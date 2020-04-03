System pro

# SYSTEM PRO V2 - Professioneller Expert Advisor

---

## 🌟 KEY HIGHLIGHTS

| 🌍 **Kompatibilität** | 💰 **Kapital** | 📈 **Potenzial** | 📞 **Support** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **Alle MT5-Broker** | **Ab $200** | **Bis zu $200.000/Jahr*** | **Telegramm: @davescres** |

**Mit Disziplin und rigorosem Management**

---

## 📊 PRÄSENTATION

**SYSTEM PRO V2** ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf MetaTrader 5. Kombiniert Leistung, Sicherheit und universelle Kompatibilität.

### **🌍 Universelle Kompatibilität**
✅ **Alle MT5-Broker** (reguliert, Offshore, ECN, MM)
✅ Alle Symbole (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
✅ Hedging & Netting Konten
✅ Validiert durch MQL5 Market

### **💰 Zugänglichkeit**
- **Minimum**: Nur $200
- **Potenzial**: Bis zu $200.000/Jahr mit Disziplin
- **Skalierbar**: Kleine oder große Kunden
- Ergebnisse hängen von der Disziplin und den Marktbedingungen ab

- --

## ✨ HAUPTMERKMALE

### **Duales Handelssystem**
- **Hauptraster**: Bidirektional mit automatischem Positionsmanagement
- **Sekundäres System**: Optionales Ergänzungsmodul
- **Intelligente Progression**: Dynamische Partieverwaltung (Faktor 1,5)
- **Optimierter Abschluss**: Kombinierte und geteilte Gewinnmodi

**Erweitertes Risikomanagement**
- Überprüfung der Marge in Echtzeit (50% frei + 30% Saldo max)
- Dynamische Lot-Anpassung
- Automatische Einhaltung von Broker-Limits
- Kapitalschutz (max. 30% Einsatz)
- 5-stufiges Schutzsystem

### **Anpassbare Pausen**
- 3 tägliche Pausenzeiten (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Spezielle Montagspause (7-11h)
- Alle Zeitpläne anpassbar
- Aktivieren/Deaktivieren für jeden Zeitraum

- --

## 💎 WACHSTUMSPOTENZIAL

**Anfangskapital**: $200
**Jahresziel**: Bis zu $200.000* (x1000-Multiplikation möglich)

**Erfolg erfordert**:
Strenge Disziplin
✅ Rigoroses Risikomanagement
✅ Ertragskapitalisierung
✅ Geduld (12+ Monate )
✅ Keine emotionalen Eingriffe

⚠️ **Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem Kapitalrisiko verbunden.**

---

## 🎛️ SCHLÜSSELPARAMETER

**Hauptsystem**:
- Größe_Basis: 0.01 (Startlot)
- Factor_Prog: 1.5 (Progression)
- Anzahl_Max: 20 (maximale Positionen)
- Abstand_Punkte: 30
- Ziel_Kombiniert: 50.0
- Ziel_Split: 10.0

**Sekundärsystem** (Optional):
- Aktivieren_Sekundärsystem: false
- Größe_Sekundärsystem: 0.01
- Ziel_Sekundär: 10.0
- Schutz_Level: 5.0

**Pausen**:
- Pause 1: 14h-18h
- Pause 2: 0h-2h
- Pause 3: 6h-8h
- Montag: 7h-11h

Alle Parameter sind vollständig anpassbar!

- --

## 🛡️ SICHERHEIT

**Mehrschichtiger Schutz**:
1. Losvalidierung (Symbolschritt, min/max)
2. Überprüfung der Volumengrenze
3. Überprüfung der Marge (50% + 30% Saldo)
4. Automatisches Überspringen bei Nichterfüllung der Bedingungen
5. Broker-Fehlerbehandlung (FOK/IOC-Wiederholung)

**Universelle Kompatibilität**:
- Automatische Anpassung an jeden Broker
- Automatische Erkennung von Symbolspezifikationen
- Funktioniert mit allen Kontotypen
- Keine Konfiguration erforderlich

---

## 📈 VORTEILE

**Für Einsteiger**:
✅ Drag & Drop-Installation
Optimierte Voreinstellungen
✅ Automatisches Risikomanagement
✅ Vollständige Dokumentation

**Für Fortgeschrittene**:
✅ Vollständige Anpassung
✅ Doppelte Systemkontrolle
Strategie-Tester kompatibel
✅ Direktion aktivieren/deaktivieren

**Für alle**:
✅ Tous les courtiers
✅ Alle Symbole
✅ Integrierter Schutz
✅ Direkte Unterstützung

---

## 🔧 INSTALLATION

**3 einfache Etappen**:
1. Téléchargez depuis le marché MQL5
2. Glissez sur le graphique
3. Activer le trading automatique

**Recommandé**:
- Période : M15
- Kapital : 200 $ Minimum (500 $ und mehr empfohlen)
- Leverage-Effekt : 1:100 oder mehr
- Teste d'abord en mode démo !

