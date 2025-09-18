Algocore MT5

El AlgoCore MT5 Expert Advisor es un sistema de trading directo desarrollado para XAUUSD en la plataforma MetaTrader 5.

Aplica una metodología basada en tendencias con filtros adicionales para gestionar el riesgo y adaptarse a las condiciones del mercado. El sistema está diseñado con la simplicidad en mente, evitando la complejidad innecesaria.

NOTA: La señal en vivo actual es para cuentas pequeñas.

Ajustes AlgoCore

  • Par de divisas: XAUUSD

  • Marco de tiempo: M15

  • Saldo recomendado: 500 USD mínimo

  • Tamaño de lote recomendado: 0.01 (ajustable)

Parámetros personalizables

  • Número Mágico - ID único para las operaciones AlgoCore

  • Lote Estático - tamaño de lote fijo

  • Stop Loss / Take Profit - valores definidos por el usuario en puntos

  • Filtros de Compra/Venta - habilitar sólo largo, sólo corto, o ambos

  • Posiciones a abrir - número de operaciones por señal

  • Objetivo de Beneficio Total - cierra todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo definido

  • Cierre parcial - cierra parte de las posiciones cuando se alcanza el beneficio

  • Filtro RSI - evita entradas por sobrecompra/sobreventa

  • Filtro de noticias: restringe las operaciones en torno a las noticias

  • Filtros de hora y día: controlan cuándo pueden abrirse las operaciones.

Prácticas recomendadas

  • Aplique una cuidadosa gestión del riesgo al ajustar los parámetros

  • Considere el uso de un VPS para un funcionamiento ininterrumpido

  • Pruebe en la demo antes de aplicar a las cuentas reales

Actualizaciones

Las nuevas características se introducirán gradualmente después de las pruebas completas. Las actualizaciones se anunciarán en la página del producto.

Divulgación de riesgos

Operar implica riesgos. El AlgoCore MT5 EA puede experimentar pérdidas o periodos de drawdown. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.


Comentarios 1
Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.09.21 07:18 
 

been testing and got real good results backtesting using different inputs.will forward test now. one issue in 1 hour of trading in over 8 months it opened 100;s trades open closed in 1 second with set take profit and stop loss.may have been issue with data from server.

Kairon Trend Ripper MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
Asesores Expertos
Kairon Trend Ripper MT5 es una solución de trading sencilla diseñada para capitalizar las tendencias del mercado utilizando una combinación de indicadores técnicos fiables. Este asesor experto (EA) emplea una estrategia que combina la media móvil y los indicadores MACD para identificar y seguir las tendencias predominantes del mercado. El EA aún necesita mejoras. Características principales: Estrategia de seguimiento de tendencias: Utiliza indicadores de media móvil y MACD para detectar y segu
FREE
Respuesta del desarrollador Lovemore Chirongo 2025.09.21 21:31
Hi Richard, thanks for the feedback. I’ll look into it, as I had a similar experience on silver. I noticed it was caused by very large slippage towards the end of the Asian session and heading into the London premarket. Like in your case, it was an isolated incident, but after a slow replay using broker data, that’s when I picked it up. After you are done with forward test feel free to send feedback or any contribution so i can improve the EA.
Respuesta al comentario