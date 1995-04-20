Dragonfire Arrows es un indicador de señal de flecha de temática mítica que mezcla la lógica adaptativa de seguimiento de tendencias con múltiples tipos de medias móviles -imaginadas como "Alientos de Dragón". Genera señales de Compra (Flecha de Hielo ↑) y Venta (Flecha de Fuego ↓) directamente en el gráfico utilizando un sistema de pulsos de múltiples capas inspirado en criaturas fantásticas, cada una con su propia lógica de media móvil.

El sistema utiliza tres capas mágicas de "pulso":

Pulso Rápido del Dragón (MA rápida),

Pulso lento de Wyvern (MA lento), y

Vista del mago (suavizador ponderado).

Seis estilos de respiración representan diferentes algoritmos de medias móviles: SMA (Smolder), EMA (Inferno), SMMA (Ember), LWMA (Blaze), KAMA (Phoenix) e híbrido estilo HMA (Storm). Cada tipo de respiración ofrece un sabor diferente de suavizado de precios, lo que le permite personalizar la detección de tendencias para que coincida con su estrategia.

El indicador calcula la diferencia entre las líneas de "respiración" rápida y lenta, formando un Pulso de Dragón que reacciona a los cambios del mercado. Una media ponderada llamada MageVision actúa como filtro de tendencia. Cuando el Pulso del Dragón cruza este filtro con suficiente intensidad (medida por la Intensidad del Pulso), se utiliza una lógica de Confirmación Real para confirmar la señal. Filtros adicionales como la Validación Oracle (dirección de las velas) aseguran operaciones de mayor calidad.

Las señales visuales se desplazan utilizando un Desplazamiento de Encantamiento de Flecha personalizable, y las alertas pueden activarse como "Rugidos de Dragón" a través de alertas de plataforma, notificaciones(Raven Messenger) o correo electrónico(Mensajes de Desplazamiento).

Altamente optimizado tanto para la precisión como para la claridad visual, Dragonfire Arrows le permite seguir los cambios de tendencia con confianza mística, combinando la precisión técnica con la creatividad temática.