---

## 📊 SPÉCIFICATIONS

**Kompatibilité**:
- Plattform : MetaTrader 5
- Courtiers : TOUS (ohne Einschränkungen)
- Symbole : TOUS
- Rechnungen : Couverture et compensation

**Ressourcen**:
- Processeur : Geringe Auslastung
- Speicher : optimisée
- Indicateurs : 1 Norm (RSI)

---

## 💡 CONSEILS D'UTILISATION

**Gestion des risques** :
- Commencez avec Size_Base = 0,01
- Faktor_Prog einstellen (1,3-1,5)
- Begrenzen Sie Count_Max aus Sicherheitsgründen
- Überprüfen Sie regelmäßig

**Optimierung**:
- Tester différents paramètres
- Essayez plusieurs symboles
- Einstellen der Pausenzeiten
- Activer le système secondaire si nécessaire

- --

## ⚠️ AVERTISSEMENTS

**Risiken**:
- Der Handel birgt ein Risiko des Kapitalverlustes
- Es gibt keine Gewinngarantie
- Die Disziplin ist essentiell
- N'utilisez que des fonds abordables

**Responsabilité**:
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du conseiller expert et de ses décisions de trading.

---

## 📞 UNTERSTÜTZUNG

**Kontakt direkt** : @davescres (Telegram )
**Typ** : Assistance personnalisée
**Réponse** : Rapide
**Sprachen** : anglais, français et autres

---

## 🏆 VERSION

**Actuel** : 2.09 (décembre 2025)

**Dernières améliorations**:
✅ Ultrakonservativer Margenschutz
✅ Universelle Kompatibilität gewährleistet
✅ Anerkannt durch den MQL5-Markt
Optimierte Fehlerkorrektur

---

## 📝 LÉGAL

**Droits d'auteur** : © 2025 - Tous droits réservés
**Lizenz** : Einzigartige Nutzung durch das Personal
**Avertissement** : Fourni " tel quel ". Der Handel ist mit Risiken behaftet. L'utilisateur est seul responsable.

---

## 🎯 RÉSUMÉ

**SYSTEM PRO V2** offre:
✅ Kompatibel mit allen MT5-Geräten
✅ Erhältlich ab 200 $
✅ Gewinnpotential bis zu 200 000 $/an* bei guter Disziplin
✅ Doppeltes Handelssystem
✅ Automatische Risikosteuerung
✅ Mehrschichtiger Schutz
✅ Personenbezogene Pausen
✅ Assistance directe : @davescres

Ideal für Händler, die auf der Suche nach einer umfassenden, zugänglichen und leistungsstarken automatischen Lösung sind.

