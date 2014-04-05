Spikes Signal
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.2
Spike Signal v1.2 — MT5-Indikator, der Boom/Crash-Spikes erkennt und Scalping-Signale in Echtzeit liefert.
TF:
Funktioniert auf allen Zeitrahmen (empfohlen M1–M15).
Paar:
Für Boom/Crash-Indizes (Deriv) entwickelt, auch für volatile Märkte geeignet.
Einstellungen:
-
SpikeSensitivity / MinSize – Empfindlichkeit und Mindestgröße des Spikes
-
EMA (8/21) – Einstiegssignale
-
RSI (14) – Trendfilter
-
TP/SL Points – Gewinn-/Verlustziele
-
Trailing Exit / Alerts – Ausstiegslogik und Warnungen
Kurzes Fazit:
Spike Signal v1.2 erkennt automatisch bullische/bärische Spikes, zeigt Buy/Sell-Pfeile und verwaltet Ausstiege über TP, SL oder Trailing. Ideal zum Scalping von Boom/Crash-Indizes.