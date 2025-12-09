MT5 to MT4 Two Way Copier

MT5 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision!


Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatischen Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutioniert. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Präzision über mehrere Konten oder Plattformen hinweg kopiert werden. Verabschieden Sie sich vom manuellen Handelsmanagement und begrüßen Sie mühelose Rentabilität!

Was ist neu in Version 2.0?

Verbesserte Schließungslogik zur besseren Verfolgung aller Positionen, auch bei schnellen oder Batch-Schließungen


Hinzufügen einer Option zur Verwendung von Standard-Lotgröße, TP und SL anstelle von Signalen


Kopiert jetzt schwebende Limit- und Stop-Aufträge mit einer Eingabeoption für den Auftragsablauf, in Minuten

Warum sollten Sie diesen Kopierer wählen?

Seamless Trade Copying Across MT4 and MT5 überbrückt die Lücke zwischen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 und ermöglicht es Ihnen, Trades mühelos zwischen Plattformen oder innerhalb derselben Plattform zu kopieren. Beherrschen Sie Ihre Strategie auf einem Konto und beobachten Sie, wie sie sofort auf anderen Konten repliziert wird - perfekt für die Verwaltung mehrerer Kundenkonten oder die Diversifizierung Ihres Portfolios.

Blazing-Fast Execution verwendet einen 1-Sekunden-Polling-Mechanismus, so dass Trades nahezu in Echtzeit kopiert werden und Sie keine Marktbewegung verpassen. Unser fortschrittliches dateibasiertes Kommunikationssystem garantiert eine zuverlässige Datenübertragung, selbst bei hoher Marktvolatilität.

Flexible Master- und Slave-Modi ermöglichen Ihnen den Betrieb im Master-Modus, um Ihre Trades zu übertragen, oder im Slave-Modus, um sie zu empfangen und auszuführen. Betreiben Sie mehrere Master- und Slave-Instanzen mit eindeutigen Kanal-IDs, um unterschiedliche Strategien oder Kundengruppen zu verwalten. Die Macht liegt in Ihren Händen!

Die Reverse-Trade-Fähigkeit ermöglicht Ihnen die Absicherung oder Diversifizierung, indem Sie im Slave-Modus Käufe in Verkäufe umwandeln und umgekehrt. Perfekt für Contrarian-Strategien oder die Verwaltung korrelierter Konten mit entgegengesetzten Positionen.

Universal Symbol Mapping normalisiert auf intelligente Weise die Symbole verschiedener Broker und behandelt Variationen wie EURUSD, EURUSDm, EURUSDz und mehr. Unabhängig von der Namenskonvention Ihres Brokers gewährleistet unser EA eine einwandfreie Handelsreplikation für Devisen, Metalle, Kryptowährungen und Indizes.

Robustes Trade Tracking führt akribisch Buch über offene und geschlossene Trades unter Verwendung eindeutiger Trade-IDs, um Duplikate zu verhindern und sicherzustellen, dass jeder Trade genau einmal verarbeitet wird. Unser intelligentes Warteschlangensystem bewältigt hohe Handelsvolumina ohne Probleme.

Die Kompatibilität mit MT4 und MT5 nutzt die MT5-Handelshistorie und das Positionsmanagement und unterstützt gleichzeitig nahtlos das auftragsbasierte System von MT4. Wechseln Sie die Plattform, ohne Ihren Arbeitsablauf zu ändern, unser EA passt sich Ihnen an.

Umfassende Handelsdaten kopieren jedes Detail: Symbol, Volumen, Stop-Loss, Take-Profit und Aktion BUY, SELL oder CLOSE. Unser CSV-basiertes Dateisystem stellt sicher, dass alle Handelsparameter genau übertragen werden, so dass Ihre Slave-Konten die Präzision des Masters widerspiegeln.

Der sichere und zuverlässige Betrieb umfasst Wiederholungsmechanismen für Datei-Operationen und die Überprüfung der geschriebenen Daten, um sicherzustellen, dass kein Handel verloren geht. Der EA löscht die Kommunikationsdateien beim Start, um veraltete Daten zu vermeiden und Ihre Handelsumgebung unberührt zu halten.

Magic Number Support weist Master- und Slave-Trades eindeutige Magic Numbers zur einfachen Identifizierung und Filterung zu. Perfekt für die Ausführung mehrerer EAs auf demselben Konto ohne Beeinträchtigung.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Das plattformübergreifende Kopieren von Trades deckt MT4 zu MT5, MT5 zu MT4 oder die Replikation auf derselben Plattform ab. Echtzeit-Performance liefert 1-Sekunden-Handelsaktualisierungen für minimale Latenzzeiten. Symbol-Normalisierung behandelt broker-spezifische Symbolvariationen wie XAUUSD vs. XAUUSDm.

Die Trade Reversal Option ermöglicht die Umkehrung von Trades für strategische Flexibilität. Robuste Fehlerbehandlung mit Wiederholungsversuchen und Verifizierung für einen zuverlässigen Betrieb. Skalierbare Architektur unterstützt mehrere Master/Slave-Paare über eindeutige Kanal-IDs.

Detaillierte Protokollierung überwacht jede Aktion in der Registerkarte MetaTrader Experts. Queue Management verarbeitet hohe Handelsvolumen ohne Überlastung. Saubere Initialisierung löscht alte Daten, um jede Sitzung neu zu starten. Universelle Kompatibilität arbeitet mit Forex, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen.

Für wen ist dieser Kopierer geeignet?

Fondsmanager kopieren Trades in Kundenkonten mit Präzision. Prop Traders skalieren Strategien mühelos über mehrere Konten hinweg. Einzelhändler spiegeln gewinnbringende Trades auf Sekundärkonten.

Signalanbieter verteilen Trades in Echtzeit an Abonnenten. Hedger nutzen Reverse Trades zum Risikoausgleich zwischen Konten.

Warum This Copier Pro sich abhebt

Im Gegensatz zu anderen Handelskopierern vereint dieser Kopierer Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem einzigen Paket. Sein intelligentes Design minimiert die Latenzzeit, maximiert die Kompatibilität und passt sich an jeden Handelsstil an. Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Handel kopieren oder ein Portfolio von Konten verwalten, Dual Copier Pro bietet unübertroffene Leistung.

Fangen Sie noch heute an!

Lassen Sie sich nicht vom manuellen Handelsmanagement aufhalten. Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auf Dual Copier Pro vertrauen, um ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Gewinne zu steigern. Für nur eine einmalige Investition erhalten Sie lebenslangen Zugang zu diesem bahnbrechenden Tool, einschließlich kostenloser Updates und engagiertem Support.

Kaufen Sie jetzt und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelsimperium! Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für exklusive Angebote. Steigern Sie Ihren Erfolg mit Dual Copier Pro, Ihre Trades, Ihre Regeln, Ihre Gewinne!

Mt5 zu Mt4 Zwei-Wege-Kopierer: Intelligent kopieren, hart handeln!

Bitte beachten Sie: Das MT4-Gegenstück-Programm wird aufgrund von MQL5-Beschränkungen separat verkauft. Sie können das MT4-Gegenstück unter mehr vom "Autor" erwerben

