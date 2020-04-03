# SYSTEM PRO V2 - Professioneller Expert Advisor





## 🌟 KEY HIGHLIGHTS





| 🌍 **Kompatibilität** | 💰 **Kapital** | 📈 **Potenzial** | 📞 **Support** |

| **Alle MT5-Broker** | **Ab $200** | **Bis zu $200.000/Jahr*** | **Telegramm: @davescres** |





**Mit Disziplin und rigorosem Management**





## 📊 PRÄSENTATION





**SYSTEM PRO V2** ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf MetaTrader 5. Kombiniert Leistung, Sicherheit und universelle Kompatibilität.





### **🌍 Universelle Kompatibilität**

✅ **Alle MT5-Broker** (reguliert, Offshore, ECN, MM)

✅ Alle Symbole (Forex, Gold, Indizes, Krypto)

✅ Hedging & Netting Konten

✅ Validiert durch MQL5 Market





### **💰 Zugänglichkeit**

- **Minimum**: Nur $200

- **Potenzial**: Bis zu $200.000/Jahr mit Disziplin

- **Skalierbar**: Kleine oder große Kunden

- Ergebnisse hängen von der Disziplin und den Marktbedingungen ab





## ✨ HAUPTMERKMALE





### **Duales Handelssystem**

- **Hauptraster**: Bidirektional mit automatischem Positionsmanagement

- **Sekundäres System**: Optionales Ergänzungsmodul

- **Intelligente Progression**: Dynamische Partieverwaltung (Faktor 1,5)

- **Optimierter Abschluss**: Kombinierte und geteilte Gewinnmodi





**Erweitertes Risikomanagement**

- Überprüfung der Marge in Echtzeit (50% frei + 30% Saldo max)

- Dynamische Lot-Anpassung

- Automatische Einhaltung von Broker-Limits

- Kapitalschutz (max. 30% Einsatz)

- 5-stufiges Schutzsystem





### **Anpassbare Pausen**

- 3 tägliche Pausenzeiten (0-2h, 6-8h, 14-18h)

- Spezielle Montagspause (7-11h)

- Alle Zeitpläne anpassbar

- Aktivieren/Deaktivieren für jeden Zeitraum





## 💎 WACHSTUMSPOTENZIAL





**Anfangskapital**: $200

**Jahresziel**: Bis zu $200.000* (x1000-Multiplikation möglich)





**Erfolg erfordert**:

✅ Strenge Disziplin

✅ Rigoroses Risikomanagement

✅ Ertragskapitalisierung

✅ Geduld (12+ Monate )

✅ Keine emotionalen Eingriffe





⚠️ **Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem Kapitalrisiko verbunden.**





## 🎛️ SCHLÜSSELPARAMETER





**Hauptsystem**:

- Größe_Basis: 0.01 (Startlot)

- Factor_Prog: 1.5 (Progression)

- Anzahl_Max: 20 (maximale Positionen)

- Abstand_Punkte: 30

- Ziel_Kombiniert: 50.0

- Ziel_Split: 10.0





**Sekundärsystem** (Optional):

- Aktivieren_Sekundärsystem: false

- Größe_Sekundärsystem: 0.01

- Ziel_Sekundär: 10.0

- Schutz_Level: 5.0





**Pausen**:

- Pause 1: 14h-18h

- Pause 2: 0h-2h

- Pause 3: 6h-8h

- Montag: 7h-11h





Alle Parameter sind vollständig anpassbar!





## 🛡️ SICHERHEIT





**Mehrschichtiger Schutz**:

1. Losvalidierung (Symbolschritt, min/max)

2. Überprüfung der Volumengrenze

3. Überprüfung der Marge (50% + 30% Saldo)

4. Automatisches Überspringen bei Nichterfüllung der Bedingungen

5. Broker-Fehlerbehandlung (FOK/IOC-Wiederholung)





**Universelle Kompatibilität**:

- Automatische Anpassung an jeden Broker

- Automatische Erkennung von Symbolspezifikationen

- Funktioniert mit allen Kontotypen

- Keine Konfiguration erforderlich





## 📈 VORTEILE





**Für Einsteiger**:

✅ Drag & Drop-Installation

✅ Optimierte Voreinstellungen

✅ Automatisches Risikomanagement

✅ Vollständige Dokumentation





**Für Fortgeschrittene**:

✅ Vollständige Anpassung

✅ Doppelte Systemkontrolle

✅ Strategie-Tester kompatibel

✅ Direktion aktivieren/deaktivieren





**Für alle**:

✅ Tous les courtiers

✅ Alle Symbole

✅ Integrierter Schutz

✅ Direkte Unterstützung





## 🔧 INSTALLATION





**3 einfache Etappen**:

1. Téléchargez depuis le marché MQL5

2. Glissez sur le graphique

3. Activer le trading automatique





**Recommandé**:

- Période : M15

- Kapital : 200 $ Minimum (500 $ und mehr empfohlen)

- Leverage-Effekt : 1:100 oder mehr

- Teste d'abord en mode démo !





## 📊 SPÉCIFICATIONS





**Kompatibilité**:

- Plattform : MetaTrader 5

- Courtiers : TOUS (ohne Einschränkungen)

- Symbole : TOUS

- Rechnungen : Couverture et compensation





**Ressourcen**:

- Processeur : Geringe Auslastung

- Speicher : optimisée

- Indicateurs : 1 Norm (RSI)





## 💡 CONSEILS D'UTILISATION





**Gestion des risques** :

- Commencez avec Size_Base = 0,01

- Faktor_Prog einstellen (1,3-1,5)

- Begrenzen Sie Count_Max aus Sicherheitsgründen

- Überprüfen Sie regelmäßig





**Optimierung**:

- Tester différents paramètres

- Essayez plusieurs symboles

- Einstellen der Pausenzeiten

- Activer le système secondaire si nécessaire





## ⚠️ AVERTISSEMENTS





**Risiken**:

- Der Handel birgt ein Risiko des Kapitalverlustes

- Es gibt keine Gewinngarantie

- Die Disziplin ist essentiell

- N'utilisez que des fonds abordables





**Responsabilité**:

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du conseiller expert et de ses décisions de trading.





## 📞 UNTERSTÜTZUNG





**Kontakt direkt** : @davescres (Telegram )

**Typ** : Assistance personnalisée

**Réponse** : Rapide

**Sprachen** : anglais, français et autres





## 🏆 VERSION





**Actuel** : 2.09 (décembre 2025)





**Dernières améliorations**:

✅ Ultrakonservativer Margenschutz

✅ Universelle Kompatibilität gewährleistet

✅ Anerkannt durch den MQL5-Markt

✅ Optimierte Fehlerkorrektur





## 📝 LÉGAL





**Droits d'auteur** : © 2025 - Tous droits réservés

**Lizenz** : Einzigartige Nutzung durch das Personal

**Avertissement** : Fourni " tel quel ". Der Handel ist mit Risiken behaftet. L'utilisateur est seul responsable.





## 🎯 RÉSUMÉ





**SYSTEM PRO V2** offre:

✅ Kompatibel mit allen MT5-Geräten

✅ Erhältlich ab 200 $

✅ Gewinnpotential bis zu 200 000 $/an* bei guter Disziplin

✅ Doppeltes Handelssystem

✅ Automatische Risikosteuerung

✅ Mehrschichtiger Schutz

✅ Personenbezogene Pausen

✅ Assistance directe : @davescres





Ideal für Händler, die auf der Suche nach einer umfassenden, zugänglichen und leistungsstarken automatischen Lösung sind.





**Téléchargez maintenant et commencez à trader avec SYSTEM PRO V2 !**





**Fragen? Contactez : @davescres sur Telegram**



