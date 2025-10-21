GoldSync EA

GoldSync FX ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen Symbolen entwickelt wurde . Es nutzt eine Multi-Pattern-Candlestick-Analyse in Kombination mit der Erkennung von Marktverzerrungen und einem adaptiven Handelsmanagement.

Der EA identifiziert 10 bullische und 10 bearische Umkehr- und Fortsetzungsmuster (z.B. Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, usw.), um Kauf- oder Verkaufssignale zu generieren. Diese Signale werden durch einen täglichen Markt-Bias-Check gefiltert, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen. Ein Bias-Inversionsfilter verfeinert die Einstiegssignale weiter, indem er sich an plötzliche Marktumkehrungen anpasst.

GoldSync FX beinhaltet robuste Risiko- und Positionsmanagement-Funktionen, wie z.B.:

  • Dynamische Handelslimits basierend auf dem Kontostand.

  • Konfigurierbarer Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop.

  • Stündliche Handelsfilter ermöglichen die Kontrolle über die Handelssitzungen.

  • Automatisierte Margin- und Lot-Validierung zur Gewährleistung einer sicheren Ausführung.

Der EA überwacht kontinuierlich offene Positionen, aktualisiert Trailing Stops, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und überspringt auf intelligente Weise Trades, wenn das Risiko oder die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Hauptmerkmale:

  • Erkennung von mehreren Kerzenmustern (insgesamt 20).

  • Intelligente Logik für die tägliche Vorspannung und Inversion.

  • Konfigurierbare Handelszeiten und Trailing-Logik.

  • Dynamische maximale Anzahl gleichzeitiger Trades basierend auf dem Saldo.

  • Sichere Handelsvalidierung mit Margin- und Lot-Kontrollen.

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.10.23 07:04 
 

Seems to be doing very well.

I will update.

Muhammad Imran Sarwar
70
Muhammad Imran Sarwar 2025.12.04 07:52 
 

Hi, I am using this EA on my Live Account and added this EA on Monday 01.12.2025 I tweaked this bot with my own settings and applied on XAUUSD 5 Min Chart. In Tester it showed good results that's why deployed it on live account. Unfortunately, XAU market crashed very badly today, and DD was too much, and multiple orders were active in market. Although no SL hit yet because SL is about 500 Pips and 0.01 lot can shave my account with 50$. Forex is very risky business, Logic of the Algo is good and need to be used with caution. There might be logic to get rid of the risky or dangerous trades as soon as possible instead of taking them to huge DD. I would like to thank to the developer of this robot.

MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Experten
MSync EA Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mehrere Handelssignale, Markttrends und Zeitrahmen synchronisiert und so eine präzise, intelligente und konsistente Handelsausführung ermöglicht. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Flexibilität, Stabilität und intelligente Automatisierung schätzen. Er passt sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen für Devisen, Metalle, Indizes und Kryptopaare an. Kernkonzept Der Name "MSync" steht für Market Synchronization (Marktsynchron
FREE
ColdMind EA
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Experten
ColdMind EA Überblick Zweck: ColdMind EA wurde entwickelt, um mechanisch - ohne Emotionen - zu handeln, indem er EMA-basierten Marktvorgaben und Candlestick-gesteuerten Signalen folgt. Er verwaltet automatisch Risiko, Handelsrichtung und Ausführung über ein anpassbares Dashboard. Kernkonzept: Es erkennt Kauf- oder Verkaufssignale auf der Grundlage des EMA(9) und EMA(21) Cross-Verhaltens und der Trendstärke auf mehreren Zeitrahmen (Trading-Chart und Bias-Zeitrahmen). Es führt Aufträge nur au
FREE
Antwort auf eine Rezension