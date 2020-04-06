Donchian Queen MT5
- Asesores Expertos
- Javier Comas Gonzalez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Donchian Queen es un Asesor Experto (EA) diseñado para detectar rupturas de tendencia utilizando Canales Donchian. Busca capturar movimientos fuertes del mercado con una gestión de riesgo estricta y un enfoque en la relación beneficio/pérdida.
A diferencia de muchos EA que prometen tasas de acierto irreales (90% o más) y luego no sobreviven en condiciones reales de mercado, Donchian Queen está diseñado para aprovechar al máximo cada ruptura, priorizando operaciones con mayor beneficio potencial que las pérdidas asumidas.
Nota: Todos los resultados de backtest cubren el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de septiembre de 2025, utilizando un apalancamiento de 1:20. Este rango se ha elegido para reflejar la dinámica actual del mercado y ofrecer unas condiciones de trading realistas.
Temporalidad: H1
Apalancamiento: mín. 1:20
Depósito: mín. $250
Símbolo: XAUUSD
Broker: cualquiera
Configuración recomendada
- Donchian Channel Period: 20
- Channel Offset: 0.2
- Auto LotSizing: true
- Risk %: 10.0
- Slippage: 50
- Max drop: 1000.0
Características principales
-
Estrategia basada en rupturas Donchian: identifica nuevos máximos y mínimos.
-
Gestión de riesgo avanzada: opción de lotaje fijo o calculado por porcentaje de riesgo.
-
Control adicional de seguridad: cierre anticipado ante caídas bruscas de precio en una vela.
-
No utiliza martingala, grid ni coberturas peligrosas.
Por qué elegir Donchian Queen
El EA está orientado a la consistencia a largo plazo, priorizando la gestión de riesgo sobre la cantidad de aciertos.Recomendación: Para un funcionamiento continuo y estable, se recomienda ejecutar Donchian Queen MT5 en un servidor VPS confiable.