD_D1 para la tendencia Diaria).

MagicNumber: ID único para gestionar las operaciones abiertas por este EA.

No se pierda una forma más inteligente y segura de operar con Oro. Descargue el EA Gold Rush Signal Pro hoy mismo y dé el primer paso hacia un trading sistemático, disciplinado y potencialmente más rentable.