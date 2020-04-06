Este experto multidivisa utiliza 29 pares de divisas. Para las previsiones, el asesor utiliza redes neuronales recurrentes del tipo LSTM, modelos entrenados en el entorno del lenguaje Python utilizando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo.

Puede ver y descargar los resultados de rendimiento del asesor y la configuración de las señales aquí: forexvisible.com y myfxbook.com/members/MUSBREATH



El asesor utiliza 4 paquetes diferentes de modelos de redes neuronales entrenados para 29 pares, los dos primeros modelos trabajan en el intervalo H1 y los otros dos trabajan con el intervalo M15.

Estos modelos se pueden utilizar en diferentes combinaciones para cada uno de los 29 pares de divisas por separado. Por defecto, ya están configurados para el periodo comprendido entre 2025 y la actualidad. Sin embargo, puede utilizar mi software AlphaAITrainer para configurar rápidamente la combinación más óptima de modelos para cada par de divisas. En el vídeo encontrará instrucciones sobre cómo hacerlo.

Se seleccionan ajustes por defecto que es mejor no utilizar, de momento los mejores ajustes AlphaAIGridPairs10 . set AlphaAIGridPairs10_NoGold.set

Para reducir el riesgo, disminuya el valor del parámetro "koef" en la configuración.

El depósito debe ser de 1000$, o utilizar una cuenta de centavos, a continuación, 10 $ será suficiente. También puede utilizar un depósito más pequeño, pero asegúrese de hacer una prueba retrospectiva y evaluar el drawdown

El asesor fue entrenado de 2023 a 2025, las pruebas en el probador de estrategias deben hacerse a partir de 2025

Antes de probar, es aconsejable elegir el par de divisas EURUSD y el marco de tiempo H1.

En el probador de estrategias, establezca el modo de negociación en " 1 minuto OHLC ".

Además, para acelerar la prueba, puede desactivar la visualización del probador de estrategias.

Al final de la prueba, puede ver la rentabilidad y la reducción máxima de cada par por separado en la pestaña "Diario".

Descripción de algunos ajustes del asesor