GoldSync EA

GoldSync FX ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen Symbolen entwickelt wurde . Es nutzt eine Multi-Pattern-Candlestick-Analyse in Kombination mit der Erkennung von Marktverzerrungen und einem adaptiven Handelsmanagement .

Der EA identifiziert 10 bullische und 10 bearische Umkehr- und Fortsetzungsmuster (z.B. Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, usw.), um Kauf- oder Verkaufssignale zu generieren. Diese Signale werden durch einen täglichen Markt-Bias-Check gefiltert, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen. Ein Bias-Inversionsfilter verfeinert die Einstiegssignale weiter, indem er sich an plötzliche Marktumkehrungen anpasst.

GoldSync FX beinhaltet robuste Risiko- und Positionsmanagement-Funktionen, wie z.B.:

Dynamische Handelslimits basierend auf dem Kontostand.

Konfigurierbarer Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop.

Stündliche Handelsfilter ermöglichen die Kontrolle über die Handelssitzungen.

Automatisierte Margin- und Lot-Validierung zur Gewährleistung einer sicheren Ausführung.

Der EA überwacht kontinuierlich offene Positionen, aktualisiert Trailing Stops, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und überspringt auf intelligente Weise Trades, wenn das Risiko oder die Bedingungen nicht erfüllt sind.

✅ Hauptmerkmale: