AlphaEdge ist ein regelbasierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kontrollierte Pullbacks innerhalb etablierter Trends zu handeln, nicht zufällige Umkehrungen.

Die Strategie basiert auf einem 2-Perioden-RSI-Pullback-Modell, das darauf optimiert ist, nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis innerhalb einer bullischen oder bearischen Marktstruktur vorübergehend zurückgeht.

Kein Martingal.

Kein Raster.

Kein Overtrading.

Wie AlphaEdge tradet

Identifiziert den dominanten Trend

Wartet auf die kurzfristige Erschöpfung des RSI

Steigt in Pullbacks ein, die mit der Marktrichtung übereinstimmen

Verwendet vordefinierte Stop Loss und Take Profit

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Konsistenz und Risikokontrolle und nicht auf ein aggressives Engagement.

Risiko & Ausführung

Feste und optimierte SL/TP-Logik

Einstellbare Positionsgröße

Schnelle Ausführung, geeignet für volatile Märkte

Entwickelt, um Drawdowns unter Kontrolle zu halten

AlphaEdge kann flexibel eingesetzt werden:

Kleinere Konten: höheres relatives Risiko für Wachstum

Größere Konten: Geringeres Risiko für gleichmäßigeres Eigenkapital

Empfohlenes Setup

Getestetes Symbol: GBPUSD

Zeitrahmen: D1

Mindest-Hebelwirkung: 1:100

Broker: Jeder zuverlässige Broker (ECN empfohlen)

Wichtige Hinweise