AlphaAI

Этот мультивалютный эксперт использует 29 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон с помощью алгоритма обучения с подкреплением.

Результаты работы советника и настройки к сигналам можете посмотреть и скачать здесь forexvisible.com и myfxbook.com/members/MUSBREATH

Советник использует 4 разных пакета моделей нейронных обученных сетей для 29 пар, две первые модели работают на интервале H1 и две остальные работаю с интервалом M15.

Эти модели можно использовать в разных комбинациях для каждой валютной пары из 29 отдельно, по умолчанию они уже настроены для интервала с 2025 года по текущее время. Но можно использовать мой софт AlphaAITrainer для быстрой настройки под себя самой оптимальной комбинации моделей для каждой валютной пары. В видео будет выложена инструкция как это сделать

Прибыльность валютных пар можно посмотреть в тестере стратегий после теста во вкладке "Журнал", и отключить убыточные пары по мере необходимости в настройках советника, или выбрать наиболее прибыльные, опция Active. 

По умолчанию выбраны настройки которые лучше не использовать, на данный момент лучшие настройки AlphaAIGridPairs10.set AlphaAIGridPairs10_NoGold.set

Что бы уменьшить риск уменьшайте значение параметра "koef" в настройках

Депозит нужен от 1000$, или используйте центовый счет, тогда хватит и 10$. Можете и с меньшим депозитом, но обязательно сделайте бек тест и оцените просадку

Советник обучался с 2023 года по 2025, тестировать в тестере стратегий нужно с 2025

  • Перед тестированием желательно выбрать валютную пару EURUSD и часовой период H1
  • В тестере стратегий выставьте режим торговли "1 minute OHLC"
  • Также для быстроты тестирования можно отключить визуализацию тестера стратегий
  • В конце тестирования во вкладке журнал можно просмотреть информацию по доходности и максимальной просадки каждой пары в отдельности

