Konoha ist ein einfacher Breakout-EA für XAUUSD.

Wenn Sie eine beliebige Anzahl von Candlesticks angeben, platziert er ausstehende Stop-Orders beim höchsten Hoch und niedrigsten Tief vom aktuellen Balken (dem Balken, an dem die Order platziert wird) zurück zur angegebenen Anzahl von Candlesticks.

Der Standardparameter ist auf 180 gesetzt, was bedeutet, dass Stop-Orders beim höchsten Hoch und niedrigsten Tief des aktuellen Balkens und 180 Candlesticks zurück platziert werden.

■ Parameterbeschreibungen

■ ChooseStrategy --- Sie können eine Strategie aus BuyAndSell, Buy_Only oder Sell_Only wählen.

TIMEFLAME --- Der EA wird auf der Grundlage des hier ausgewählten Zeitrahmens ausgeführt. Das Verhalten des EA, wie BreakOutBars und der MA oder Bar für den Trailing-Stop, ändert sich je nach ausgewähltem Zeitrahmen.

TakeProfit --- Take-Profit-Level, in Punkten.

StopLoss --- Stop-Loss-Niveau, ebenfalls in Punkten.

BreakOutBars --- Der Zeitraum für die Bestimmung des Hoch- und Tiefpunkts des Ausbruchs. Wird beispielsweise der Wert 100 eingestellt, werden schwebende Stop-Orders beim höchsten Hoch und niedrigsten Tief des Zeitraums platziert, der 100 Bars (in dem durch TIMEFLAME ausgewählten Zeitrahmen) ab dem Zeitpunkt der Orderplatzierung zurückreicht. Im Allgemeinen erhöht ein kleinerer Wert hier die Anzahl der Trades, senkt aber die Gewinnrate. Ein größerer Wert verringert die Anzahl der Abschlüsse, erhöht aber die Gewinnrate.

■ DynamicAutoTP --- Ist dieser Wert auf "true" gesetzt, wird der Take Profit automatisch anhand der Marktpreisbewegungen berechnet.

DynamicAutoTPFactor --- Der Wert, der bei der Berechnung von DynamicAutoTP verwendet wird. Eine größere Zahl führt zu einem größeren Take Profit-Wert.

■ TrailingStop --- Wenn auf true gesetzt, wird ein Trailing-Stop angewendet.

TrailingType --- Der Typ des TrailingStop. Es handelt sich um ein Pulldown-Menü. Normal führt einen Trailing-Stop um die in TrailingStopLevel angegebene Anzahl von Punkten aus. Bar verschiebt den Trailing-Stop auf das höchste Hoch oder das niedrigste Tief der H1-Kerzen bis zu der in TrailingBars angegebenen Anzahl von Bars. MA führt Gewinnmitnahmen unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts durch.

■ TrailingStopLevel --- Wenn TrailingType Normal ist, folgt der Stop-Loss dem aktuellen Preis, wobei ein hier angegebener Abstand in Punkten eingehalten wird.

■ TrailingStart --- Wenn TrailingType Normal ist, beginnt der Trailing-Stop, wenn sich der aktuelle Kurs um eine hier angegebene gewinnbringende Entfernung in Punkten vom Ausführungskurs bewegt.

TrailingBars --- Wenn TrailingType gleich Bar ist, wird angegeben, um wie viele Candlesticks zurück (höchstes Hoch/tiefstes Tief) der Stop Loss verschoben werden soll.

MA-Periode --- Wenn TrailingType MA ist, wird die Periode des MA festgelegt, die für die Gewinnmitnahme verwendet wird. Das Verhalten unterscheidet sich je nach dem in TIMEFRAME eingestellten Zeitrahmen: TF_1min und TF_5min verwenden einen 1-Minuten-MA, TF_15min verwendet einen 2-Minuten-MA, TF_30min einen 3-Minuten-MA, TF_h1 einen 5-Minuten-MA und TF_h4 einen 15-Minuten-MA.

■ Minimum Profit --- Wenn TrailingType MA ist, wird hier der Mindestgewinn festgelegt, der gesichert werden muss, wenn festgestellt wird, dass der Gewinn nicht verlängert werden kann.



■ BreakEven --- Wenn auf true gesetzt, wird BreakEven eingeschaltet.

■ BreakEvenTrigger --- Wenn BreakEven wahr ist und die Position offen ist, bewegt sich der Stop-Loss auf den Preis, der dem Ausführungskurs zuzüglich der in BreakEvenOffset angegebenen Punkte entspricht, wenn sich der aktuelle Kurs um diese Anzahl von Punkten vom Ausführungskurs in die Gewinnrichtung bewegt.

■ BreakEvenOffset --- Der Stop-Loss wird auf den Preis verschoben, der um die hier eingestellte Anzahl von Punkten vom Ausführungskurs entfernt ist.

