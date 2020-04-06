GridAssaultBTC ist ein Expert Advisor für die Plattform MetaTrader 5. Dieses Programm automatisiert den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten. Es wurde entwickelt, um auf dem einstündigen Zeitrahmen für das BTCUSD-Paar zu arbeiten, obwohl es auch für andere Symbole verwendet werden kann.

Wenn Sie diesen Advisor kaufen, erhalten Sie auch dieLong Grid Remaining Candle Time GRATIS! (nur für die ersten 5 Käufe).

Der Expert Advisor eröffnet Kauf- oder Verkaufspositionen auf der Grundlage von Signalen einfacher technischer Indikatoren. Zu diesen Indikatoren gehören Trendstärke, gleitende Durchschnittsübergänge und Preisvolatilität. Wenn ein Signal erkannt wird, eröffnet das Programm eine erste Position.

Wenn der Grid-Modus aktiviert ist, eröffnet das Programm in festen Preisintervallen weitere Positionen. Dies ermöglicht eine Anpassung an die Marktentwicklung. Die maximale Anzahl der Grid-Positionen kann eingestellt werden.

Das Programm enthält Kontrollmechanismen zur Risikosteuerung. So wird beispielsweise ein wöchentliches Verlustlimit festgelegt, das auf einem Prozentsatz des Kontosaldos basiert. Wenn dieses Limit erreicht wird, wird der Handel gestoppt, bis der Zeitraum zurückgesetzt wird. Es wendet auch einen Trailing-Stop an, um offene Positionen zu schützen, und verschiebt den Stop-Loss, wenn möglich, zum Break-Even.

Weitere Einstellungen ermöglichen die Festlegung von Positionsgrößen auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontosaldos, von Stop-Loss und Take-Profit in Pips sowie eines maximalen Drawdown-Limits. Das Programm prüft die verfügbare Marge, bevor es neue Positionen eröffnet.

Um diesen Expert Advisor zu verwenden, installieren Sie ihn in MetaTrader 5 und legen Sie die Parameter für Ihr Konto fest. Testen Sie das Programm auf einem Demokonto, bevor Sie es mit echtem Geld einsetzen. Denken Sie daran, dass der Handel an den Finanzmärkten mit Risiken verbunden ist und zum Verlust von Kapital führen kann.

Wichtigste Konfiguration

Sprache der Benutzeroberfläche : Wählen Sie Englisch oder Spanisch für die Programmmeldungen.

: Wählen Sie Englisch oder Spanisch für die Programmmeldungen. Raster-Modus : Aktivieren oder deaktivieren Sie zusätzliche Positionseröffnungen.

: Aktivieren oder deaktivieren Sie zusätzliche Positionseröffnungen. Wöchentliche Verlustkontrolle : Legen Sie einen Prozentsatz zur Begrenzung der wöchentlichen Verluste fest und konfigurieren Sie die automatische Rücksetzung.

: Legen Sie einen Prozentsatz zur Begrenzung der wöchentlichen Verluste fest und konfigurieren Sie die automatische Rücksetzung. Risiko-Management : Passen Sie das Risiko pro Handel, die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie die minimale und maximale Positionsgröße an.

: Passen Sie das Risiko pro Handel, die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie die minimale und maximale Positionsgröße an. Raster-Parameter: Legen Sie die maximale Anzahl von Positionen und den Abstand zwischen ihnen in Pips fest.

Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5.

Empfohlener Zeitrahmen: H1.

Haupt-Symbol: BTCUSD (kompatibel mit anderen).

Konto: Jede Art von MT5-Konto.

Dieser Expert Advisor garantiert keine bestimmten Ergebnisse. Überprüfen Sie immer die Einstellungen und überwachen Sie die Trades.



