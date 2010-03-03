Index Gainer
- Emanuele Giulivi
Index Gainer è l’Expert Advisor pensato per chi vuole investire sugli indici con semplicità e trasparenza, senza le commissioni dei fondi tradizionali.
L’EA acquista automaticamente, ogni giorno e ad un orario programmato, il tuo asset preferito (S&P 500, NASDAQ, DAX, e molti altri), con gestione del rischio chiara e personalizzabile.
Basta impostare la quota di capitale da utilizzare e lasciare che Index Gainer replichi l’andamento dell’indice scelto, come se fosse un ETF ma senza costi nascosti.
La differenza?
A differenza di un semplice acquisto passivo, Index Gainer ti permette di:
-
Attivare filtri intelligenti (come la media mobile) per evitare di operare durante fasi di mercato sfavorevoli.
-
Scegliere condizioni di ingresso avanzate (ad esempio, acquistare solo quando l’asset segna nuovi massimi rispetto al giorno precedente).
-
Personalizzare stop loss, take profit e livello di rischio.
Così puoi ridurre i drawdown, massimizzare le probabilità di rendimento e adattare la strategia alle tue preferenze.
Caratteristiche principali:
-
Acquisto automatico su indici e asset selezionati
-
Flessibilità nei filtri di ingresso e nelle logiche operative
-
Gestione del rischio avanzata
-
Nessuna commissione di gestione, né costi nascosti
-
Approccio semplice, ma evoluto
Index Gainer è ideale per chi cerca un’alternativa intelligente e personalizzabile agli ETF, con la praticità del trading automatico.
Tipo di impostazione su S&P o Us tech
Slpct: 50%
Tppct: 50%
Risk pct:50%