OrderOpenTime --- Die Stunde, zu der der Auftrag erteilt wird. Wenn zum Beispiel 11 eingestellt ist, wird die Order genau um 11:00 Uhr MT5-Serverzeit platziert. Wenn UseDaylightSavingTime auf true gesetzt ist, wird diese Zeit während der Sommerzeit automatisch um +1 Stunde auf 12:00 Uhr erhöht.

OrderOpenMinute --- Wenn auf einen anderen Wert als 0 gesetzt, kann die OrderOpenTime in Minuten angegeben werden.

OrderDeleteTime --- Die Stunde, zu der ausstehende Stop-Orders storniert werden, wenn sie nicht ausgeführt werden. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird diese Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde erhöht.

■ OrderDeleteMinute --- Wenn auf einen Wert ungleich 0 gesetzt, kann die OrderDeleteTime in Minuten angegeben werden.

■ WeekEndClose --- Legt fest, ob über das Wochenende gehaltene Positionen geschlossen werden sollen. Wenn true, werden Positionen am Wochenende geschlossen.

WeekEndCloseTime --- Die Zeit für die Schließung am Wochenende. Positionen werden zu dieser Zeit am Freitag MT5-Serverzeit geschlossen. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird diese Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde erhöht.

■ UseDaylightSavingTime --- Wenn auf true gesetzt, werden OrderOpenTime und andere Zeiten während der Sommerzeit automatisch um +1 Stunde erhöht.

■DST_Style --- Wählt das DST-Format des Brokers, wenn UseDaylightSavingTime wahr ist. US_DST entspricht der US-Sommerzeit und EU_DST der europäischen Sommerzeit.

■MaxSpread --- Legt die maximal zulässige Spanne beim Erteilen eines Auftrags fest. Bei einem Wert von 60 wird kein Auftrag erteilt, wenn der Spread 60 Punkte überschreitet.



■ Slippage --- Die maximal zulässige Slippage für Trades.

■ MagicNumber --- Die Identifikationsnummer des EA. Der EA identifiziert seine eigenen Positionen durch die Kombination aus dem Währungspaar, auf dem er läuft, und der MagicNumber. Wenn mehrere Instanzen dieses EA auf demselben Symbol laufen, verwenden Sie für jede eine andere MagicNumber.

OrderComment --- Der an die Position angehängte Kommentar.

LotManagement --- Wenn auf true gesetzt, ist die Zinseszinsfunktion eingeschaltet.

■ LotFactor --- Wenn LotManagement auf true gesetzt ist, wird dieser Wert zur Berechnung der Losgröße verwendet.

■ FixedLot --- Wenn LotManagement falsch ist, ist dieser Wert die feste Losgröße.

MaxLot --- Die Obergrenze für die gehandelte Losgröße. Geschäfte werden nicht mit einer größeren Losgröße als der hier eingestellten ausgeführt.

MiniLot --- Die untere Grenze für die gehandelte Losgröße. Geschäfte werden nicht mit einer geringeren als der hier eingestellten Losgröße ausgeführt.

■ RecoveryMode --- Wenn auf true gesetzt, ist der Recovery Mode eingeschaltet. Im Wiederherstellungsmodus wird das Anfangskapital gespeichert, und wenn das Kapital aufgrund von Handelsverlusten sinkt, wird die Losgröße bei jedem nachfolgenden Handel erhöht, bis das ursprüngliche Kontokapital wiederhergestellt ist. Die Losgröße im Wiederherstellungsmodus ist (Basis-Losgröße $\times$ RecoveryCount $\times$ RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount erhöht sich jedes Mal um +1, wenn ein Handel ausgeführt wird, bis das ursprüngliche Kapital wiederhergestellt ist.

Das Zielkontokapital wird im Chart als RecoveryGoalBalance angezeigt. Es wird nicht initialisiert, wenn MT5 neu gestartet wird, aber es wird zusammen mit RecoveryCount initialisiert, wenn die Magic Number geändert wird oder wenn die Schaltfläche "Reset RecoveryMode" auf dem Chart gedrückt wird.

■ MaxRecoveryCount --- Gibt die maximale Obergrenze für RecoveryCount an.

■ RecoveryLotMultiplier --- Die Lotgröße wird für jede Erhöhung des RecoveryCount um +1 mit diesem Wert multipliziert.

■ TradeEveryTime --- Ignoriert die in OrderOpenTime usw. eingestellte Zeit und handelt ständig.

OrderIntervalTime --- Wenn TradeEveryTime wahr ist, gibt es an, nach wie vielen Minuten der Preis der Pending Stop Order aktualisiert wird.

DisplayTextOnChart --- Wenn diese Option auf true gesetzt ist, wird Text auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie diese Option beim Backtesting auf false setzen, kann der Test etwas schneller laufen.