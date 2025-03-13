OmegaAI

Dieser Experte für mehrere Währungen verwendet 29 Währungspaare. Für die Prognosen verwendet der Berater rekurrente neuronale Netze vom Typ LSTM, Modelle, die in der Python-Sprachumgebung mit dem Algorithmus des verstärkten Lernens trainiert wurden.

Sie können die Leistungsergebnisse und Signaleinstellungen des Beraters hier einsehen und herunterladen: forexvisible.com und myfxbook.com/members/MUSBREATH

Der Advisor verwendet 4 verschiedene Pakete von neuronalen Netzwerkmodellen, die für 29 Paare trainiert wurden. Die ersten beiden Modelle arbeiten mit dem H1-Intervall und die anderen beiden mit dem M15-Intervall.

Diese Modelle können entweder einzeln oder zusammen verwendet werden, es wird empfohlen, ein Modellpaar auszuwählen, d.h. 2 beliebige Modelle zusammen oder 4 auf einmal, da die ausgewählten Kauf- oder Verkaufssignale summiert werden und wenn z.B. ein Modell ein Kaufsignal gibt und das andere ein Verkaufssignal, dann ignoriert der Berater ein solches Signal und als Ergebnis wird eine höhere Genauigkeit der Prognosen erreicht.

Sie können die Rentabilität der Währungspaare im Strategietester nach dem Test auf der Registerkarte "Journal" sehen und unrentable Paare nach Bedarf in den Beratereinstellungen deaktivieren oder die rentabelste Option "Aktiv" auswählen.

Standardeinstellungen sind ausgewählt, die besser nicht zu verwenden sind, im Moment die besten Einstellungen OmegaAIModel1234GridPairs10Proc5.set OmegaAIModel1234GridPairs10_NoGold.set

Um das Risiko zu verringern, verringern Sie den Wert des Parameters "koef" in den Einstellungen.

Die Einzahlung sollte ab 1000$ sein, oder verwenden Sie ein Cent-Konto, dann reichen 10$. Sie können auch eine kleinere Einzahlung verwenden, aber stellen Sie sicher, dass Sie einen Backtest durchführen und den Drawdown bewerten

Der Advisor wurde von 2023 bis 2025 trainiert, der Test im Strategietester sollte ab 2025 durchgeführt werden.

  • Vor dem Testen ist es ratsam, das Währungspaar EURUSD und den H1-Zeitrahmen zu wählen.
  • Stellen Sie im Strategietester den Handelsmodus auf "1 Minute OHLC".
  • Um das Testen zu beschleunigen, können Sie auch die Visualisierung des Strategietesters deaktivieren.
  • Am Ende des Tests können Sie die Rentabilität und den maximalen Drawdown für jedes Paar separat auf der Registerkarte "Journal" einsehen.

    Beschreibung einiger Advisor-Einstellungen

    • UseSameLotSizeForAllPairs - Option zur Auswahl der Losgröße für jedes Paar separat, standardmäßig true, eine Losgröße für alle, festgelegt durch den oben genannten Parameter.
    • UseMaxAllTakeProfitProcent - ermöglicht die globale Gewinnmitnahme in Prozent des aktuellen Gewinns, der im Parameter MaxAllTakeProfitProcent angegeben ist, wonach alle aktuellen Aufträge geschlossen werden. Test nur auf alle Ticks oder 1 Minute OHLC.
    • UseMaxStopLossProcent - aktiviert den globalen Stop-Loss in Prozent des aktuellen Gewinns, der im Parameter MaxAllStopLossProcent angegeben ist und nach dem alle aktuellen Orders geschlossen werden. Test nur auf alle Ticks oder 1 Minute OHLC.
    • IsDynamicLot - aktiviert die automatische Losgrößenbildung in Abhängigkeit vom Saldo oder der freien Marge.
    • is_koef_for_each - wenn true, wird die Losgröße auf der Grundlage des Saldos für jedes Währungspaar separat gebildet, wenn false, dann auf der Grundlage des Gesamtsaldos oder der freien Marge.
    • koef - Koeffizient für die Bildung der Losgröße, je höher er ist, desto größer ist das Risiko.
    • from - Bildung der Losgröße in Abhängigkeit vom Saldo oder der freien Marge.
    • CountOfGrid - Anzahl der schwebenden Aufträge im Grid.
    • CountGridBars - Anzahl der letzten Bars in der Historie, aus denen der niedrigste und höchste Preis für die Berechnung des Intervalls zwischen den Grid-Orders ermittelt wird: MaxPrice und MinPrice.
    • GridKoef - der Abstand zwischen schwebenden Aufträgen im Grid wird anhand der Formel (MaxPrice - MinPrice)/ GridKoef berechnet.
    • GridKoefBegin, GridKoefEnd - Verteilung der Koeffizienten für die Multiplikation des Preises eines schwebenden Auftrags im Raster.


    Bewertungen 3
    Michael 888
    425
    Michael 888 2025.04.21 12:33 
     

    Good EA,till now profits only.Thanks Eugen 👍I will update my review periodically with the screen shots in comment section.

    Jejomar Erebaren
    240
    Jejomar Erebaren 2025.03.26 15:03 
     

    Great EA, profit at first orders. Will update review after a month. Author helps a lot.

    Wendi Zheng
    2390
    Wendi Zheng 2025.03.18 13:41 
     

    The EA’s strategy is very unique, possibly one of a kind on MQL5. It made a profit on the first day of purchase, and the DD was low.