---

**Téléchargez maintenant et commencez à trader avec SYSTEM PRO V2 !**

**Fragen? Contactez : @davescres sur Telegram**

Empfohlene Produkte
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experten
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Fortgeschrittenes algorithmisches Handelssystem Das Währungspaar EUR/USD ist das meistgehandelte Instrument der Welt , bekannt für seine Liquidität und klare Richtungsbewegungen. Viele Trader scheitern jedoch an subtilen Trendwechseln und falschen Ausbrüchen. EUR/USD TRIPLE FUSION AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, speziell entwickelt, um die einzigartigen Eigenschaften des Euro-Dollar-Paares zu meistern. Im Gegensatz zu Ein-Strategie-Robotern, die bei Mark
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1) Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist. Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-S
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experten
任何交易者的最佳伙伴！ Dieser EA lädt. (1) Sie können automatisch Stop Loss und Take Profit für Aufträge ohne Stop Loss und Take Profit setzen. (2) Sie können Aufträge in den Gewinn nach einem bestimmten festgelegten Bereich, um Gewinne zu schützen. 3 Sie können den Take-Profit und Stop-Loss verschieben. Merkmale 1 Sie können automatisch Take-Profit und Stop-Loss für Aufträge ohne Stop-Loss und Take-Profit setzen. (2) Gewinn-Aufträge können auf eine bestimmte Gewinnspanne nach der Gewinnsich
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
EA from Claude Sonnet MT5
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, XAUUSD . Zeitrahmen m30 . MT5-Plattform Claude 3.5 Sonnet hat alle Gold-Notierungen von hohen Zeitrahmen tief analysiert, um die MAXIMAL sichere Strategie zu finden; ein Muster speziell für XAUUSD identifiziert. Mindesteinlage = 100 USD für jedes 0,01 Lot. Der Advisor handelt ohne Grids und Martingale, Stop-Loss wird so schnell wie möglich gesetzt und sinkt dann erst. Gemäß der Empfehlung von Claude 3.5 Sonnet erfolgt der Goldhandel nur in eine Richtung - Kaufen. Ein
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experten
Das Projekt Indirect Lock ist ein Hybrid-Algorithmus aus Arbitrage, Grid und Hedging. Einfacher ausgedrückt: Lock USD mit Hilfe von GBPUSD und EURUSD. Es ist fast die ganze Zeit parallel Richtung. Auf diese Weise können wir im Vergleich zum ursprünglichen Grid und Hedging eine Menge Drawdowns reduzieren. P.S. Bitte beachten Sie, dass JEDE ANLAGE IMMER RISIKO HAT! VERWENDEN SIE ES MIT BEDACHT UND AUF IHR EIGENES RISIKO!
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Experten
Scalper EURUSD Skalpierender Expert Advisor für das Währungspaar EURUSD Beschreibung der EA-Einstellungen Haupt-Trading-Parameter TakeProfit (170) – Take-Profit-Größe in Punkten. StopLoss (80) – Stop-Loss-Größe in Punkten. TrailingStop (5) – Trailing-Stop-Wert in Punkten. cSeconds (2) – Intervall zwischen Signalprüfungen (in Sekunden). MinPriceShot (20) – Minimale Preisbewegung, die für den Einstieg benötigt wird (in Punkten). MaxOrdersCount (10) – Maximale Anzahl gleichzeitig offener Aufträge.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
The Forex Gold
Marta Gonzalez
Experten
Wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Ea sind, um mit dem Handel mit XAUUSD zu beginnen, ist dies Ihr Ea The Forex Gold Es ist ein Ea, das das beste Zeitfenster sucht, um in den Markt einzusteigen. Das System erkennt den besten Zeitpunkt für den Einstieg in den XAUUSD und platziert zu diesem Zeitpunkt eine Marktorder. Der Name des Paares sollte nur dann geändert werden, wenn der Name des Paares in Ihrem Broker von dem standardmäßig verwendeten abweicht, z.B. mEURUSD oder EURUSDc, usw.
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
Heiken Ashi Short Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
OKTOBER SALE!!! OKTOBER SALE!!! OKTOBER SALE!!! Heiken Ashi Short Grid ist ein EA, der den Heiken Ashi Indikator für den ersten Handel verwendet und Grid Trades einsetzt, wenn der Handel auf der Verliererseite steht. OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN SIND IM KOMMENTARBEREICH VERFÜGBAR!!! Optimierte Währungspaare: - AUDCAD - USDCAD - AUDUSD Parameter: - Anfangsvolumen 1 = 0,01 Lot eröffnet kein Martingal-System 3 = 0,03 Lot für jede $10.000 - Rastergröße - Multiplikator - Gewinnmitnahme HEIKEN-ASHI-E
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
Goldgridbest
Crespin Davito
Experten
. Goldgridbest  V3 OPTIMIZED – Professioneller Expert Advisor "NACH IHREM KAUF KONTAKTIEREN SIE MICH, UM EIN GEHEIMNIS DES ROBOTERS ZU ERHALTEN, DAS IHNEN HELFEN KANN, IHRE GEWINNE ZU MAXIMIEREN – SPEZIELL FÜR RISIKOBIEFER ENTWICKELT." Präsentation **DAS GRÖSSTE GEHEIMNIS DES ROBOTERS LIEGT IN DEN BENUTZERN FÜR PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR UND PROFIT-KORB, DIE IN EINER QUANTENTIELLEN BEZIEHUNG ZWISCHEN DER VON IHNEN EINGERICHTETEN BESTELLUNG STEHEN.** Möchten Sie Ihr Kapital stressfrei arbeite
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension