Index Gainer es el Asesor Experto diseñado para aquellos que quieren invertir en índices con sencillez y transparencia, sin las comisiones de los fondos tradicionales.

El EA compra automáticamente su activo favorito (S&P 500, NASDAQ, DAX y muchos otros) todos los días a una hora programada, con una gestión del riesgo clara y personalizable.

Basta con fijar la cantidad de capital a utilizar y dejar que Index Gainer replique la rentabilidad del índice elegido, como si fuera un ETF pero sin costes ocultos.

¿Cuál es la diferencia?

A diferencia de una simple compra pasiva, Index Gainer le permite:

Activar filtros inteligentes (como la media móvil) para evitar operar durante fases desfavorables del mercado.

Elegir condiciones de entrada avanzadas (por ejemplo, comprar sólo cuando el activo haga nuevos máximos desde el día anterior).

Personalice el stop loss, el take profit y el nivel de riesgo.

Así podrá reducir las pérdidas, maximizar la probabilidad de beneficios y adaptar la estrategia a sus preferencias.

Características principales:

Compra automática en índices y activos seleccionados

Flexibilidad en los filtros de entrada y la lógica operativa

Gestión avanzada del riesgo

Sin comisiones de gestión ni costes ocultos

Enfoque sencillo pero avanzado

Index Gainer es ideal para quienes buscan una alternativa inteligente y personalizable a los ETF, con la comodidad de la negociación automatizada.





Configuración en S&P o Us tech

Slpct: 50%.

Tppct: 50%.

Porcentaje de riesgo: 50%.