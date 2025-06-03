Candle Timer Countdown to Next Bar MT5

5

Este indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en un gráfico MT5. Funciona en marcos de tiempo intradía seleccionados y proporciona una visualización clara y estable.

Características

  • Cuenta atrás para el cierre de velas en gráficos M1, M15 y H1
  • Posición, fuente y colores fijos para facilitar la lectura
  • Etiquetas informativas de cabecera y descripción
  • Eliminación automática de los objetos del gráfico cuando se separan
  • Estructura modular ligera para un rendimiento fiable

Instrucciones de uso

  1. Coloque el indicador en un gráfico M1, M15 o H1.
  2. El tiempo restante hasta el cierre de la vela aparecerá automáticamente.
  3. Si el gráfico utiliza un marco temporal no compatible, se mostrará un mensaje informativo.

Ventajas

  • Visión clara de las horas de cierre de las velas en los periodos intradiarios clave
  • Diseño listo para usar sin configuración manual
  • Mínimo impacto en la apariencia del gráfico y en el rendimiento de la plataforma

Comentarios 3
Francisco Pinto
18
Francisco Pinto 2025.11.01 22:04 
 

O aplicativo é excelente, cumpre o prometido, recomendo!!

Benjamin Afedzie
3430
Benjamin Afedzie 2025.07.04 20:03 
 

good product

AngieBR
24
AngieBR 2025.06.26 14:40 
 

Não gostei ao lado do candle

