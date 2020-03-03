AlphaEdge

AlphaEdge - RSI Pullback EA (Trendadaptiv & risikokontrolliert )

AlphaEdge ist ein regelbasierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kontrollierte Pullbacks innerhalb etablierter Trends zu handeln, nicht zufällige Umkehrungen.

Die Strategie basiert auf einem 2-Perioden-RSI-Pullback-Modell, das darauf optimiert ist, nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis innerhalb einer bullischen oder bearischen Marktstruktur vorübergehend zurückgeht.

Kein Martingal.
Kein Raster.
Kein Overtrading.

Wie AlphaEdge tradet

  • Identifiziert den dominanten Trend

  • Wartet auf die kurzfristige Erschöpfung des RSI

  • Steigt in Pullbacks ein, die mit der Marktrichtung übereinstimmen

  • Verwendet vordefinierte Stop Loss und Take Profit

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Konsistenz und Risikokontrolle und nicht auf ein aggressives Engagement.

Risiko & Ausführung

  • Feste und optimierte SL/TP-Logik

  • Einstellbare Positionsgröße

  • Schnelle Ausführung, geeignet für volatile Märkte

  • Entwickelt, um Drawdowns unter Kontrolle zu halten

AlphaEdge kann flexibel eingesetzt werden:

  • Kleinere Konten: höheres relatives Risiko für Wachstum

  • Größere Konten: Geringeres Risiko für gleichmäßigeres Eigenkapital

Empfohlenes Setup

  • Getestetes Symbol: GBPUSD

  • Zeitrahmen: D1

  • Mindest-Hebelwirkung: 1:100

  • Broker: Jeder zuverlässige Broker (ECN empfohlen)

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA handelt selektiv und wird keine täglichen Signale generieren

  • Backtests dienen der Transparenz und sind keine Garantie für die Zukunft.

