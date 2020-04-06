Этот мультивалютный эксперт использует 29 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон с помощью алгоритма обучения с подкреплением.

Результаты работы советника и настройки к сигналам можете посмотреть и скачать здесь forexvisible.com и myfxbook.com/members/MUSBREATH



Советник использует 4 разных пакета моделей нейронных обученных сетей для 29 пар, две первые модели работают на интервале H1 и две остальные работаю с интервалом M15.

Эти модели можно использовать в разных комбинациях для каждой валютной пары из 29 отдельно, по умолчанию они уже настроены для интервала с 2025 года по текущее время. Но можно использовать мой софт AlphaAITrainer для быстрой настройки под себя самой оптимальной комбинации моделей для каждой валютной пары. В видео будет выложена инструкция как это сделать

Прибыльность валютных пар можно посмотреть в тестере стратегий после теста во вкладке "Журнал", и отключить убыточные пары по мере необходимости в настройках советника, или выбрать наиболее прибыльные, опция Active.

По умолчанию выбраны настройки которые лучше не использовать, на данный момент лучшие настройки AlphaAIGridPairs10.set AlphaAIGridPairs10_NoGold.set

Что бы уменьшить риск уменьшайте значение параметра "koef" в настройках

Депозит нужен от 1000$, или используйте центовый счет, тогда хватит и 10$. Можете и с меньшим депозитом, но обязательно сделайте бек тест и оцените просадку

Советник обучался с 2023 года по 2025, тестировать в тестере стратегий нужно с 2025

Перед тестированием желательно выбрать валютную пару EURUSD и часовой период H1

В тестере стратегий выставьте режим торговли "1 minute OHLC"

Также для быстроты тестирования можно отключить визуализацию тестера стратегий

В конце тестирования во вкладке журнал можно просмотреть информацию по доходности и максимальной просадки каждой пары в отдельности

Описание некоторых настроек советника