Spikes Signal
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Spike Signal v1.2 — индикатор MT5, обнаруживающий всплески (Boom/Crash) и подающий сигналы для скальпинга в реальном времени.
TF:
Работает на всех таймфреймах (рекомендуется M1–M15).
Пары:
Создан для синтетических индексов Boom и Crash (Deriv), подходит и для других волатильных инструментов.
Параметры:
-
SpikeSensitivity / MinSize – чувствительность и минимальный размер всплеска
-
EMA (8/21) – сигналы входа по пересечению
-
RSI (14) – фильтр тенденции
-
TP/SL Points – уровни тейк-профита и стоп-лосса
-
Trailing Exit / Alerts – логика выхода и визуальные/звуковые оповещения
Краткий вывод:
Spike Signal v1.2 автоматически определяет бычьи и медвежьи всплески, рисует стрелки Buy/Sell и управляет выходами через TP, SL или трейлинг. Отлично подходит для скальпинга на Boom/Crash.