Index Gainer
- Asesores Expertos
- Emanuele Giulivi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Index Gainer es el Asesor Experto diseñado para aquellos que quieren invertir en índices con sencillez y transparencia, sin las comisiones de los fondos tradicionales.
El EA compra automáticamente su activo favorito (S&P 500, NASDAQ, DAX y muchos otros) todos los días a una hora programada, con una gestión del riesgo clara y personalizable.
Basta con fijar la cantidad de capital a utilizar y dejar que Index Gainer replique la rentabilidad del índice elegido, como si fuera un ETF pero sin costes ocultos.
¿Cuál es la diferencia?
A diferencia de una simple compra pasiva, Index Gainer le permite:
-
Activar filtros inteligentes (como la media móvil) para evitar operar durante fases desfavorables del mercado.
-
Elegir condiciones de entrada avanzadas (por ejemplo, comprar sólo cuando el activo haga nuevos máximos desde el día anterior).
-
Personalice el stop loss, el take profit y el nivel de riesgo.
Así podrá reducir las pérdidas, maximizar la probabilidad de beneficios y adaptar la estrategia a sus preferencias.
Características principales:
-
Compra automática en índices y activos seleccionados
-
Flexibilidad en los filtros de entrada y la lógica operativa
-
Gestión avanzada del riesgo
-
Sin comisiones de gestión ni costes ocultos
-
Enfoque sencillo pero avanzado
Index Gainer es ideal para quienes buscan una alternativa inteligente y personalizable a los ETF, con la comodidad de la negociación automatizada.
Configuración en S&P o Us tech
Slpct: 50%.
Tppct: 50%.
Porcentaje de riesgo: 50%.