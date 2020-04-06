Atlas Star Gold Mt5

🏆 ATLAS GOLD STAR XAU/USD MT5

Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

📋 TECHNISCHE DATEN

Plattform und Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Version: 1.02

Entwickler: FrozenSkillz © 2025

Währungspaar: XAU/USD (Gold/Dollar) - EXKLUSIV

Empfohlener Zeitrahmen: H4 (4 Stunden)

Kompatible Makler

✅ IC Markets (Rohspanne / cTrader)

✅ Prop-Firmen (FTMO, The5%ers, etc.)

✅ Jeder ECN-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAU/USD

💰 KAPITALEINSTELLUNGEN

Empfohlenes Kapital

Minimum: 10.000 USD

Optimal: USD 10.000

Losgröße: 0,50 (fest)

Risiko-Management

Risiko pro Trade: 2% des Kapitals (konfigurierbar)

Automatische Lot-Berechnung: Deaktiviert (manuelle Verwaltung)

Stop-Loss: Deaktiviert (erweiterte Verwaltung über Trailing)

Take Profit: 100 Pips (automatisch angepasst für H4 = 200 Pips)

🎯 HANDELSSTRATEGIE

Wichtigste Methodik: BUY STOP

Der EA verwendet eine bullische Ausbruchsstrategie basierend auf:





Identifizierung der Ausbruchszone





Analyse von Hochs und Tiefs in 5-30 Periodenbereichen

10-Perioden-Hoch/Tief-Filter zur Validierung

Erkennung von bullischen Candlestick-Mustern

Platzierung einer Pending Order





BUY STOP bei 30 Pips über dem aktuellen Kurs aktiviert (H4 angepasst)

Ablauf der Order: 6 Stunden

Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit

Handelsmanagement-Positionen





Automatisches Schließen im Gewinn: Aktiviert

Mindestgewinn zum Schließen: 10 Pips (H4 angepasst)

Gewinnmitnahme-Ziel: 200 Pips (H4 angepasst)

Trailing Stop: Mit progressiver automatischer Schließung

Sekundäre Strategie: Stochastik (Deaktiviert)

Verfügbar für schwankende Märkte

Konfigurierbare überverkaufte/überkaufte Levels

Derzeit auf Standby für H4-Optimierung

⚙️ PARAMETEREINSTELLUNGEN

Handelseinstellungen (Aktive Einstellungen)

Kaufstopp verwenden: TRUE ✅

UseStochastic: FALSE ❌

LosGröße: 0.50

UseAutoLotSize: FALSE

RisikoProzentsatz: 2.0%

AutoAdjustParams: TRUE ✅ (Automatische Anpassung für H4)

Auftragsparameter (H1-basiert)

PendingDistance: 15 Pips → 30 Pips (H4 x2)

MinProfitPips: 5 pips → 10 pips (H4 x2)

TakeProfitPips: 100 Pips → 200 Pips (H4 x2)

StopLossPips: 20 Pips (deaktiviert)

Ausführungssteuerungen

Ausrutscher: 1 Punkt

MagischeZahl: 1245621

OrderAblauf: 6 Stunden

AutoCloseProfit: TRUE ✅

Alarmsystem

🔔 DisplayAlerts: Aktiviert (Warnungen auf dem Bildschirm)

🔊 SoundAlerts: Aktiviert ("alert.wav"-Ton)

📱 PushAlerts: Aktiviert (MT5 mobile Benachrichtigungen)

📊 ERWEITERTE FUNKTIONEN

Multi-Timeframe Auto-Tuning

Der EA erkennt automatisch den Zeitrahmen und erhöht die Parameter:





H1: Multiplikator x1 (Basis)

H4: Multiplikator x2 ✅ Aktuelle Einstellungen

D1: Multiplikator x4

Andere Zeitrahmen werden proportional skaliert

Schutz und Sicherheit

✅ Margin-Prüfung vor jedem Handel

✅ Automatische Lot-Normalisierung je nach Broker

✅ Kontrolle einer einzelnen aktiven Position

✅ Automatische Löschung von abgelaufenen Aufträgen

✅ Einzigartige Magic Number zur Identifizierung

Intelligentes Verwaltungssystem

Progressive Schließung bei Erreichen des Mindestgewinns

Keine Martingale oder Verlustmittelung

Fokus auf hochwahrscheinliche Trades

Kompatibilität mit Konten mit geringer Streuung (IC Markets)

🎓 EMPFEHLUNGEN DER BENUTZER

Für IC-Märkte

Raw Spread oder cTrader-Konto (Spreads ab 0,1 Pips)

Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500

Kommissionen pro Lot prüfen

Für Prop-Firmen

✅ Kompatibel mit Maximum Drawdown Regeln

✅ Ohne Martingale (geeignet für Herausforderungen)

✅ Autoclose schützt Gewinnregeln

⚠️ Prüfen Sie das Lot-Limit pro Handel (0,50 ist konservativ)

Erstes Setup

Laden Sie den EA auf dem XAU/USD H4-Chart

Überprüfen Sie, dass UseBuyStop = TRUE

Bestätigen Sie LotSize = 0.50 (oder passen Sie es je nach Kapital an)

Aktivieren Sie AutoCloseProfit = TRUE

Aktivieren Sie den automatischen Handel in MT5

Atlas Gold Star ist ein Expert Advisor, der für professionelle und professionelle Händler entwickelt wurde. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.





🌟 ATLAS GOLD STAR - Professioneller Goldhandel 🌟