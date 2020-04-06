Atlas Star Gold Mt5

🏆 ATLAS GOLD STAR XAU/USD MT5
Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel
📋 TECHNISCHE DATEN
Plattform und Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
Version: 1.02
Entwickler: FrozenSkillz © 2025
Währungspaar: XAU/USD (Gold/Dollar) - EXKLUSIV
Empfohlener Zeitrahmen: H4 (4 Stunden)
Kompatible Makler
✅ IC Markets (Rohspanne / cTrader)
✅ Prop-Firmen (FTMO, The5%ers, etc.)
✅ Jeder ECN-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAU/USD
💰 KAPITALEINSTELLUNGEN
Empfohlenes Kapital
Minimum: 10.000 USD
Optimal: USD 10.000
Losgröße: 0,50 (fest)
Risiko-Management
Risiko pro Trade: 2% des Kapitals (konfigurierbar)
Automatische Lot-Berechnung: Deaktiviert (manuelle Verwaltung)
Stop-Loss: Deaktiviert (erweiterte Verwaltung über Trailing)
Take Profit: 100 Pips (automatisch angepasst für H4 = 200 Pips)
🎯 HANDELSSTRATEGIE
Wichtigste Methodik: BUY STOP
Der EA verwendet eine bullische Ausbruchsstrategie basierend auf:

Identifizierung der Ausbruchszone

Analyse von Hochs und Tiefs in 5-30 Periodenbereichen
10-Perioden-Hoch/Tief-Filter zur Validierung
Erkennung von bullischen Candlestick-Mustern
Platzierung einer Pending Order

BUY STOP bei 30 Pips über dem aktuellen Kurs aktiviert (H4 angepasst)
Ablauf der Order: 6 Stunden
Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit
Handelsmanagement-Positionen

Automatisches Schließen im Gewinn: Aktiviert
Mindestgewinn zum Schließen: 10 Pips (H4 angepasst)
Gewinnmitnahme-Ziel: 200 Pips (H4 angepasst)
Trailing Stop: Mit progressiver automatischer Schließung
Sekundäre Strategie: Stochastik (Deaktiviert)
Verfügbar für schwankende Märkte
Konfigurierbare überverkaufte/überkaufte Levels
Derzeit auf Standby für H4-Optimierung
⚙️ PARAMETEREINSTELLUNGEN
Handelseinstellungen (Aktive Einstellungen)
Kaufstopp verwenden: TRUE ✅
UseStochastic: FALSE ❌
LosGröße: 0.50
UseAutoLotSize: FALSE
RisikoProzentsatz: 2.0%
AutoAdjustParams: TRUE ✅ (Automatische Anpassung für H4)
Auftragsparameter (H1-basiert)
PendingDistance: 15 Pips → 30 Pips (H4 x2)
MinProfitPips: 5 pips → 10 pips (H4 x2)
TakeProfitPips: 100 Pips → 200 Pips (H4 x2)
StopLossPips: 20 Pips (deaktiviert)
Ausführungssteuerungen
Ausrutscher: 1 Punkt
MagischeZahl: 1245621
OrderAblauf: 6 Stunden
AutoCloseProfit: TRUE ✅
Alarmsystem
🔔 DisplayAlerts: Aktiviert (Warnungen auf dem Bildschirm)
🔊 SoundAlerts: Aktiviert ("alert.wav"-Ton)
📱 PushAlerts: Aktiviert (MT5 mobile Benachrichtigungen)
📊 ERWEITERTE FUNKTIONEN
Multi-Timeframe Auto-Tuning
Der EA erkennt automatisch den Zeitrahmen und erhöht die Parameter:

H1: Multiplikator x1 (Basis)
H4: Multiplikator x2 ✅ Aktuelle Einstellungen
D1: Multiplikator x4
Andere Zeitrahmen werden proportional skaliert
Schutz und Sicherheit
✅ Margin-Prüfung vor jedem Handel
✅ Automatische Lot-Normalisierung je nach Broker
✅ Kontrolle einer einzelnen aktiven Position
✅ Automatische Löschung von abgelaufenen Aufträgen
✅ Einzigartige Magic Number zur Identifizierung
Intelligentes Verwaltungssystem
Progressive Schließung bei Erreichen des Mindestgewinns
Keine Martingale oder Verlustmittelung
Fokus auf hochwahrscheinliche Trades
Kompatibilität mit Konten mit geringer Streuung (IC Markets)
🎓 EMPFEHLUNGEN DER BENUTZER
Für IC-Märkte
Raw Spread oder cTrader-Konto (Spreads ab 0,1 Pips)
Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500
Kommissionen pro Lot prüfen
Für Prop-Firmen
✅ Kompatibel mit Maximum Drawdown Regeln
✅ Ohne Martingale (geeignet für Herausforderungen)
✅ Autoclose schützt Gewinnregeln
⚠️ Prüfen Sie das Lot-Limit pro Handel (0,50 ist konservativ)
Erstes Setup
Laden Sie den EA auf dem XAU/USD H4-Chart
Überprüfen Sie, dass UseBuyStop = TRUE
Bestätigen Sie LotSize = 0.50 (oder passen Sie es je nach Kapital an)
Aktivieren Sie AutoCloseProfit = TRUE
Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT5
Atlas Gold Star ist ein Expert Advisor, der für professionelle und professionelle Händler entwickelt wurde. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.

🌟 ATLAS GOLD STAR - Professioneller Goldhandel 🌟