    Описание некоторых настроек советника

    • UseSameLotSizeForAllPairs -  возможность выбора размера лота для каждой пары в отдельности, по умолчанию true, один размер лота для всех указанный параметром выше
    • UseMaxAllTakeProfitProcent - включает глобальный тейк-профит в процентах от текущей прибыли указанную в параметре MaxAllTakeProfitProcent, после его выполнения все текущие ордера закрываются. Тестировать только по всем тикам или 1 минута OHLC
    • UseMaxStopLossProcent - включает глобальный стоп-лосс в процентах от текущей прибыли указанную в параметре MaxAllStopLossProcent, после его выполнения все текущие ордера закрываются. Тестировать только по всем тикам или 1 минута OHLC
    • IsDynamicLot -  включить автоматическое формирование размера лота в зависимости от баланса или свободной маржи
    • is_koef_for_each - если true, то  размера лота формируется от баланса  для каждой валютной пары в отдельности, если  false, то от общего баланса  или свободной маржи
    • koef - коэффициент для  формирование размера лота, чем больше, тем больше риски
    • from  формирование размера лота в зависимости от баланса или свободной маржи
    • CountOfGrid - количество отложенных ордеров в сетке
    • CountGridBars - количество последних баров в истории по из которых находится наименьшая и наивысочайшая цена для расчета интервала между ордерами для сетки: MaxPrice и MinPrice
    • GridKoef - расстояние между отложенными ордерами в сетки рассчитывается по формуле (MaxPrice - MinPrice)/ GridKoef
    • GridKoefBegin, GridKoefEnd - распределение коэффициентов для умножение цены отложенного ордера в сетке
    Video AlphaAI
    Рекомендуем также
    OmegaAI
    Yevhen Chystiukhin
    5 (3)
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 29 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон с помощью алгоритма обучения с подкреплением. Результаты работы советника и настройки к сигналам можете посмотреть и скачать здесь forexvisible.com и myfxbook.com/members/MUSBREATH Советник использует 4 разных пакета моделей нейронных обученных сетей для 29 пар, две первые модели работают на интервале H1 и две остальные работаю
    BreakTheCage EA
    Gerold Roy Baisie
    Эксперты
    Минимальные требования Тип счета: ECN / RAW / Низкий спред Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading или аналогичные ECN-брокеры Минимальный депозит: $500 (кредитное плечо 1:500) Рекомендуемый депозит: $1000 (кредитное плечо 1:500) Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500) VPS: Требуется для круглосуточной работы Основные функции Автоматизированная стратегия прорыва диапазона с настраиваемым временем действия диапазона Динамический размер позиции: фиксированный, фиксир
    MultiGainRS
    Marco Antonio Silva De Jesus
    Эксперты
    Dear   Investor , We   are excited to introduce you to the "Day Trader   Professional - MultiGainRS , " a   state -of -the -art   Expert   Advisor   (EA ) specifically   designed to   operate   on   the   US 10 0_SP OT   (NASDAQ ) . This   automated   trading   system   is   the   result   of   years   of   research   and   development , incorporating   the   most   advanced   techniques   in   technical analysis   and   risk   management . Why   Choose   the   Day Trader   Professional ? Optim
    Seasonal Pattern Trader
    Dominik Patrick Doser
    Эксперты
    Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
    YaY
    Sergey Shevchenko
    Эксперты
    Революционный Советник для Торговли на Рынке Форекс Представляем вашему вниманию новейшего советника для торговли на рынке Форекс, который перевернет ваши представления о возможностях автоматической торговли! Этот уникальный инструмент разработан с использованием самых передовых технологий и многолетнего опыта профессиональных трейдеров. Ключевые особенности нашего советника: Высокая прибыльность : Наш советник способен генерировать значительную прибыль даже в самых сложных рыночных условиях. Бл
    One Bar Breakout System
    Stefan Warratz
    Эксперты
    Система советников One Bar Breaout – это стратегия прорыва, которая имеет большой потенциал благодаря высокой прибыли. Он разработан таким образом, что пытается следовать за самой сильной тенденцией дня и максимизирует прибыль за счет инновационных методов трейлинга. Это может принести вам большую прибыль за короткое время даже при низком винрейте. При правильной настройке он может работать с прибылью в течение нескольких месяцев. Это лучше всего работает для крупных рынков, таких как ES (US50
    Gold Bars AI
    Irina Selezneva
    Эксперты
    Уважаемые дамы и господа! Мы рады представить вам нашу передовую технологию машинного обучения, разработанную для успешной торговли на рынке FOREX. Наши специалисты в области финансов и глубокого обучения разработали стратегию возврата к среднему значению для валютной пары XAUUSD, которая демонстрирует 10-кратное улучшение производительности по сравнению с традиционными системами, основанными на индикаторах.   Наша стратегия использует в качестве признаков исключительно цены и их производные,
