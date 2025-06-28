Dynamic Scalper System MT5

CSP eurusd Strategy Francisco Tomas Moreno Garcia 专家

CSP策略。 这个蜡烛图正如其名称所示，是基于蜡烛上的某种类型的图案（在1H时间框架上表现最好）。回测和优化是在外部历史数据上进行的，由于这个原因，在meta trader5上进行的回测不会显示同样好的结果，不过除了回测，我们还进行了从2023.03.27到2023.0330的一周的真实测试，结果在提供的图片中显示。 改善这个（和大多数）策略的提示。 正如你们中的一些人可能已经经历过的，我们已经经历了一个高波动的时期。 1.不建议在这种情况下进行交易，当然，除非你的策略完全基于此，如果不是这样的话，市场的不可预测性使得策略很难正常工作，价格的变动更加显著，虽然可能会出现问题，但通常会导致更容易达到止损点。 2.与此相关，我们必须避免在重大新闻发布期间进行交易，因为波动性会非常大（为了了解情况，请搜索外汇新闻日历）。 3.不要通宵交易，尽管该策略的配置方式是在晚上10点后不进行交易，但可能会出现交易在交易时段转换前没有达到TP或SL的情况，在这种情况下，我们建议手动关闭交易，因为在最初几个小时内，点差会大幅上升，仅这一点就可能导致SL被击中。 4. 4.每个策略都可以加入你自己的分