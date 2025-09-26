Red Dragon MT5

Red Dragon Scalper - EA Profesional MT5

Red Dragon Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la plataforma MT5. Se centra en el scalping de alta frecuencia, con el objetivo de capturar pequeños y rápidos beneficios de la volatilidad del mercado.

El precio se incrementará en $90 por cada 10 compras. Precio final $4999



El algoritmo central del EA utiliza una combinación de análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociación a corto plazo. Está diseñado para entrar y salir de las operaciones rápidamente, a menudo en cuestión de minutos o segundos, para alcanzar pequeños objetivos de beneficios antes de un potencial cambio de tendencia.

La estrategia en acción: Un ejemplo hipotético

Estrategia central

Para entender la lógica, considere este escenario:

El EA monitoriza XAUUSD en el marco temporal M5. Identifica un periodo de alta volatilidad en el que el precio se acerca a un nivel de soporte conocido a corto plazo. En lugar de operar inmediatamente, sus indicadores internos esperan una confirmación de la acción del precio (como un rechazo claro del nivel de soporte). Una vez confirmada, puede entrar en una posición de COMPRA. Se coloca automáticamente un Stop Loss ajustado justo por debajo del soporte, y el Take Profit se fija en el siguiente nivel de microrresistencia identificado, con el objetivo de obtener una ganancia rápida y predefinida.

Este ejemplo ilustra el enfoque del EA en configuraciones confirmadas de alta probabilidad en lugar de entradas aleatorias.

Características principales

Operaciones totalmente automatizadas: El EA opera 24/5 sin intervención manual.

Gestión del riesgo integrada: Cada operación está protegida con un Stop Loss (SL) y un Take Profit (TP) predefinidos. Esto es esencial para la gestión del capital.

Escaneo Multi-Pair: El EA puede escanear simultáneamente en busca de oportunidades a través de múltiples pares de divisas.

Ajustes personalizables: Los parámetros de entrada esenciales (como Tamaño de Lote, SL/TP) pueden ser ajustados fácilmente por el usuario.

Parámetros de entrada (Ajustes clave)

FixedLot: Establece un tamaño de lote fijo para todas las operaciones.

AutoLot: Si se establece en true, el EA calcula el tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta.

PorcentajeRiesgo: Si AutoLot es verdadero , este es el porcentaje de riesgo por operación.

StopLoss_Pips: El Stop Loss en pips para cada operación.

TakeProfit_Pips: El Take Profit en pips para cada operación.

MagicNumber: Un ID único para identificar las operaciones del EA.

MaxSpread_Pips: El spread máximo permitido para evitar la entrada de operaciones en malas condiciones.

Recomendaciones de uso

Broker: Para un rendimiento óptimo, utilice un verdadero broker ECN con spreads bajos y ejecución rápida.

VPS (Servidor Privado Virtual): Un VPS es esencial para garantizar un funcionamiento 24/7 y un tiempo de inactividad cero.

Plazos: El algoritmo está optimizado para los marcos temporales M5 (5 minutos) y M15 (15 minutos).

Pares: Principalmente probado en XAUUSD (Oro) . También puede aplicarse a GBPUSD y EURUSD.

Pruebas: Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el EA en una cuenta demo durante al menos 2-4 semanas para entender su rendimiento.

ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar con Divisas (Forex) y Contratos por Diferencia (CFDs) es altamente especulativo, conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor.

Antes de decidirse a operar, debe considerar detenidamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su propensión al riesgo. Siempre existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Usted es el único responsable de cualquier ganancia o pérdida resultante del uso de este software.