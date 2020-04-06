AlphaAI

Este experto multidivisa utiliza 29 pares de divisas. Para las previsiones, el asesor utiliza redes neuronales recurrentes del tipo LSTM, modelos entrenados en el entorno del lenguaje Python utilizando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo.

Puede ver y descargar los resultados de rendimiento del asesor y la configuración de las señales aquí: forexvisible.com y myfxbook.com/members/MUSBREATH

El asesor utiliza 4 paquetes diferentes de modelos de redes neuronales entrenados para 29 pares, los dos primeros modelos trabajan en el intervalo H1 y los otros dos trabajan con el intervalo M15.

Estos modelos se pueden utilizar en diferentes combinaciones para cada uno de los 29 pares de divisas por separado. Por defecto, ya están configurados para el periodo comprendido entre 2025 y la actualidad. Sin embargo, puede utilizar mi software AlphaAITrainer para configurar rápidamente la combinación más óptima de modelos para cada par de divisas. En el vídeo encontrará instrucciones sobre cómo hacerlo.

Se seleccionan ajustes por defecto que es mejor no utilizar, de momento los mejores ajustes AlphaAIGridPairs10 . set AlphaAIGridPairs10_NoGold.set

Para reducir el riesgo, disminuya el valor del parámetro "koef" en la configuración.

El depósito debe ser de 1000$, o utilizar una cuenta de centavos, a continuación, 10 $ será suficiente. También puede utilizar un depósito más pequeño, pero asegúrese de hacer una prueba retrospectiva y evaluar el drawdown

El asesor fue entrenado de 2023 a 2025, las pruebas en el probador de estrategias deben hacerse a partir de 2025

  • Antes de probar, es aconsejable elegir el par de divisas EURUSD y el marco de tiempo H1.
  • En el probador de estrategias, establezca el modo de negociación en "1 minuto OHLC".
  • Además, para acelerar la prueba, puede desactivar la visualización del probador de estrategias.
  • Al final de la prueba, puede ver la rentabilidad y la reducción máxima de cada par por separado en la pestaña "Diario".

    Descripción de algunos ajustes del asesor

    • UseSameLotSizeForAllPairs - opción para elegir el tamaño de lote para cada par por separado, por defecto true, un tamaño de lote para todos, especificado por el parámetro anterior.
    • UseMaxAllTakeProfitProcent - habilita el take profit global en porcentaje del beneficio actual especificado en el parámetro MaxAllTakeProfitProcent, después del cual se cierran todas las órdenes actuales. Prueba sólo en todos los ticks o 1 minuto OHLC.
    • UseMaxStopLossProcent - activa el stop loss global en porcentaje del beneficio actual especificado en el parámetro MaxAllStopLossProcent, después del cual se cierran todas las órdenes actuales. Prueba sólo en todos los ticks o 1 minuto OHLC.
    • IsDynamicLot - habilita la formación automática del tamaño del lote dependiendo del balance o margen libre.
    • is_koef_for_each - si es verdadero, el tamaño del lote se forma basado en el balance para cada par de divisas por separado, si es falso, entonces basado en el balance total o margen libre.
    • koef - coeficiente para formar el tamaño del lote, cuanto más alto sea, mayores serán los riesgos.
    • from - formación del tamaño de lote en función del saldo o margen libre.
    • CountOfGrid - número de órdenes pendientes en la parrilla.
    • CountGridBars - número de barras recientes en la historia, de las cuales se encuentra el precio más bajo y más alto para calcular el intervalo entre las órdenes de la cuadrícula: MaxPrice y MinPrice.
    • GridKoef - la distancia entre las órdenes pendientes en la cuadrícula se calcula utilizando la fórmula (MaxPrice - MinPrice)/ GridKoef.
    • GridKoefBegin, GridKoefEnd - distribución de coeficientes para multiplicar el precio de una orden pendiente en la parrilla.
    Video AlphaAI
    FREE
    FREE
