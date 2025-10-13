Gold Chandelier Professional Expert Advisor

Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 PROFESSIONELLER EA FÜR XAUUSD MIT BEWIESENEN ERGEBNISSEN 📊 Wichtige Leistungsindikatoren: ✅ 126% Gewinn in 2 Jahren (126 566 USD или 100 000 USD) ✅ Постоянно 66%+ Gewinn-Trades ✅ Специализиран за XAUUSD M1 ✅ 5 unabhängige Strategien ✅ Automatisches Risikomanagement 🎯 EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN: Innovative Ansatz: • Schließt nur profitable Positionen - революционна логика • Chandelier Exit Signale für präzise Ein-/Ausstiege • Pyramidensystem zur Gewinnmaximierung • 24-Stunden automatischer Neustart • Wochenendschutz Technische Spezifikationen: • Zeitrahmen: M1 (1 минута) • Instrument: nur XAUUSD (Gold) • Mindesteinzahlung: $25 000 • Empfohlene Hebelwirkung: 1:100-1:500 • Benötigt: ChandelierExit Indikator 📈 BACKTEST-ERGEBNISSE: Kurzfristiger Test (1 Monat): • Nettogewinn: 42 228 USD • Gewinnfaktor: 3,22 • Gewinn-Trades: 63,11% • Maximaler Drawdown: 4,65% Mittelfristiger Test (1 Jahr): • Nettogewinn: 91 938 USD • Gewinnfaktor: 1,50 • Gewinn-Trades: 67,25% • Maximaler Drawdown: 6,88% Тест на Langfristiger (2 Jahre): • Nettogewinn: 126 566 USD • Gewinnfaktor: 1,32 • Gewinn-Trades: 66,11% • Максимално усвояване: 21,22% ⚙️ WIE ES FUNKTIONIERT: 5-Strategien-System: 1. Стратегия 1: Haupt-Chandelier-Signale 2. Стратегия 2: Gegentrend-Einstiege 3. Стратегия 3: Ausbruchssignale 4. Стратегия 4: Scalping-Logik 5. Стратегия 5: Langfristige Positionen Risikomanagement: • Automatische Lotgrößenberechnung • Dynamicches Stop-Loss-Management • Schutz vor Nachrichten und hohen Spreads • Controlle der maximalen Positionsanzahl 🔧 INSTALLATION UND EINRICHTUNG: Schritt 1: Инсталиране 1. EA-Datei in den Experts-Ordner копиране 2. ChandelierExit-Indikator инсталиране 3. MetaTrader 5 ново стартиране Schritt 2: Конфигурация • XAUUSD M1-Chart offnen • EA anhängen • Empfohlene Einstellungen verwenden • Automatischen Handel aktivieren 💡 WARUM DIESEN EA WÄHLEN: Bewiesene Wirksamkeit: • 2 Jahre continuierliche Tests • Stabile Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen • Hochwertiger Code ohne Fehler Einzigartige Vorteile: • Der einzige EA, der nur profitable Positionen schließt • Spezialisiert auf das liquideste Edelmetall - Gold • Automatische Anpassung an Marktbedingungen ⚠️ WICHTIGE HINWEISE: • Funktioniert nur mit XAUUSD auf M1 • Mindesteinzahlung $25,000 für optimale Ergebnisse • ​​Benötigt stabile Internet verbindung • VPS empfohlen für 24/7-Betrieb • Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Gold-Nachrichten Beginnen Sie heute mit dem Gold Chandelier EA Gewinne aus Gold zu erzielen! Alle Ergebnisse baseieren auf historischen Backtest-Daten. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Gewinne. Handeln Sie verantwortungsbewusst.

