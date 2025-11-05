Trendlines with Breaks Indicator for MT5

Trendlinien mit Unterbrechungen

Übersicht

Der Trendlines with Breaks-Indikator erkennt und zeichnet automatisch Pivot-basierte Trendlinien ein und passt deren Neigung und Steilheit dynamisch an, um signifikante Ausbruchsereignisse hervorzuheben. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die sich auf Preisaktionen und Marktstrukturen verlassen, und bietet eine automatisierte Echtzeit-Methode zur Verfolgung von sich entwickelndem Momentum und Ausbruchsbestätigungen.

Wie es funktioniert

Der Indikator identifiziert Schwunghochs und Schwungtiefs und verbindet sie zu adaptiven Trendlinien, die auf benutzerdefinierten Pivot-Längen und Steigungsparametern basieren.
Ein Lookback-Kerzenbereich legt fest, wie weit der Indikator die Kursdaten analysiert, bevor er mit dem Zeichnen von Trendlinien beginnt, um optimale Leistung und visuelle Klarheit zu gewährleisten.

Jedes Mal, wenn der Kurs eine dieser Linien kreuzt, wird ein Trendlinienausbruch sofort erkannt und auf dem Chart hervorgehoben.
Die Ausbruchssignale werden in Echtzeit berechnet, so dass keine Rückwärtsbewegungen auftreten.
Die Trendlinien selbst können neu gezeichnet werden, wenn sich neue Pivot-Punkte bilden, aber dieses Verhalten kann über die Benutzereinstellungen deaktiviert werden, um eine vollständig statische Visualisierung zu erhalten.

Eingaben

  • Länge: Bestimmt die Pivot-Periode für die Trendlinienerzeugung.

  • Neigung: Steuert die Steilheit der Trendlinie. Höhere Werte ergeben steilere Trendlinien, während eine Einstellung von 0 die Trendlinien in flache Unterstützungs-/Widerstandsniveaus umwandelt.

  • Methode zur Berechnung der Neigung: Legt fest, wie die Steigung berechnet wird. Folgende Optionen sind verfügbar:

    • ATR: Verwendet die Average True Range für eine konsistente Neigungsskalierung.

    • Stdev: Verwendet die Standardabweichung für die volatilitätsbasierte Neigungsberechnung.

    • Linreg: Verwendet die lineare Regressionsneigung für glattere, richtungsstabile Linien.

  • Hintermalen: Legt fest, ob Trendlinien rückwärts versetzt (für historische Visualisierung) oder in Echtzeit ohne Verzögerung gezeichnet werden.

  • Rückblick: Legt fest, wie viele zurückliegende Kerzen beim Zeichnen von Trendlinien berücksichtigt werden sollen.

Merkmale

  • Vollständig automatisierte Pivot-basierte Trendliniengenerierung.

  • Ausbruchserkennung in Echtzeit ohne Nachzeichnen von Signalen.

  • Integrierte Alarme und Push-Benachrichtigungen für sofortige Ausbruchsupdates.

  • Einstellbare Steigungsintensität und Berechnungsmethode zur flexiblen Anpassung an alle Marktbedingungen.

  • Optionale Trendlinienverlängerung für kontinuierliche Projektion.

  • Integriertes Backtesting-Panel zur Messung von Handelsleistung, Gewinnrate und Signalgenauigkeit direkt im Chart.

  • Option zur Deaktivierung der Trendlinienwiederholung für statische Visualisierung und klarere Analyse.

Verwendung

Verwenden Sie diesen Indikator, um:

  • Identifizieren und verfolgen Sie sich entwickelnde Unterstützungs- und Widerstandszonen.

  • Ausbrüche aus etablierten Strukturen oder Kanälen zu bestätigen.

  • Kombinieren Sie ihn mit preis-, momentum- oder volumenbasierten Strategien, um das Timing für Ein- und Ausstiege zu verfeinern.

Die gewählte Steigungsmethode bestimmt sein Verhalten:

  • ATR: Bietet glattere und konsistentere Neigungen unter volatilen Bedingungen.

  • Stdev: Reflektiert Echtzeit-Volatilitätsschwankungen für adaptive Trendlinien.

  • Linreg: Bietet die stabilste, lineare Neigung - ideal für Struktur- und Richtungsanalysen.

Ob für den Swing-Handel, die Bestätigung von Ausbrüchen oder die Abbildung von Trendstrukturen- Trendlines with Breaks bietet einen präzisen, adaptiven und vollautomatischen Ansatz für die Preisstrukturanalyse.


