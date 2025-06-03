Candle Timer Countdown to Next Bar MT5
- Indicadores
- DigitalPrime
- Versión: 1.2
- Actualizado: 8 septiembre 2025
Este indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en un gráfico MT5. Funciona en marcos de tiempo intradía seleccionados y proporciona una visualización clara y estable.
Características
- Cuenta atrás para el cierre de velas en gráficos M1, M15 y H1
- Posición, fuente y colores fijos para facilitar la lectura
- Etiquetas informativas de cabecera y descripción
- Eliminación automática de los objetos del gráfico cuando se separan
- Estructura modular ligera para un rendimiento fiable
Instrucciones de uso
- Coloque el indicador en un gráfico M1, M15 o H1.
- El tiempo restante hasta el cierre de la vela aparecerá automáticamente.
- Si el gráfico utiliza un marco temporal no compatible, se mostrará un mensaje informativo.
Ventajas
- Visión clara de las horas de cierre de las velas en los periodos intradiarios clave
- Diseño listo para usar sin configuración manual
- Mínimo impacto en la apariencia del gráfico y en el rendimiento de la plataforma
O aplicativo é excelente, cumpre o prometido, recomendo!!