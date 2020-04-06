Donchian Queen MT5

Donchian Queen es un Asesor Experto (EA) diseñado para detectar rupturas de tendencia utilizando Canales Donchian. Busca capturar movimientos fuertes del mercado con una gestión de riesgo estricta y un enfoque en la relación beneficio/pérdida.

A diferencia de muchos EA que prometen tasas de acierto irreales (90% o más) y luego no sobreviven en condiciones reales de mercado, Donchian Queen está diseñado para aprovechar al máximo cada ruptura, priorizando operaciones con mayor beneficio potencial que las pérdidas asumidas.


Nota: Todos los resultados de backtest cubren el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de septiembre de 2025, utilizando un apalancamiento de 1:20. Este rango se ha elegido para reflejar la dinámica actual del mercado y ofrecer unas condiciones de trading realistas.


Temporalidad: H1
Apalancamiento: mín. 1:20
Depósito: mín. $250
Símbolo: XAUUSD
Broker: cualquiera


Configuración recomendada

  • Donchian Channel Period: 20
  • Channel Offset: 0.2
  • Auto LotSizing: true
  • Risk %: 10.0
  • Slippage: 50
  • Max drop: 1000.0

Características principales

  • Estrategia basada en rupturas Donchian: identifica nuevos máximos y mínimos.

  • Gestión de riesgo avanzada: opción de lotaje fijo o calculado por porcentaje de riesgo.

  • Control adicional de seguridad: cierre anticipado ante caídas bruscas de precio en una vela.

  • No utiliza martingala, grid ni coberturas peligrosas.


Por qué elegir Donchian Queen

El EA está orientado a la consistencia a largo plazo, priorizando la gestión de riesgo sobre la cantidad de aciertos.

Recomendación: Para un funcionamiento continuo y estable, se recomienda ejecutar Donchian Queen MT5 en un servidor VPS confiable.