  • Vor dem Live-Handel immer auf Demo testen

Empfohlene Produkte
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experten
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experten
Edge ist ein vollautomatisches Handelssystem, das durch die Kombination von technischen Indikatoren, Preisaktionsanalyse, Wellenanalyse und ganztägiger Marktmusteranalyse unter Verwendung von Fibonacci-Flächen Handelsmöglichkeiten findet und Abschlüsse tätigt. Auf der Grundlage historischer Marktdaten wird das dünnschichtige, mehrschichtige neuronale Netzwerk des Systems darauf trainiert, Muster und Beziehungen zu erkennen, die zur Vorhersage künftiger Kursbewegungen genutzt werden können. Das
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experten
Rosaline ist ein EA, der mit einer Verfeinerung einer einfachen Strategie arbeitet, die auf RSI + Bollinger Bands + ATR hauptsächlich auf Gold, EU und OJ basiert. Der EA wurde mit einem manuell einstellbaren "Equity Protect" entwickelt, um das Kapital vor Drawdowns zu schützen. Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie daran denken, den EA zu benutzen, um eine Herausforderung zu bestehen, können Sie das tun, weil Sie dank dieser "Funktion" durch die klassische tägliche DD-Regel abgedeckt sind. Beis
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Experten
Profitabler Devisenhandel mit der Präzision Steigern Sie Ihre Handelsleistung mit diesem von Experten entwickelten Forex Trading Expert Advisor, der für USD/JPY auf 15-Minuten-Tick-Daten optimiert ist. Dieser EA kombiniert leistungsstarke technische Indikatoren und Risikomanagement, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf stetiges Wachstum und automatisierte Strategien legen, und vereint bewährte Methoden
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
GME trend
Caochunyun Cao
Experten
Symbol：nur EURUSD; TF:1 min; Kontotyp：Stand oder ecn; Spread:max 35 Punkt; Arbeitszeiten:beliebig und alle automatisch; Min Kapital：200$; mm=true(defaut); risiko=5-20; Modelle:kurzer Trend, Basis ai-rnn ; 500 bis 10000 ony 20-40 Tage; Diese neue ea, beste Modelle und Test..ein Tag offen 40-100 order.keep eine Bestellung 5-30min. und den ganzen Tag automatisch arbeiten, die als Bergmann, am besten wählen Nächste 10 zahlen->1000$;
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experten
Arbitrage Triad Pro – Fortschrittliche Dreiecks-Arbitrage-Intelligenz für den Forex-Markt Arbitrage Triad Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der ein intelligentes Dreiecks-Arbitrage-System nutzt, um schnell Gewinnmöglichkeiten zwischen verschiedenen Währungspaaren zu erkennen und zu nutzen – vollautomatisch und präzise. Entwickelt für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz suchen, kombiniert der EA fortgeschrittene statistische Analysen, Echtzeit-Preisüberwachung und soforti
BreakOutScalperEA
Ivan Kochubeev
Experten
BreakOutScalperEA ist ein sehr effektiver Breakout-Scalper . Der Expert Advisor ist langfristig angelegt und zeigt über einen langen Zeitraum gute Ergebnisse. Die Einstiegspunkte werden auf der Grundlage des ZigZag-Indikators bestimmt, der Punkte von geringerer Qualität herausfiltert. Die Geschäfte werden durch einen Trailing-Stop unterstützt, der je nach Situation, basierend auf den eingebauten Filtern, sofort nach dem Einstieg in die Transaktion aktiviert werden kann oder auf einen gewissen Ge
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Experten
GOLDEN STRIKE PRO X30 FÜR PROP FIRMEN - XAUUSD M15 PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN ERGEBNISSEN B EWÄHRTE LEISTUNG - $528,436.25 GEWINN AUF $200K FINANZIERTEN KONTO! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit diesem elitären algorithmischen System, das beständig außergewöhnliche Renditen bei minimalem Risiko geliefert hat. HERVORRAGENDE STATISTIKEN, DIE FÜR SICH SELBST SPRECHEN: GESAMTGEWINN : 528.436,25 $ auf einem Konto mit 200.000 $ MAXIMALER RÜCKZUG : Nur 6,87
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
GoldenFingerMTG by MidasAlgo
Lim Khai Yee
Experten
GoldenFinger MTG vonMidasAlgo ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Laden Sie die Demo von GoldenFinger MTG EA noch heute herunter, dann schnappen Sie sich dieses neue Sonderangebot, bevor es nach 10 Käufen abläuft, um es für nur 1 Monat für nur $30/Monat zu MIETEN (N.P.$88.88) - der NIEDRIGSTE Preis, den Sie von MidasAlgo Produkten bekommen können! Mit diesem exklusiven Angebot können Anleger die robuste Leistung sowohl auf DEMO- als auch auf LIVE-Ko
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Bober Ready
Arnold Bobrinskii
3 (1)
Experten
Suchen Sie eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Handelslösung? Suchen Sie nicht weiter als den Handelsroboter Bober Ready, der auf vorgefertigten Strategien basiert. Mithilfe optimierter und zukunftserprobter Strategien ist dieser Handelsroboter darauf ausgelegt, Marktdaten zu analysieren und intelligente Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Der Bober Ready-Roboter ist für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfange
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Experten
Gold Trend X Live Signal (Handel mit 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Mit Nexus Portfolio finden Sie das beste langfristige diversifizierte Portfolio.
Nexus Scalper
Thang Chu
Experten
Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Das Nexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfoli
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experten
EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Range Breakout EA MT4
Carl Alexander Lundin
Experten
Wir stellen Ihnen den SMC Range Breakout EA vor, Ihr Tor zur Nutzung des unglaublichen Potenzials des Smart Money-Konzepts. Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Ihren Handel zu neuen Höhen führen wird. Getestet auf GBP/JPY mit vielseitigen Zeitrahmen: Umfangreiche Tests wurden hauptsächlich für das Paar GBP/JPY durchgeführt, und der Range Breakout EA hat über verschiedene Zeitrahmen hinweg eine günstige Leistung gezeigt. Während der Sc
SMC Range Breakout EA
Carl Alexander Lundin
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den SMC Range Breakout EA vor, Ihr Tor zur Nutzung des unglaublichen Potenzials des Smart Money-Konzepts. Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Ihren Handel zu neuen Höhen führen wird. Getestet auf GBP/JPY mit vielseitigen Zeitrahmen: Umfangreiche Tests wurden hauptsächlich für das Paar GBP/JPY durchgeführt, und der Range Breakout EA hat über verschiedene Zeitrahmen hinweg eine günstige Leistung gezeigt. Während der Sc
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Experten
Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf. Entfalten Sie Ihr Forex-Handelspotenzial mit AI Chess Player! Betreten Sie die Spitze des Forex-Handels mit AI Chess Player, dem ultimativen Expertenberater, der entwickelt wurde, um den GBPUSD-Markt im M5-Zeitrahmen zu dominieren. Dies ist nicht nur eine Handelssoftware – es ist Ihr strategischer Partner, der sorgfältig entwickelt wurde, um Marktbewegungen mit Präzision und Finesse zu meistern. Warum AI Ch
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experten
Ich werde einen bahnbrechenden Scalping-Handelsbot vorstellen, der maßgeschneidert für kleine Handelskonten ist. Ich werde mich mit den Feinheiten seiner Einstellungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie sie mit Best Practices auf Ihre Diagramme anwenden können. Jede Einstellung wird sorgfältig erklärt, begleitet von umfassenden Backtest-Berichten, um einen klaren Überblick darüber zu geben, was dieser Trading-Bot für Sie erreichen kann. Limitierter Weihnachtspreis von nur 349 USD Der Preis wi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension