Spikes Signal

Spike Signal v1.2 — индикатор MT5, обнаруживающий всплески (Boom/Crash) и подающий сигналы для скальпинга в реальном времени.

TF:
Работает на всех таймфреймах (рекомендуется M1–M15).

Пары:
Создан для синтетических индексов Boom и Crash (Deriv), подходит и для других волатильных инструментов.

Параметры:

  • SpikeSensitivity / MinSize – чувствительность и минимальный размер всплеска

  • EMA (8/21) – сигналы входа по пересечению

  • RSI (14) – фильтр тенденции

  • TP/SL Points – уровни тейк-профита и стоп-лосса

  • Trailing Exit / Alerts – логика выхода и визуальные/звуковые оповещения

Краткий вывод:
Spike Signal v1.2 автоматически определяет бычьи и медвежьи всплески, рисует стрелки Buy/Sell и управляет выходами через TP, SL или трейлинг. Отлично подходит для скальпинга на Boom/Crash.


