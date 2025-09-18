Algocore MT5
- Asesores Expertos
- Designetics Enterprises (Private) Limited
- Versión: 2.0
- Actualizado: 6 octubre 2025
El AlgoCore MT5 Expert Advisor es un sistema de trading directo desarrollado para XAUUSD en la plataforma MetaTrader 5.
Aplica una metodología basada en tendencias con filtros adicionales para gestionar el riesgo y adaptarse a las condiciones del mercado. El sistema está diseñado con la simplicidad en mente, evitando la complejidad innecesaria.
NOTA: La señal en vivo actual es para cuentas pequeñas. Puede encontrarla AQUÍ.
Ajustes AlgoCore
-
Par de divisas: XAUUSD
-
Marco de tiempo: M15
-
Saldo recomendado: 500 USD mínimo
-
Tamaño de lote recomendado: 0.01 (ajustable)
Parámetros personalizables
-
Número Mágico - ID único para las operaciones AlgoCore
-
Lote Estático - tamaño de lote fijo
-
Stop Loss / Take Profit - valores definidos por el usuario en puntos
-
Filtros de Compra/Venta - habilitar sólo largo, sólo corto, o ambos
-
Posiciones a abrir - número de operaciones por señal
-
Objetivo de Beneficio Total - cierra todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo definido
-
Cierre parcial - cierra parte de las posiciones cuando se alcanza el beneficio
-
Filtro RSI - evita entradas por sobrecompra/sobreventa
-
Filtro de noticias: restringe las operaciones en torno a las noticias
-
Filtros de hora y día: controlan cuándo pueden abrirse las operaciones.
Prácticas recomendadas
-
Aplique una cuidadosa gestión del riesgo al ajustar los parámetros
-
Considere el uso de un VPS para un funcionamiento ininterrumpido
-
Pruebe en la demo antes de aplicar a las cuentas reales
Actualizaciones
Las nuevas características se introducirán gradualmente después de las pruebas completas. Las actualizaciones se anunciarán en la página del producto.
Divulgación de riesgos
Operar implica riesgos. El AlgoCore MT5 EA puede experimentar pérdidas o periodos de drawdown. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
been testing and got real good results backtesting using different inputs.will forward test now. one issue in 1 hour of trading in over 8 months it opened 100;s trades open closed in 1 second with set take profit and stop loss.may have been issue with data from server.