MT4 to MT4 Trade Copier

MT4 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision!

Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatisierten Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 revolutioniert. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler, ein Hedge-Fonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Genauigkeit über mehrere Konten oder Plattformen kopiert werden. Verabschieden Sie sich vom manuellen Handelsmanagement und begrüßen Sie mühelose Rentabilität!

Was ist neu in Version 2.0?

Verbesserte Schließungslogik zur besseren Verfolgung aller Positionen, auch bei schnellen oder Batch-Schließungen





Hinzufügen einer Option zur Verwendung von Standard-Lotgröße, TP und SL anstelle von Signalen





Kopiert jetzt schwebende Limit- und Stop-Aufträge mit einer Eingabeoption für den Auftragsablauf, in Minuten

Warum sollten Sie diesen Kopierer wählen?

Seamless Trade Copying Across MT4 and MT5 überbrückt die Lücke zwischen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 und ermöglicht es Ihnen, Trades mühelos zwischen Plattformen oder innerhalb derselben Plattform zu kopieren. Beherrschen Sie Ihre Strategie auf einem Konto und beobachten Sie, wie sie sofort auf anderen Konten repliziert wird - perfekt für die Verwaltung mehrerer Kundenkonten oder die Diversifizierung Ihres Portfolios.

Blazing-Fast Execution verwendet einen 1-Sekunden-Polling-Mechanismus, so dass Trades nahezu in Echtzeit kopiert werden und Sie keine Marktbewegung verpassen. Unser fortschrittliches dateibasiertes Kommunikationssystem garantiert eine zuverlässige Datenübertragung, selbst bei hoher Marktvolatilität.

Flexible Master- und Slave-Modi ermöglichen Ihnen den Betrieb im Master-Modus, um Ihre Trades zu übertragen, oder im Slave-Modus, um sie zu empfangen und auszuführen. Betreiben Sie mehrere Master- und Slave-Instanzen mit eindeutigen Kanal-IDs, um unterschiedliche Strategien oder Kundengruppen zu verwalten. Die Macht liegt in Ihren Händen!

Die Reverse-Trade-Fähigkeit ermöglicht Ihnen die Absicherung oder Diversifizierung, indem Sie im Slave-Modus Käufe in Verkäufe umwandeln und umgekehrt. Perfekt für Contrarian-Strategien oder die Verwaltung korrelierter Konten mit entgegengesetzten Positionen.

Universal Symbol Mapping normalisiert auf intelligente Weise die Symbole verschiedener Broker und behandelt Variationen wie EURUSD, EURUSDm, EURUSDz und mehr. Unabhängig von der Namenskonvention Ihres Brokers gewährleistet unser EA eine einwandfreie Handelsreplikation für Devisen, Metalle, Kryptowährungen und Indizes.

Robustes Trade Tracking führt akribisch Buch über offene und geschlossene Trades unter Verwendung eindeutiger Trade-IDs, um Duplikate zu verhindern und sicherzustellen, dass jeder Trade genau einmal verarbeitet wird. Unser intelligentes Warteschlangensystem bewältigt hohe Handelsvolumina ohne Probleme.





Umfassende Handelsdaten kopieren jedes Detail: Symbol, Volumen, Stop-Loss, Take-Profit und die Aktion KAUFEN, VERKAUFEN oder SCHLIESSEN. Unser CSV-basiertes Dateisystem stellt sicher, dass alle Handelsparameter genau übertragen werden, sodass Ihre Slave-Konten die Präzision des Masters widerspiegeln.

Der sichere und zuverlässige Betrieb umfasst Wiederholungsmechanismen für Datei-Operationen und die Überprüfung der geschriebenen Daten, um sicherzustellen, dass kein Handel verloren geht. Der EA löscht die Kommunikationsdateien beim Start, um veraltete Daten zu vermeiden und Ihre Handelsumgebung unberührt zu halten.

Magic Number Support weist Master- und Slave-Trades eindeutige Magic Numbers zur einfachen Identifizierung und Filterung zu. Perfekt für den Betrieb mehrerer EAs auf demselben Konto ohne Beeinträchtigung.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Das plattformübergreifende Kopieren von Trades deckt die Replikation von MT4 zu MT4 ab. Echtzeit-Performance liefert 1-Sekunden-Handelsaktualisierungen für minimale Latenzzeiten. Symbol-Normalisierung behandelt broker-spezifische Symbolvariationen wie XAUUSD vs. XAUUSDm.

Die Trade Reversal Option kehrt Trades für strategische Flexibilität um. Robuste Fehlerbehandlung mit Wiederholungsversuchen und Verifizierung für einen zuverlässigen Betrieb. Skalierbare Architektur unterstützt mehrere Master/Slave-Paare über eindeutige Kanal-IDs.

Detaillierte Protokollierung überwacht jede Aktion in der Registerkarte MetaTrader Experts. Queue Management verarbeitet hohe Handelsvolumen ohne Überlastung. Saubere Initialisierung löscht alte Daten, um jede Sitzung neu zu starten. Universelle Kompatibilität arbeitet mit Forex, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen.





Für wen ist dieser Kopierer geeignet?

Fondsmanager kopieren Trades in Kundenkonten mit Präzision. Prop Traders skalieren Strategien mühelos über mehrere Konten hinweg. Einzelhändler spiegeln gewinnende Trades auf sekundäre Konten.

Signalanbieter verteilen Trades in Echtzeit an Abonnenten. Hedger nutzen Reverse Trades zum Risikoausgleich zwischen Konten.

Warum This Copier Pro sich abhebt

Im Gegensatz zu anderen Handelskopierern vereint dieser Kopierer Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem einzigen Paket. Sein intelligentes Design minimiert die Latenzzeit, maximiert die Kompatibilität und passt sich an jeden Handelsstil an. Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Handel kopieren oder ein Portfolio von Konten verwalten, Dual Copier Pro bietet unübertroffene Leistung.

Fangen Sie noch heute an!

Lassen Sie sich nicht vom manuellen Handelsmanagement aufhalten. Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auf Dual Copier Pro vertrauen, um ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Gewinne zu steigern. Für eine einmalige Investition erhalten Sie lebenslangen Zugang zu diesem bahnbrechenden Tool, einschließlich kostenloser Updates und engagiertem Support. Fühlen Sie sich frei, mich auf MQL5 oder Telegramm zu erreichen, um Unterstützung zu erhalten.

Kaufen Sie jetzt und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelsimperium! Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für exklusive Angebote. Skalieren Sie Ihren Erfolg mit Dual Copier Pro, Ihre Trades, Ihre Regeln, Ihre Gewinne!

Mt4 zu Mt4 Zwei-Wege-Kopierer: Intelligent kopieren, hart handeln!