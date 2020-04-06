CounterFlow EA

CounterFlow EA - Sistema inteligente de reversión a la media

Una sofisticada solución de negociación multipar diseñada para capitalizar las reversiones del mercado, equipada con funciones avanzadas de gestión de riesgos.


"¡Oferta de lanzamiento! Las primeras 5 copias están disponibles por sólo 299 $. El precio se incrementará en $80 después".


CounterFlow EA es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para capitalizar los momentos en que el mercado experimenta "agotamiento" y está listo para revertir.

A diferencia de los EAs de seguimiento de tendencias que a menudo entran en el mercado demasiado tarde, CounterFlow EA utiliza algoritmos avanzados para detectar condiciones extremas de Sobrecompra y Sobreventa basadas en la volatilidad y el momentum del mercado.

¿Por qué elegir CounterFlow EA?

La última versión ha sido rediseñada para ser "Plug & Play". Usted no necesita ser un experto técnico para usarlo.
1. Operación Multi-Pair, Single-Chart:
 Gestione y opere eficientemente múltiples pares de divisas desde un único gráfico. CounterFlow EA escanea todo el mercado para usted, maximizando las oportunidades sin saturar su espacio de trabajo.

    2. Tres (3) Modos de Perfil de Riesgo
    Hemos integrado los mejores ajustes en 3 simples opciones:

    • 🛡️ Bajo Riesgo (Conservador): Altamente selectivo. Sólo entra en el mercado durante movimientos de precios muy extremos. Adecuado para grandes capitales o para operadores que priorizan la seguridad.

    • ⚖️ Riesgo Medio (Equilibrado): El equilibrio perfecto entre frecuencia de negociación y seguridad. Es la configuración recomendada por defecto.

    • 🚀 Alto Riesgo (Agresivo): Captura las oportunidades de reversión antes y con mayor frecuencia. Potencial de beneficios más rápido con mayor tolerancia al riesgo.

    3. Recuperación inteligente y toma de beneficios

    • Toma de beneficios inteligente: Los objetivos de beneficios no son rígidos (fijos) sino dinámicos, ajustándose a la volatilidad actual del mercado.

    • Rejilla de Distancia y Señal: Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA utiliza un mecanismo inteligente de promediación calculado en base a la distancia entre pips Y la confirmación de señal interna, no sólo apilando posiciones a ciegas.


    4. Protección de Noticias (Filtro de Noticias)

    Integrado con el calendario de noticias económicas de ForexFactory. El EA puede pausar automáticamente las operaciones antes y después de la publicación de noticias de alto impacto para evitar la volatilidad impredecible del mercado.


    ¿Para quién es este EA?

    CounterFlow EA es ideal para los comerciantes que:

    • Creen en la lógica de las estrategias contra-tendencia y de reversión a la media.

    • Buscan diversificar sus operaciones a través de múltiples pares de divisas de forma automática.

    • Valoran la ejecución disciplinada y desean eliminar la toma de decisiones emocional.

    • Exigen herramientas sofisticadas de gestión de riesgos, especialmente en relación con las noticias.

    Tome el control de sus operaciones con un enfoque más inteligente y automatizado.

    CounterFlow EA proporciona la disciplina y la tecnología avanzada para ejecutar una estrategia potente, 24/5. Deje que se encargue del análisis y la ejecución complejos, para que usted pueda centrarse en el panorama general. Deje que se encargue del análisis complejo y la ejecución, para que usted pueda centrarse en el panorama general.

    Obtenga más información y una copia de CounterFlow EA hoy mismo.


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Recomendado

    Para maximizar el potencial de CounterFlow EA y mantener los riesgos bajo control, le recomendamos encarecidamente que siga las siguientes directrices. Una configuración adecuada es la clave del éxito en el trading automatizado.

    1.

    • Capital mínimo inicial: $1000 USD (o equivalente).

    • Uso: Suficiente para operar en 1-2 pares de divisas.

    • Configuración: Requiere el uso de configuraciones de riesgo muy conservadoras.

    • Otras recomendaciones: Para una mejor resistencia contra el drawdown y la posibilidad de operar con más pares, se aconseja un capital de $3000 - $5000+.

    • Y $500 para cuentas Cent

    • Configuración de Riesgo: El riesgo principal en esta estrategia es el drawdown. Utilice el parámetro "Factor de riesgo para AutoLot" como herramienta principal para controlar el riesgo.

      • Para principiantes/operadores conservadores: Comience con un"Factor de riesgo para AutoLot " alto, como 5000 o incluso 10000. Cuanto mayor sea el valor, menor será el tamaño del lote inicial y más segura será su cuenta.

