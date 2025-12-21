Dieser Multiwährungsexperte verwendet 29 Währungspaare. Für die Prognosen verwendet der Advisor rekurrente neuronale Netze vom Typ LSTM, Modelle, die in der Python-Sprachumgebung unter Verwendung des Algorithmus des verstärkten Lernens trainiert wurden.

Sie können die Leistungsergebnisse und Signaleinstellungen des Beraters hier einsehen und herunterladen: forexvisible.com und myfxbook.com/members/MUSBREATH



Der Advisor verwendet 4 verschiedene Pakete von neuronalen Netzwerkmodellen, die für 29 Paare trainiert wurden. Die ersten beiden Modelle arbeiten mit dem H1-Intervall und die anderen beiden mit dem M15-Intervall.

Diese Modelle können in verschiedenen Kombinationen für jedes der 29 Währungspaare separat verwendet werden. Standardmäßig sind sie bereits für den Zeitraum von 2025 bis heute konfiguriert. Sie können jedoch meine AlphaAITrainer-Software verwenden, um schnell die optimale Kombination von Modellen für jedes Währungspaar zu konfigurieren. Das Video zeigt Ihnen, wie Sie dies tun können.

Es werden Standardeinstellungen gewählt, die besser nicht verwendet werden sollten, im Moment sind die besten Einstellungen AlphaAIGridPairs10.set AlphaAIGridPairs10_NoGold.set

Um das Risiko zu reduzieren, verringern Sie den Wert des Parameters "koef" in den Einstellungen.

Die Einlage sollte ab 1000$ sein, oder verwenden Sie ein Cent-Konto, dann reichen 10$. Sie können auch eine kleinere Einlage verwenden, aber stellen Sie sicher, dass Sie einen Backtest machen und den Drawdown bewerten

Der Advisor wurde von 2023 bis 2025 trainiert, das Testen im Strategietester sollte ab 2025 durchgeführt werden

Vor dem Testen ist es ratsam, das Währungspaar EURUSD und den H1-Zeitrahmen zu wählen.

Im Strategietester stellen Sie den Handelsmodus auf " 1 Minute OHLC " ein.

Um den Test zu beschleunigen, können Sie auch die Visualisierung des Strategietesters deaktivieren.

Am Ende des Tests können Sie die Rentabilität und den maximalen Drawdown für jedes Paar separat auf der Registerkarte "Journal" einsehen.

Beschreibung einiger Advisor-Einstellungen