Dynamic Scalper System MT5

Dynamic Scalper System MT5”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。
已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。
提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。

指标原理：
大箭头决定趋势方向。
在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。
红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。

敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。
信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。
建议的操作时间范围为M1 - H4。
箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。

输入参数

Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。

Scalper Arrows Period- 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。

这些参数可以根据不同的时间范围和交易工具进行更改。所有信号均有警报。