    Pure Rage MT5
    Andrey Barinov
    Эксперты
    Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
    Harmonic ABCD Wizard
    Mihail Matkovskij
    Эксперты
    Автоматический/полуавтоматический торговый робот, работающий по сигналам паттерна AB=CD. Может работать, как индикатор. Поддерживает отправку сигналов в уведомлениях, на мобильное устройство, а также и-мейл. Поиск паттернов осуществляется по универсальному Зиг-загу, Peak ZigZag, который был специально адаптирован для работы в данном советнике. Благодаря использованию режима трассировки (когда сканирование паттернов производится сразу по нескольким Зиг-загам с разными Peak dist, см. описание пар
    Mr Bitcoin AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я разработал этот инструмент с реальными результатами, тщательно, на основе нескольких моих предыдущих стратегий ИИ. Mr Bitcoin AI основан на выполнении операций купли-продажи финансовых активов в очень короткие периоды времени, стремясь получить прибыль от небольших колебаний цен. Применительно к Bitcoin скальпер использует искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов данных рынка криптовалют и принятия быстрых и точных торговых решений.
    CyberVision EA
    Eduard Nagayev
    2.88 (33)
    Эксперты
    CyberVision EA is a technology I developed during my undergraduate studies. CyberVision EA is not just an advisor, it is a high-speed computing machine that can generate historical data. CyberVision EA is not just an EA, it is a high-speed computing machine that works with recurrent neural network (RNN) and generative adversarial network (GAN), and my EA also uses data quantization. Live Signal High:  https://www.mql5.com/ru/signals/2221931 Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2218278 C
    Explosive Breakout Hunter
    Maruyama Kiyotaka
    Эксперты
    Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
    Star light
    Kazuya Koizumi
    Эксперты
    The main target is EURJPY. This EA uses local chart fluctuations as a trigger to enter a position. It does not use the martingale method or grid. This program is intended for long-term operation over several years. Entry triggers: [level1] 1. Fall → Fall → Appears to be higher than the specified difference at this time = BUY entry 2. Rise → Rise → Appears to be lower than the specified difference at this time = SELL entry [level2] 1. Fall → Fall → Rise after a gap → Rise higher than the specif
    AuDCaD DG Expert
    Philipp Warmuth
    Эксперты
    AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
    Consistent Growth EA
    Warren Giddings
    Эксперты
    Consistent Growth EA: The Ultimate Long-Term Trading Solution ***Consistent Growth EA has allowed me to build up my trading accounts, go full time with my trading, quit my job, and enjoy my days as I see fit while making hefty and consistent profits. Before using this EA, I was constantly bouncing from one shiny strategy to the next with each promising me huge profits and then ending up with nothing but disappointment and endless blown accounts. I got tired of the b.s. - So, I decided to get ser
    Nasdaq Quants NAS100
    Teresa Maria Pimenta
    5 (1)
    Эксперты
    Nasdaq Квант NAS100 Вы можете получить скидку 30%, если свяжетесь с нами в чате. Предложение действительно для первых 30 человек, которые загрузят нашу демо-версию в этом месяце." Expert Nasdaq — это динамичная и оптимизированная скальперская торговая система, предназначенная для безопасного получения прибыли Полная система с управлением рисками на основе оптимизации нейронных сетей и системой интеллектуального увеличения лота на основе балансовой прибыли подходит как для начинающих, так и для
    Redistribution Energy
    Vitalii Zakharuk
    Эксперты
    Система для автоматической торговли форекс Redistribution Energy , отличаюется высокой скоростью исполнения сделок (высокочастотная торговля), использует сложные алгоритмы. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Высокочастотный трейдинг или HFT (от английского High Frequency Trading), представляет собой алгоритмический метод торговли на финансовых рынках, при котором исполнение огромного количества сделок осуществляется в считанные миллисек
    AI Smart Concept
    Rafael Dias Casabona
    Эксперты
    **Советник Smart Money EUR/USD H1** Преобразите свою торговлю с нашим продвинутым советником, основанным на концепции Smart Money, разработанным специально для EUR/USD на таймфрейме H1. Этот сложный алгоритм определяет движения институциональных денег и изменения рыночной структуры для захвата высоковероятных торговых возможностей. **Основные Особенности:** - Продвинутая реализация концепции Smart Money - Оптимизирован для EUR/USD таймфрейм H1 - Анализ рынка институционального уровня - Управл
    Xau Marti MT5
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Эксперты
    Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probabi
    Trend variance spectrum robot
    Ekaterina Saltykova
    Эксперты
    In the world of trading, where every tick can be the beginning of a new story, it is crucial to have a reliable ally. TrendVarianceSpectrum is not just a trading robot; it is your guide in the volatile markets.   Built with years of experience and trained on over 25 years of data, it combines the elegance of mathematics with the power of modern technology. Key Advantages of TrendVarianceSpectrum : Minimal Drawdown: TrendVarianceSpectrum operates with significantly low drawdown, making it one of
    Simplify
    Tomas Michalek
    Эксперты
    Trading has never been easier. Simplify makes trading effordless. Your only work here is to buy it, attach to the EURUSD on H1 , set your risk and wait for results. Strategy was developed by genetic algorithms and of course tested by advanced  robustness tests  and delivered to you. It is great addon to your portfolio or as standalone strategy. Benefits for you Amazing   Plug & Play system  - studying configuration and finding the best optimization is history. This work is included in the pric
    Atlas Star Gold Mt5
    Magdalena Estefania Colonna
    Эксперты
    ATLAS GOLD STAR XAU/USD MT5 Professional Expert Advisor for Gold Trading TECHNICAL SPECIFICATIONS Platform and Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5) Version: 1.02 Developer: FrozenSkillz 2025 Currency Pair: XAU/USD (Gold/Dollar) - EXCLUSIVE Recommended Timeframe: H4 (4 Hours) Compatible Brokers IC Markets (Raw Spread / cTrader) Prop Firms (FTMO, The5%ers, etc.) Any ECN broker with competitive spreads on XAU/USD CAPITAL SETTINGS Recommended Capital Minimum: USD $10,000 Opti
    ArfHedgeMarti
    Arif Alkin
    Эксперты
    Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
    AGE Pro
    Shanker Manokaran
    Эксперты
    Adaptive Grid Elite Pro Real Trading Results Live Trading Performance https://www.mql5.com/en/signals/2322688 MT5 Indicator only https://www.mql5.com/en/market/product/144789 Overview Adaptive Grid Elite Pro is a sophisticated multi-currency portfolio trading system that combines advanced grid technology with intelligent risk management. Unlike traditional grid systems that operate on individual currency pairs, this EA employs a unified portfolio approach to manage positions across multiple corr
    Regression Channel Pro MT5
    Volodymyr Hrybachov
    Эксперты
    Советник работает по каналу линейной регрессии. Советник торгует от границ канала, и меет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров.    На графике выводится информация о прибыли и рисуется сам канал регрессии. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/56494 ПАРАМЕТРЫ: PERIOD - количество баров для расчета; COEFFICIENT  - коэффициент для расчета границ канала; DEGREE - тип построения канала; MIN_CHANNEL_WIDTH - минимальная ширина канала  для входа в сделк
    Lock balancer MT5
    Vadim Zotov
    5 (2)
    Эксперты
    Лок — мощное средство для сохранения денег трейдера. Вместо традиционного стоп-лосса теперь можно использовать этот робот. Робот установит отложенный лок. При резком движении цены против трейдера лок становится рыночным, и поэтому убыток не растет. Основная позиция сохраняется и принесет прибыль, как только робот выберет подходящий момент для снятия лока. Робот может использоваться для страховки позиций при ручной торговли, или как дополнение к другому роботу. Принцип работы Вместо традиционно
    Quantum bot
    Samuel Bedin
    Эксперты
    quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
    Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
    Takashi Natori
    Эксперты
    Dual Regime Switch – Тренд и Mean Reversion (рекомендуется USDJPY M15) Обзор Этот EA оценивает направление тренда и величину отклонения по скользящей средней H4 и автоматически переключает торговый режим. Обычный режим: Тренд. Входы от откатов на M15. Большое отклонение: Режим возврата к среднему. Обнаруживает перерастяжение и входит после подтверждения разворота на M15 (контртренд). Рекомендуется удерживать 1 одновременную позицию. Без усреднения, без мартингейла, без сетки. * Поддерживаются
    EUR 1 of 8
    Tomas Michalek
    Эксперты
    Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
    Gangorra Risk EURUSD
    Willian Roberto Silva Klafke
    Эксперты
    Описание EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – контртрендовый робот для М30 с конфлюэнциями и управлением риском по % Обзор EURUSD_Gangorra_Risk — это профессиональный советник контртрендовой (mean-reversion) стратегии , разработанный для EURUSD на М30 (может работать и на других парах/ТФ с настройкой параметров). Он определяет касаний/приближения цены к зонам поддержки/сопротивления (Donchian/Bollinger) и подтверждает вход с помощью настраиваемых конфлюэнций (RSI, удалённость от EMA в
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Эксперты
    AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Эксперты
    Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Эксперты
    Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
    Другие продукты этого автора
    OmegaAI
    Yevhen Chystiukhin
    5 (3)
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 29 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон с помощью алгоритма обучения с подкреплением. Результаты работы советника и настройки к сигналам можете посмотреть и скачать здесь forexvisible.com и myfxbook.com/members/MUSBREATH Советник использует 4 разных пакета моделей нейронных обученных сетей для 29 пар, две первые модели работают на интервале H1 и две остальные работаю
    ForexVisible
    Yevhen Chystiukhin
    5 (1)
    Утилиты
    Эта утилита-клиент предназначена для размещения в общий доступ и копирования сигналов, а также для мониторинга вашего советника на сайте  https://forexvisible.com . Андроид версию сайта можно скачать здесь Версию для терминала  MT4 можно скачать здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/106509 Есть много причин использовать это приложение в своей торговле, и вот какие: 1. Если у вас много торговых советников и много аккаунтов, очень тяжело за ними проследить и мониторить все в одном месте, с
    FREE
    ForexVisibleMT4
    Yevhen Chystiukhin
    Утилиты
    Эта утилита-клиент предназначена для размещения в общий доступ и копирования сигналов, а также для мониторинга вашего советника на сайте  https://forexvisible.com . Андроид версию сайта можно скачать   здесь Версию для терминала    MT4 можно скачать здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/106509 Есть много причин использовать это приложение в своей торговле, и вот какие: 1. Если у вас много торговых советников и много аккаунтов, очень тяжело за ними проследить и мониторить все в одном мест
    FREE
    PhythonML MT4
    Yevhen Chystiukhin
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует модели обученные по алгоритму машинного обучения в языковой среде питон. Все сигналы данного советника в реальном времени и скачать настройки к нему можно скачать с моего сайта forexvisible.com -   скопируйте и вставьте в браузер Это версия для терминала MT4 может работать с одним временным интервалом H1, версия для MT5 может работать с двумя временными интервалами H1 и H2, ее можно скачать здесь  https://
    MultiBolbands
    Yevhen Chystiukhin
    4 (11)
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Прогнозы основаны на двух индикаторах: Bollinger Bands и DEMA. Настройки для MultiBolbands Советник работает с программой MultiBolbandsTrainer, написанной мной для быстроты оптимизации советника, которую можно скачать тут же Настройки по умолчанию предназначены для валютной пары EURUSD H1 Algorithm1.  Оптимизация с 2016 года Перед тестированием в тестере стратегий или установки эксперте на график если хотите ускорить процесс тестирования ус
    PhythonML
    Yevhen Chystiukhin
    2.8 (5)
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует модели обученные по алгоритму машинного обучения в языковой среде питон. Все сигналы данного советника в реальном времени и настройки к нему можно скачать с моего сайта forexvisible.com - скопируйте и вставьте в браузер Советник может работать с двумя временными интервалами H1 и H2 вместе или по отдельности параметры в группе Use Time Intervals Прибыльность валютных пар можно посмотреть в тестере стратегий
    PythonLSTM
    Yevhen Chystiukhin
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует  рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон, и импортированы в советник с помощью новой функции в mql5 для загрузки ONNX моделей Наконец то свершилось, разработчики mql5 недавно внедрили возможность загружать модели  ONNX в языке mql5. А этот формат поддерживает большинство современных библиотек для обучения нейронных сетей и это теперь открывает безграничное число возмож
    QBotAI
    Yevhen Chystiukhin
    Эксперты
    QBotAI - это торговый робот, разработанный для автоматизации трейдинга на финансовых рынках. Он использует метод обучения с подкреплением под названием Q-обучение, чтобы оптимизировать свои торговые стратегии. Q-обучение позволяет роботу обучаться на собственном опыте путем проб и ошибок. Робот постоянно взаимодействует с торговой средой, совершает торговые сделки и получает вознаграждение или штраф в зависимости от результата сделки. Со временем QBotAI учится выбирать оптимальные действия, чтоб
    IntervalAI
    Yevhen Chystiukhin
    Эксперты
    Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон, и импортированы в советник с помощью новой функции в mql5 для загрузки ONNX моделей Алгоритм работы советника построен с одновременной работой с двумя часовыми интервалами Н15 и Н1. Для обоих интервалов для всех 28 пар обучены отдельно модели нейронных сетей. Идея заключается в том что советник выставляет ордера только только то
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв