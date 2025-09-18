El AlgoCore MT5 Expert Advisor es un sistema de trading directo desarrollado para XAUUSD en la plataforma MetaTrader 5.

Aplica una metodología basada en tendencias con filtros adicionales para gestionar el riesgo y adaptarse a las condiciones del mercado. El sistema está diseñado con la simplicidad en mente, evitando la complejidad innecesaria.

NOTA: La señal en vivo actual es para cuentas pequeñas. Puede encontrarla AQUÍ.

Ajustes AlgoCore

Par de divisas: XAUUSD

Marco de tiempo: M15

Saldo recomendado: 500 USD mínimo

Tamaño de lote recomendado: 0.01 (ajustable)

Parámetros personalizables

Número Mágico - ID único para las operaciones AlgoCore

Lote Estático - tamaño de lote fijo

Stop Loss / Take Profit - valores definidos por el usuario en puntos

Filtros de Compra/Venta - habilitar sólo largo, sólo corto, o ambos

Posiciones a abrir - número de operaciones por señal

Objetivo de Beneficio Total - cierra todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo definido

Cierre parcial - cierra parte de las posiciones cuando se alcanza el beneficio

Filtro RSI - evita entradas por sobrecompra/sobreventa

Filtro de noticias : restringe las operaciones en torno a las noticias

Filtros de hora y día: controlan cuándo pueden abrirse las operaciones.

Prácticas recomendadas

Aplique una cuidadosa gestión del riesgo al ajustar los parámetros

Considere el uso de un VPS para un funcionamiento ininterrumpido

Pruebe en la demo antes de aplicar a las cuentas reales

Actualizaciones

Las nuevas características se introducirán gradualmente después de las pruebas completas. Las actualizaciones se anunciarán en la página del producto.

Divulgación de riesgos

Operar implica riesgos. El AlgoCore MT5 EA puede experimentar pérdidas o periodos de drawdown. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.



