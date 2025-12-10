Universal Trailing Stop and Breakeven EA

Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihr Kapital mit jedem Symbol, jedem Broker und jeder Zahl.

Demonstrationsvideo: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C

Der Universal Trailing Stop and Breakeven EA ist ein leistungsstarkes, einsteigerfreundliches Tool, das das Trailing-Stop-Management für alle Ihre offenen Trades automatisiert. Egal, ob Sie XAUUSD scalping, BTCUSD swinging oder EURUSD day trading, dieser Expert Advisor stellt sicher, dass Sie immer Gewinne sichern und gleichzeitig das Risiko minimieren.


Was ist neu in 2.0?

Prozentmodus; Benutzer können jetzt Trailing Stop (TS) und Breakeven (BE) bei einem bestimmten Prozentsatz des Gewinns im Verhältnis zum Kapital aktivieren, z.B. bei 10% Gewinn

Teilschließungen für Trailing Stop; Benutzer können den virtuellen Teilmodus und den Prozentsatz für die Schließung wählen, wenn ein Teil-SL erreicht wird, z.B. Schließung von 50% der Position und der Rest wird auf Breakeven gesetzt

Vereinfachte Pips-Berechnung, 10 Pips = 1 Punkt, z.B. 4000 bis 4001 für Gold, 90000 bis 90100 für btc, 1.61000 bis 1.62000 für EURUSD oder GBPUSD und 154.000 bis 155.000 für USDJPY

Wichtigste Merkmale

Universelle Kompatibilität funktioniert nahtlos mit 2-stelligen, 3-stelligen, 4-stelligen und 5-stelligen Symbolen, wie BTCUSD, USDJPY, XAUUSD, EURUSD.

Die intelligente Trailing-Logik aktiviert automatisch einen dynamischen Trailing-Stop, sobald sich der Kurs um die von Ihnen festgelegte Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten bewegt.

Eingebaute Breakeven-Option verschiebt Ihren Stop-Loss sofort zum Einstieg, sobald ein anpassbarer Pip-Schwellenwert erreicht ist, und sichert so risikofreie Trades.

Die Multi-Symbol-Überwachung verfolgt optional alle offenen Positionen für alle Paare und Vermögenswerte, nicht nur für das Chart-Symbol.

Leichtes und schnelles Design ist für die Ausführung von Geschäften mit geringer Latenz optimiert, ideal für Scalper und Intraday-Händler.

Kein Neuladen. Kein Rätselraten. Nur Ergebnisse.

Einstellungen

TrailingStartPips legt die Pips im Gewinn fest, bevor das Trailing beginnt. TrailingStopPips definiert den Abstand in Pips, der eingehalten werden soll, wenn der SL nachläuft. UseBreakEven aktiviert oder deaktiviert die Break-Even-Logik. BreakEvenTriggerPips legt die Pips im Gewinn fest, bevor SL zum Einstieg bewegt wird. UseTrailingAllSymbols wendet Trailing auf alle offenen Trades an.

Für wen ist dies geeignet?

Neue Trader, die vergessen, SLs manuell anzupassen. Erfahrene Händler, die die Risikoabsicherung automatisieren möchten. Scalper, Swing Trader, Gold Trader, Krypto Trader, alle.

Wichtige Hinweise

Dieser EA eröffnet keine Trades, er verwaltet bestehende Trades. Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und jedem Broker, einschließlich Prop-Firm-Konten. Testen Sie zuerst in der Demo, um die Parameter an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

Dies ist ein kostenloser, leichtgewichtiger Expert Advisor, der grundlegende Trailing-Stop- und Breakeven-Funktionen für ein einfaches Handelsmanagement bietet. Für umfassende Risikomanagement-Funktionen (z.B. Risiko pro Handel in Prozent, max. offene Positionen, max. Drawdown, Volatilitätskontrolle und mehr) empfehlen wir die Suche nach "risk manager optimum" auf dem Markt oder weitere Informationen vom Autor

