GaMBLeRs est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders dotés d'une grande force mentale, qui savent que la réussite sur les marchés financiers exige du courage, une prise de risque et une stratégie rigoureuse. Ce produit combine intelligence artificielle, interface interactive et systèmes de trading automatisés pour générer une croissance exponentielle de votre capital.

Caractéristiques principales :

  • Processeur intelligent et avancé : Fonctionne automatiquement pour optimiser votre compte en utilisant des principes de probabilité et de statistiques.
  • Duplication de machines : Activez-la sur plusieurs comptes avec des décalages temporels pour augmenter les chances de succès.
  • Contrôle manuel en temps réel : ajustez ou redirigez instantanément les positions grâce à la fonction glisser-déposer.
  • Panneau interactif : Surveillez et intervenez manuellement pour consolider les transactions rentables.
  • Algorithme pédagogique : Fournit des informations sur les modèles de signaux et la formation de stratégies.

Joueurs –   Osez risquer, osez gagner.

Trading automatisé avec IA, panneau interactif et stratégies basées sur les probabilités pour des résultats concrets.


GaMBLeRs prend en charge le concept de ferme de trading , permettant un fonctionnement continu sur VPS pour des performances optimales. Elle est conçue pour le trading multi-paires, avec la paire XAUUSD comme symbole recommandé.

Avantages :

  • Niveaux d'agressivité réglables de =2 à >=20 via l'entrée Code_IQ7 .
  • Convivial, avec des paramètres minimaux et un fonctionnement simplifié.
  • Intègre trois composants principaux : AI Mastermind Signal, Trading Panel et EA AutoRobot .

Licenses are limited to 20 users during the promotional period, before reverting to the standard quota of 5. Pricing is optimized to allow immediate participation and direct experience of this advanced system.

Nous vous accompagnerons jusqu'à ce que le système fonctionne correctement et atteigne vos objectifs. Contactez-nous par message ou directement à [telegram@FOREXnow].

Conclusion 

GaMBLeRs est une solution de trading automatisée qui intègre intelligence artificielle, interfaces interactives et systèmes robotiques pour offrir des opportunités de croissance durable de votre compte. Grâce à sa flexibilité multi-paires, son contrôle manuel en temps réel et son algorithme pédagogique, ce produit est conçu pour les traders prêts à prendre des décisions audacieuses et à exploiter stratégiquement les probabilités. Le nombre de licences disponibles étant limité, c'est une occasion unique de découvrir par vous-même des performances de trading avancées.

Attention : Pour les membres, lors de l’utilisation du « Xbot Quantum IQ7 » pour le trading réel, optimisez vos décisions grâce à l’expérience et à la reconnaissance des schémas des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading issus de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées .

