Gold Chandelier Professional Expert Advisor
- Experten
- Veliko Angelov
- Version: 3.21
- Aktualisiert: 13 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 PROFESSIONELLER EA FÜR XAUUSD MIT BEWIESENEN ERGEBNISSEN 📊 Wichtige Leistungsindikatoren: ✅ 126% Gewinn in 2 Jahren (126 566 USD или 100 000 USD) ✅ Постоянно 66%+ Gewinn-Trades ✅ Специализиран за XAUUSD M1 ✅ 5 unabhängige Strategien ✅ Automatisches Risikomanagement 🎯 EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN: Innovative Ansatz: • Schließt nur profitable Positionen - революционна логика • Chandelier Exit Signale für präzise Ein-/Ausstiege • Pyramidensystem zur Gewinnmaximierung • 24-Stunden automatischer Neustart • Wochenendschutz Technische Spezifikationen: • Zeitrahmen: M1 (1 минута) • Instrument: nur XAUUSD (Gold) • Mindesteinzahlung: $25 000 • Empfohlene Hebelwirkung: 1:100-1:500 • Benötigt: ChandelierExit Indikator 📈 BACKTEST-ERGEBNISSE: Kurzfristiger Test (1 Monat): • Nettogewinn: 42 228 USD • Gewinnfaktor: 3,22 • Gewinn-Trades: 63,11% • Maximaler Drawdown: 4,65% Mittelfristiger Test (1 Jahr): • Nettogewinn: 91 938 USD • Gewinnfaktor: 1,50 • Gewinn-Trades: 67,25% • Maximaler Drawdown: 6,88% Тест на Langfristiger (2 Jahre): • Nettogewinn: 126 566 USD • Gewinnfaktor: 1,32 • Gewinn-Trades: 66,11% • Максимално усвояване: 21,22% ⚙️ WIE ES FUNKTIONIERT: 5-Strategien-System: 1. Стратегия 1: Haupt-Chandelier-Signale 2. Стратегия 2: Gegentrend-Einstiege 3. Стратегия 3: Ausbruchssignale 4. Стратегия 4: Scalping-Logik 5. Стратегия 5: Langfristige Positionen Risikomanagement: • Automatische Lotgrößenberechnung • Dynamicches Stop-Loss-Management • Schutz vor Nachrichten und hohen Spreads • Controlle der maximalen Positionsanzahl 🔧 INSTALLATION UND EINRICHTUNG: Schritt 1: Инсталиране 1. EA-Datei in den Experts-Ordner копиране 2. ChandelierExit-Indikator инсталиране 3. MetaTrader 5 ново стартиране Schritt 2: Конфигурация • XAUUSD M1-Chart offnen • EA anhängen • Empfohlene Einstellungen verwenden • Automatischen Handel aktivieren 💡 WARUM DIESEN EA WÄHLEN: Bewiesene Wirksamkeit: • 2 Jahre continuierliche Tests • Stabile Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen • Hochwertiger Code ohne Fehler Einzigartige Vorteile: • Der einzige EA, der nur profitable Positionen schließt • Spezialisiert auf das liquideste Edelmetall - Gold • Automatische Anpassung an Marktbedingungen ⚠️ WICHTIGE HINWEISE: • Funktioniert nur mit XAUUSD auf M1 • Mindesteinzahlung $25,000 für optimale Ergebnisse • Benötigt stabile Internet verbindung • VPS empfohlen für 24/7-Betrieb • Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Gold-Nachrichten Beginnen Sie heute mit dem Gold Chandelier EA Gewinne aus Gold zu erzielen! Alle Ergebnisse baseieren auf historischen Backtest-Daten. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Gewinne. Handeln Sie verantwortungsbewusst.