# SYSTEM PRO V2 - Professioneller Expert Advisor
## 🌟 KEY HIGHLIGHTS
| 🌍 **Kompatibilität** | 💰 **Kapital** | 📈 **Potenzial** | 📞 **Support** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **Alle MT5-Broker** | **Ab $200** | **Bis zu $200.000/Jahr*** | **Telegramm: @davescres** |
**Mit Disziplin und rigorosem Management**
## 📊 PRÄSENTATION
**SYSTEM PRO V2** ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf MetaTrader 5. Kombiniert Leistung, Sicherheit und universelle Kompatibilität.
### **🌍 Universelle Kompatibilität**
✅ **Alle MT5-Broker** (reguliert, Offshore, ECN, MM)
✅ Alle Symbole (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
✅ Hedging & Netting Konten
✅ Validiert durch MQL5 Market
### **💰 Zugänglichkeit**
- **Minimum**: Nur $200
- **Potenzial**: Bis zu $200.000/Jahr mit Disziplin
- **Skalierbar**: Kleine oder große Kunden
- Ergebnisse hängen von der Disziplin und den Marktbedingungen ab
## ✨ HAUPTMERKMALE
### **Duales Handelssystem**
- **Hauptraster**: Bidirektional mit automatischem Positionsmanagement
- **Sekundäres System**: Optionales Ergänzungsmodul
- **Intelligente Progression**: Dynamische Partieverwaltung (Faktor 1,5)
- **Optimierter Abschluss**: Kombinierte und geteilte Gewinnmodi
**Erweitertes Risikomanagement**
- Überprüfung der Marge in Echtzeit (50% frei + 30% Saldo max)
- Dynamische Lot-Anpassung
- Automatische Einhaltung von Broker-Limits
- Kapitalschutz (max. 30% Einsatz)
- 5-stufiges Schutzsystem
### **Anpassbare Pausen**
- 3 tägliche Pausenzeiten (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Spezielle Montagspause (7-11h)
- Alle Zeitpläne anpassbar
- Aktivieren/Deaktivieren für jeden Zeitraum
## 💎 WACHSTUMSPOTENZIAL
**Anfangskapital**: $200
**Jahresziel**: Bis zu $200.000* (x1000-Multiplikation möglich)
**Erfolg erfordert**:
✅ Strenge Disziplin
✅ Rigoroses Risikomanagement
✅ Ertragskapitalisierung
✅ Geduld (12+ Monate )
✅ Keine emotionalen Eingriffe
⚠️ **Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem Kapitalrisiko verbunden.**
## 🎛️ SCHLÜSSELPARAMETER
**Hauptsystem**:
- Größe_Basis: 0.01 (Startlot)
- Factor_Prog: 1.5 (Progression)
- Anzahl_Max: 20 (maximale Positionen)
- Abstand_Punkte: 30
- Ziel_Kombiniert: 50.0
- Ziel_Split: 10.0
**Sekundärsystem** (Optional):
- Aktivieren_Sekundärsystem: false
- Größe_Sekundärsystem: 0.01
- Ziel_Sekundär: 10.0
- Schutz_Level: 5.0
**Pausen**:
- Pause 1: 14h-18h
- Pause 2: 0h-2h
- Pause 3: 6h-8h
- Montag: 7h-11h
Alle Parameter sind vollständig anpassbar!
- --
## 🛡️ SICHERHEIT
**Mehrschichtiger Schutz**:
1. Losvalidierung (Symbolschritt, min/max)
2. Überprüfung der Volumengrenze
3. Überprüfung der Marge (50% + 30% Saldo)
4. Automatisches Überspringen bei Nichterfüllung der Bedingungen
5. Broker-Fehlerbehandlung (FOK/IOC-Wiederholung)
**Universelle Kompatibilität**:
- Automatische Anpassung an jeden Broker
- Automatische Erkennung von Symbolspezifikationen
- Funktioniert mit allen Kontotypen
- Keine Konfiguration erforderlich
## 📈 VORTEILE
**Für Einsteiger**:
✅ Drag & Drop-Installation
✅ Optimierte Voreinstellungen
✅ Automatisches Risikomanagement
✅ Vollständige Dokumentation
**Für Fortgeschrittene**:
✅ Vollständige Anpassung
✅ Doppelte Systemkontrolle
✅ Strategie-Tester kompatibel
✅ Direktion aktivieren/deaktivieren
**Für alle**:
✅ Tous les courtiers
✅ Alle Symbole
✅ Integrierter Schutz
✅ Direkte Unterstützung
## 🔧 INSTALLATION
**3 einfache Etappen**:
1. Téléchargez depuis le marché MQL5
2. Glissez sur le graphique
3. Activer le trading automatique
**Recommandé**:
- Période : M15
- Kapital : 200 $ Minimum (500 $ und mehr empfohlen)
- Leverage-Effekt : 1:100 oder mehr
- Teste d'abord en mode démo !
## 📊 SPÉCIFICATIONS
**Kompatibilité**:
- Plattform : MetaTrader 5
- Courtiers : TOUS (ohne Einschränkungen)
- Symbole : TOUS
- Rechnungen : Couverture et compensation
**Ressourcen**:
- Processeur : Geringe Auslastung
- Speicher : optimisée
- Indicateurs : 1 Norm (RSI)
## 💡 CONSEILS D'UTILISATION
**Gestion des risques** :
- Commencez avec Size_Base = 0,01
- Faktor_Prog einstellen (1,3-1,5)
- Begrenzen Sie Count_Max aus Sicherheitsgründen
- Überprüfen Sie regelmäßig
**Optimierung**:
- Tester différents paramètres
- Essayez plusieurs symboles
- Einstellen der Pausenzeiten
- Activer le système secondaire si nécessaire
## ⚠️ AVERTISSEMENTS
**Risiken**:
- Der Handel birgt ein Risiko des Kapitalverlustes
- Es gibt keine Gewinngarantie
- Die Disziplin ist essentiell
- N'utilisez que des fonds abordables
**Responsabilité**:
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du conseiller expert et de ses décisions de trading.
## 📞 UNTERSTÜTZUNG
**Kontakt direkt** : @davescres (Telegram )
**Typ** : Assistance personnalisée
**Réponse** : Rapide
**Sprachen** : anglais, français et autres
## 🏆 VERSION
**Actuel** : 2.09 (décembre 2025)
**Dernières améliorations**:
✅ Ultrakonservativer Margenschutz
✅ Universelle Kompatibilität gewährleistet
✅ Anerkannt durch den MQL5-Markt
✅ Optimierte Fehlerkorrektur
## 📝 LÉGAL
**Droits d'auteur** : © 2025 - Tous droits réservés
**Lizenz** : Einzigartige Nutzung durch das Personal
**Avertissement** : Fourni " tel quel ". Der Handel ist mit Risiken behaftet. L'utilisateur est seul responsable.
## 🎯 RÉSUMÉ
**SYSTEM PRO V2** offre:
✅ Kompatibel mit allen MT5-Geräten
✅ Erhältlich ab 200 $
✅ Gewinnpotential bis zu 200 000 $/an* bei guter Disziplin
✅ Doppeltes Handelssystem
✅ Automatische Risikosteuerung
✅ Mehrschichtiger Schutz
✅ Personenbezogene Pausen
✅ Assistance directe : @davescres
Ideal für Händler, die auf der Suche nach einer umfassenden, zugänglichen und leistungsstarken automatischen Lösung sind.
**Téléchargez maintenant et commencez à trader avec SYSTEM PRO V2 !**
**Fragen? Contactez : @davescres sur Telegram**