      • Para usuarios experimentados: Una vez que entienda el comportamiento del EA, puede disminuir gradualmente este factor para aumentar el potencial de ganancias, pero siempre tenga en cuenta que esto también aumentará el riesgo.

    2.

    Apalancamiento

    • Recomendamos un apalancamiento de 1:500.

    • Importante: El objetivo de un apalancamiento alto no es abrir posiciones excesivamente grandes, sino reducir el margen utilizado para cada operación. Esto proporciona a su cuenta más Margen Libre para soportar el drawdown cuando el EA abre múltiples niveles de rejilla.

    3.

    Selección de

    • Pares Pares Recomendados: Este EA muestra su mejor rendimiento en pares de divisas. Los pares con los que recomendamos comenzar son:

      • AUDCAD

      • NZDCAD

      • AUDNZD

      • EURCHF


      • EURGBP


    • Flexibilidad: Aunque el EA puede funcionar en todos los pares, aconsejamos evitar pares como XAUUSD (Oro), GBPJPY, o Índices, a menos que sea un usuario experimentado con un capital muy grande.

    • Consejos: Comience primero con uno o dos pares. No active muchos pares a la vez hasta que entienda cómo funciona el EA.

    4.

    Timeframe

    • El timeframe recomendado y optimizado para este EA es M15 o H1 (funciona en cualquier timeframe

    • ) Este timeframe proporciona un buen equilibrio entre frecuencia de señal y estabilidad, evitando excesivo "ruido" de mercado en timeframes inferiores y señales demasiado lentas en timeframes superiores.

    5.

    • Un VPS (Servidor Virtual Privado) es OBLIGATORIO.

    • Este EA debe funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana

    • sin interrupción para gestionar sus cestas de comercio con eficacia. Apagarlo a mitad de operación puede provocar pérdidas significativas. Utilice un VPS fiable con baja latencia al servidor de su broker.

    Primeros pasos cruciales

    Antes de utilizar el EA en una cuenta real, siga estos pasos:

    1. Realice un Backtest: Pruebe el EA en el Probador de Estrategias con un 99,9% de datos de ticks durante un periodo de al menos 1-2 años. Preste mucha atención a la métrica de Reducción Máxima. Esto le dará una idea de los riesgos potenciales con su configuración.

    2. Ejecutar en una Cuenta Demo: Después del backtesting, ejecute el EA en una cuenta demo durante un mínimo de 2-4 semanas. Esto le permite ver cómo reacciona el EA a las condiciones del mercado en tiempo real sin arriesgar dinero real.

    3. Comience con bajo riesgo: Cuando esté listo para cambiar a una cuenta real, comience con los 1-2 pares recomendados y la configuración de riesgo más conservadora (un "Factor de riesgo para AutoLot" alto ). Sólo aumente el riesgo o el número de pares cuando se sienta cómodo y haya visto resultados consistentes.

    Descargo de responsabilidad importante

    Operar en Forex implica riesgos. Asegúrese de que comprende los riesgos que implica y utilice el dinero que esté dispuesto a perder. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Mandatory Configuration for Premium Features:

    WebRequest

    Para que funciones avanzadas como el Filtro de Noticias y Auto Detección GMT funcionen correctamente, debe conceder a su plataforma MetaTrader permiso para acceder a URLs específicas en Internet.

    Este es un paso de configuración obligatorio y muy sencillo.

    Cómo configurar WebRequest en MetaTrader:

    1. Abra su plataforma MetaTrader (MT4 o MT5).

    2. Haga clic en el menú Herramientas en la parte superior, a continuación, seleccione Opciones.

    3. Seleccione la pestaña Asesores Expertos.

    4. Marque la casilla que dice "Allow WebRequest for listed URL:".

    5. Haga clic en el botón + (o Añadir nuevo) para añadir una nueva URL en el campo de abajo.

    ¿Cómo obtener las URL?

    Para mantener la estabilidad, seguridad y exclusividad de la fuente de datos utilizada por nuestras funciones premium, las URL necesarias no se publican. Proporcionaremos estas direcciones directamente a cada comprador verificado.

    Después de haber completado su compra de CounterFlow EA, por favor siga este paso:

    Envíeme un mensaje privado a través de su perfil MQL5.

    Le responderé rápidamente a su mensaje con la lista completa de URLs que necesita añadir a la configuración de WebRequest.

    Importante: Sin esta configuración, el Filtro de Noticias y la Detección Automática de GMT no funcionarán, y el EA no podrá proteger sus operaciones de eventos noticiosos o ajustar su tiempo automáticamente. Completar este paso es crucial para desbloquear el máximo rendimiento y las características de seguridad de CounterFlow EA.
