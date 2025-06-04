Gold Volatality SwingAI Pro
- Experten
- Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 4 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
GOLD VOLATILITY SWING PRO - Ihr ultimativer Trading-Begleiter
"Der Aufwärtstrend ist Ihr Freund, aber der Abwärtstrend ist Ihre Chance".
GOLD VOLATILITY SWING PRO ist ein leistungsstarker KI-Berater, der für langfristige Rentabilität auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Diese KI wurde für MetaTrader 5 entwickelt und folgt nicht nur Trends, sondern nutzt sowohl Auf- als auch Abschwünge strategisch aus und identifiziert hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.
Dieses System wurde für seriöse Händler entwickelt und passt die Positionsgrößen auf der Grundlage Ihres Kontostands an, um ein intelligentes Risikomanagement während des gesamten Handelszyklus zu gewährleisten.
🕒 Muss auf dem 30-Minuten-Zeitfenster laufen
💼 Mindestkapitalanforderung: $5.000
✅ Intelligente Swing-Trading-Logik
✅ An die Kontogröße angepasstes Volumen
✅ Optimiert für langfristige Goldvolatilität
Wird als 6-Monats-Miete angeboten, so dass Sie ein solides Zeitfenster haben, um die tatsächliche Leistung zu bewerten. Keine Spielereien - lassen Sie die KI einfach sechs Monate lang laufen und sehen Sie sich die Ergebnisse an.
Handeln Sie intelligenter. Halten Sie länger. Profitieren Sie selbstbewusst.