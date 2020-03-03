AlphaEdge
- Experten
- Carl Alexander Lundin
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 15
AlphaEdge - RSI Pullback EA (Trendadaptiv & risikokontrolliert )
AlphaEdge ist ein regelbasierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kontrollierte Pullbacks innerhalb etablierter Trends zu handeln, nicht zufällige Umkehrungen.
Die Strategie basiert auf einem 2-Perioden-RSI-Pullback-Modell, das darauf optimiert ist, nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis innerhalb einer bullischen oder bearischen Marktstruktur vorübergehend zurückgeht.
Kein Martingal.
Kein Raster.
Kein Overtrading.
Wie AlphaEdge tradet
-
Identifiziert den dominanten Trend
-
Wartet auf die kurzfristige Erschöpfung des RSI
-
Steigt in Pullbacks ein, die mit der Marktrichtung übereinstimmen
-
Verwendet vordefinierte Stop Loss und Take Profit
Dieser Ansatz konzentriert sich auf Konsistenz und Risikokontrolle und nicht auf ein aggressives Engagement.
Risiko & Ausführung
-
Feste und optimierte SL/TP-Logik
-
Einstellbare Positionsgröße
-
Schnelle Ausführung, geeignet für volatile Märkte
-
Entwickelt, um Drawdowns unter Kontrolle zu halten
AlphaEdge kann flexibel eingesetzt werden:
-
Kleinere Konten: höheres relatives Risiko für Wachstum
-
Größere Konten: Geringeres Risiko für gleichmäßigeres Eigenkapital
Empfohlenes Setup
-
Getestetes Symbol: GBPUSD
-
Zeitrahmen: D1
-
Mindest-Hebelwirkung: 1:100
-
Broker: Jeder zuverlässige Broker (ECN empfohlen)
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA handelt selektiv und wird keine täglichen Signale generieren
-
Backtests dienen der Transparenz und sind keine Garantie für die Zukunft.
-
Vor dem Live-Handel immer auf Demo testen