  • Myfxbook Portfolio: 


Empfohlene Produkte
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experten
roduktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor ist für den Forex- und Rohstoffmarkt konzipiert und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf den Kauf von (Long-)Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für
OnePiece MT5
Daqiang Wei
Experten
****************************************************** SIGNAL :https://www.mql5.com/zh/signals/586055 dies ist ein Arbitrage-System, das auf EURUSD EURGBP GBPUSD basiert Sie brauchen einen kleinsten Spread und niedrigsten Ping Account wie ECN. Ich habe es auf icmarket und tester in icmarket Geschichte Daten laufen lassen Sie es auf einem beliebigen Chart laufen, dann wird es auf EURUSD EURGBP GBPUSD handeln, wenn das Zeichen überprüft wurde ******************************************************
Major Trend
Sugianto
Experten
Major Trend Expert Advisor - Handeln Sie mit Zuversicht auf wichtigen Währungspaaren Nach jahrelangem Live-Handel mit konsistenten Ergebnissen stelle ich hiermit den Major Trend EA vor. Der Major Trend EA wurde für den Handel mit den wichtigsten Devisenpaaren entwickelt, mit besonderem Fokus auf AUDUSD und NZDUSD , wo er die beständigsten Ergebnisse liefert. Er wendet eine Kombination aus fortschrittlichen Trendanalysetechniken an, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifiziere
Sondra Grider Hedge MT5
Denis Nikolaev
Experten
Sondra Grider Hedge ist ein Multi-Währungs-Grid-System mit Martingale, automatischem Breakeven und Trailing Stop. Es genügt, den Expert Advisor auf dem Chart eines beliebigen Finanzinstruments mit Standardparametern zu installieren. Parameter Lot - festes Volumen für den Handel MagicNumber - eine eindeutige Nummer für den EA, um seine Aufträge zu identifizieren. Kommentar zum Eröffnen von Trades Die Mindesteinlage für den Handel beträgt 1000 usd. Vergangene profitable Trades des Expert Adviso
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experten
Überblick: Straddle Scalper ist ein EA, der Straddles zu bestimmten Stunden und/oder Tagen eröffnet. Der Take Profit wird dynamisch anhand des ATR-Verhältnisses generiert. Anforderungen: Ein Hedging-Konto wird benötigt, um Straddles zu eröffnen. Eine strikte Optimierung (in offenen Preisen) ist obligatorisch. Was ist ein Straddle? Ein Straddle ist die Aktion, um gleichzeitig einen Kauf und einen Verkauf zu eröffnen. Wie funktioniert dieser EA? Nach erfolgreicher Optimierung eröffnet der
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
ScalpingDestroyer
Emanuele Giulivi
Experten
Vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel mit Breakout- und Trendlogik. Er bietet Tools für das Risikomanagement und Kontrollen während der Handelszeiten. Bedienung Signalgenerierung bei Ausbruch/Trend nach Benutzereinstellungen. Handelsfenster zum Aktivieren/Pausieren der Ausführung. Nachrichtenfilter zur Aussetzung des Handels bei wirtschaftlichen Veröffentlichungen. Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (fest oder prozentual). Optionaler Trailing-Stop und Break-Even; tägl
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experten
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Experten
Dieser Experte Berater haben und Risikomanagement und es funktioniert am besten auf einem 1hour Zeitrahmen das Konto, um den Handel zu beginnen, muss mindestens 300$ betragen, um Gewinn zu machen Drawdown liegt bei 24,2% Gewinn machen ist bei 76,8% aus allen Geschäften Sie können es auch auf einem 15 Zeitrahmen laufen lassen 1-monatiges Wachstum liegt bei 76%. Bitte denken Sie immer daran, wenn es Verluste nimmt es Teil des Handels Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie kämpfen, ich bin hier, u
Quantum Grid Matrix
Watcharapon Sangkaew
Experten
Produkttitel: Quantum Grid Matrix Kurzbeschreibung: Ein hochentwickelter Expert Advisor, der den Markt mithilfe eines dynamischen Grid-Systems intelligent steuert. Die Quantum Grid Matrix wurde entwickelt, um Marktschwankungen durch die Erstellung eines kalkulierten Order-Rasters zu meistern und so Gewinne aus natürlichen Preisbewegungen zu erzielen. Vollständige Beschreibung: Meistern Sie den Rhythmus des Marktes mit intelligentem Grid-Trading. Sie suchen ein strategisches Tool, das methodi
Evolution Night Scalper
Michele Catanzaro
Experten
EVOLUTION NIGHT SCALPER Evolution Night Scalper ist ein Expert Advisor Trend Follower, der auf allen Währungspaaren funktioniert, aber auf EURUSD M5 funktioniert. Der EA verwendet Take Profit und ein Geld Stop Loss. Durchschnittliche Positionen werden geöffnet, wenn der Markt in die entgegengesetzte Richtung geht, aber alle geschlossen, wenn der maximale Verlust eingegeben oder Take Profit getroffen. Die Standardeinstellungen werden durch den "Forward Test" optimiert, um die Überanpassung von 2
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
Supply Demand EA ProBot MT5
Georgios Kalomoiropoulos
4.6 (15)
Experten
Algorithmischer Handel basierend auf Angebot und Nachfrage . Hochwertige Software, die alle Handelsstile abdeckt: manuell, halbautomatisch und vollautomatisch. Trading wird jetzt mühelos und bietet volle Kontrolle über Ihre Handelsstrategie über ein benutzerfreundliches grafisches Trading-Panel. Dank vielfältiger Einstellungen und Anpassungsmöglichkeiten kann jeder Trader eine Strategie entwickeln, die seinen individuellen Bedürfnissen und seinem persönlichen Handelsstil entspricht. Die unbegren
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experten
BOLT - Das Goldhandels-Kraftpaket BOLT ist ein KI-gesteuerter Goldhandelsroboter der nächsten Generation, der auf Präzision, Konsistenz und explosive Rentabilität ausgelegt ist. BOLT basiert auf dem GPT-TURBO-Kern und ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - er ist ein intelligentes Handelssystem, das den XAU/USD-Markt mit unübertroffener Genauigkeit dominiert. Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat BOLT bemerkenswerte Ergebnisse erzielt - aus anfänglichen 1.000 USD wurden mehr als 1
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Gold Rebate Flow MT5
Sergey Batudayev
Experten
Gold Rebate Flow MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der ursprünglich als "Rabattmaschine" konzipiert wurde . Er generiert eine große Anzahl von Trades und einen hohen Umsatz und zielt darauf ab, das Marktergebnis in der Nähe der Gewinnschwelle oder mit einem kleinen Gewinn zu halten, während das Haupteinkommen aus dem Broker-Rabatt/Cashback stammt . Wie der EA funktioniert Handelt nur mit XAUUSD auf MT5-Konten. Grid-Logik mit ATR-basiertem Schritt : Der Abstand zwis
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
HAP Elhamed
Amirali Abazar
Experten
H_ap_sp EA basiert auf der Erkennung von Spike-Handelsalgorithmus und Pending Position Strategie zu EURUSD in M5 Zeitrahmen. Ich habe H_ap_sp EA im Laufe des Jahres 2022 entwickelt und Ende 2022 fertiggestellt. Ich habe H_ap_sp EA auf REAL MONEY TEST seit Anfang 2023 verwendet. Wie Sie vielleicht wissen, sind reale Datenbank und Demo-Datenbank nicht genau das gleiche, ich habe es auf realen Konto getestet und es funktioniert auf realen Konto. Die Verwendung von H_ap_sp EA in Ihrem Konto ist seh
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
ICT London Killzone SMC Sniper
Do Duc Hoa
Experten
Aktionspreis: $368. Der Preis erhöht sich bei jedem 10. Kauf um $100. Endpreis $1888 Eigenschaften: Diese einzigartige Strategie ist auf ICT London Killzone basiert. Sehr einfach zu installieren und zu verwenden Kein Martingal, kein Grid. Einzelner Einstieg Die Order hat immer Stoploss und Takeprofit Niedrige Gewinnrate, sehr hohe RR Empfohlen: Risiko pro Handel=0,5-1% Balance Paare: GBPUSD (sehr empfohlen), EURUSD Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen (Einstellung in den Parametern) Mindesteinlage: $5
ProTradeX
Canberk Dogan Denizli
5 (1)
Experten
Wenn Sie auf der Suche nach Beständigkeit und Nachhaltigkeit auf dem Forex-Markt sind und einen leistungsstarken und zuverlässigen EA suchen, der Ihnen helfen kann, brauchen Sie ProTradeX, den besten EA für Präzisionshandel! ProTradeX ist ein innovativer EA, der eine Rasterstrategie nutzt, um mit Präzision und Genauigkeit zu handeln. Eine Grid-Strategie ist eine Technik, bei der mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge in vordefinierten Abständen um den aktuellen Preis herum eröffnet werden. Die Ide
Walking Pips MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Walking Pips ist ein Expert Advisor für Scalping, der entwickelt wurde, um in einem volatilen Markt zu arbeiten. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem der Abschluss zuvor eröffneter Geschäfte. Alle Orders werden von einem virtuellen Stop-Loss und Take-Profit in Pips sowie einer Breakeven- und Trailing-Stop-Funktion begleitet. Der Chart zeigt Informationen über die Geschwindigkeit der Orderausführung und Sli
Flash fund x
Gilbert Angoya Musakala
Experten
ACHTUNG: Flash Fund X ist ausschließlich für Live-Marktumgebungen optimiert. Aufgrund der fortschrittlichen API und der KI-gestützten Architektur spiegelt das Backtesting das tatsächliche Live-Handelsverhalten möglicherweise nicht genau wider. Die Ausführung von Daten in Echtzeit ist für eine optimale Leistung unerlässlich. Einführung von Flash Fund X - eine Ausführungsengine der nächsten Generation für die Dynamik moderner Märkte In einem Markt, der von Liquiditätsfragmentierung, mikrostrukture
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experten
Forex-Grid-Konzept für EUR/USD: Divide-and-Conquer-Strategie Einleitung: Im Chaos des Devisenmarktes, wo der EUR/USD-Kurs im Rhythmus der globalen Ereignisse tanzt, sind Disziplin und Strategie wichtig. Wir stellen Ihnen das Konzept des "Grid" vor - ein unkonventioneller Ansatz für das Positionsmanagement, der es Ihnen ermöglicht, die Stärke des Trends auszunutzen und das Risiko zu minimieren. Die Essenz des Konzepts: Bei einem Grid handelt es sich im Wesentlichen um eine Reihe von Aufträgen, d
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Xauud Gold Bigfish Ai
Anastase Byiringiro
Experten
XAUUSD Gold BigFish AI - Profitable EA mit echtem Vorteil für $200 In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel, echte, zuverlässige Trading-Tools anzubieten . Die XAUUSD Gold BigFish AI ist eine robuste und gut gestaltete Expert einfache Advisor . Er verspricht vielleicht keine Millionen über Nacht, aber er hat einen echten Vorteil. Keine falschen Behauptungen, keine "nie versagende KI" - nur ein echter Trading-Bot, der funktioniert. Trading-Ansatz Multisystem-Logik
Core Reincarnation
Andriy Sydoruk
Experten
Der Expert Advisor Core Reincarnation arbeitet sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Kontotypen mit Ticks. Der interne Algorithmus verwendet einen Tick (nicht einen Balken) als Analyseeinheit. Das Produkt arbeitet mit 5-stelligen Kursen. Requotes sind entscheidend. Es wird ein Broker mit der geringsten Ausführungsverzögerung benötigt. Der Expert Advisor verwendet keine in der Datenbank gespeicherte Historie. Er lädt die Verlaufsdaten online herunter und erstellt seine eigene Datenbank im inte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension