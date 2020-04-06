Donchian Queen ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Trendausbrüche mithilfe von Donchian-Kanälen zu erkennen.

Er zielt darauf ab, starke Marktbewegungen mit striktem Risikomanagement und einem Fokus auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erfassen.

Im Gegensatz zu vielen EAs, die unrealistische Gewinnraten (90 % oder mehr) versprechen, aber unter realen Marktbedingungen nicht überleben, ist Donchian Queen so konzipiert, dass er das Beste aus jedem Ausbruch macht, indem er Trades mit höherem Gewinnpotenzial als die angenommenen Verluste bevorzugt.





Hinweis: Alle Backtest-Ergebnisse decken den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 23. September 2025ab und wurden mit einemHebel von 1:20 erstellt. Dieser Bereich wurde gewählt, um dieaktuelle Marktdynamikwiderzuspiegeln und realistische Handelsbedingungen zu schaffen.

Zeitrahmen: H1

Hebelwirkung: mindestens 1:20

Einzahlung: mindestens $250

Symbol: XAUUSD

Broker: beliebig





Empfohlene Einstellungen:

Donchian Kanal Periode: 20

Kanalversatz: 0.2

Auto LotSizing: wahr

Risiko %: 10.0

Schlupf: 50

Maximaler Rückgang: 1000.0





Hauptmerkmale

Breakout-Strategie mit Donchian-Kanälen : identifiziert neue Höchst- und Tiefststände.

Fortschrittliches Risikomanagement : feste Losgröße oder risikobasierte automatische Losgröße.

Zusätzliche Sicherheitskontrolle : automatische Schließung bei starken Kurseinbrüchen innerhalb des Balkens.

Keine Martingale-, Grid- oder gefährlichen Hedging-Techniken.





Warum Donchian Queen wählen?

Dieser EA wurde mit einem langfristigen Fokus entwickelt, der einen realistischen Ansatz für das Kapitalmanagement anwendet und die Konsistenz über die Gewinnrate stellt.

Für einen kontinuierlichen und stabilen Betrieb ist es empfehlenswert, Donchian Queen MT5 auf einemlaufen zu lassen