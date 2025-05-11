Gold Crab Robot

5

Gold Crab Robot es un EA con cobertura para XAUUSD en el gráficoH1 ,que combina tres conjuntos de señales distintas y múltiples indicadores:

Estructura dela estrategia multiseñal

  1. Señal 1: Aroon Cross + ATR Break

    • Detecta cruces de las líneasAroon Up y Down .

    • Entradas mediante órdenes stop colocadas en relación con el máximo/mínimosemanal anterior , compensadas por coeficientesbasados en ATR.

    • Stop-Loss, Profit Target y Trailing Stop se establecen dinámicamente utilizando multiplicadoresATR .

  2. Señal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio

    • Utiliza un cruce de Aroon como disparador, luego se refiere a la relación de anchura de las bandas de B ollinger para colocar órdenes destop .

    • Máximo de barras a mantener, niveles deSL/TP y ajustes detrailing-stop para operacionesalargo plazo.

  3. Señal 3: Cruce Ichimoku Kijun Sen + FiltroDeMarker

    • Combina un cruce alcista/bajista del precio y el Ichimoku Kijun-Sen con el filtrode impulso DeMarker .

    • Las órdenes stop se colocan en desplazamientos de pips fijos , con trailing stops basados en ATRy salida automática después de un número determinado de barras.

Gestión del riesgo y negociación de opciones

  • Posibilidad de cobertura: Permite posicioneslargas y cortas simultáneas .

  • Controles detiempo : Configure las operaciones de fin de semana , las salidas de los viernes , las salidas alfinal del díay los filtrosdeintervalo de tiempopersonalizados .

Indicadores clave empleados

  • Aroon: Detecta rápidamente la fuerza de la tendencia y los puntos deinflexión .

  • ATR / MTATR: Mide la volatilidad del mercado para la colocacióndinámica deórdenes

  • Bollinger Bands Width Ratio: Explota las expansiones y contracciones delas bandas

  • Ichimoku: Ofrece análisis detendencias multidimensionales

  • DeMarker (DEM): Se complementa con el impulso desobrecompra/sobreventa

Backtest y rendimientoen tiempo real

  • Amplio Backtest: Validado desde mediados de ladécada de 2000hasta principios de 2025 con datosH1 .

  • Broker-Agnostic: No requierefiltro específico-compatible con una amplia gama de brokers.

Gold Crab Robot integra "inversión detendencia ", "rupturas de volatilidad " y "confirmación de momentum " en un sistema automatizado , maximizando las oportunidades del mercado del oro mientras mantiene el riesgo bajo control. Es ideal para operadores que buscan entradas estructuradas, basadas en indicadoresy con una gestiónintegral del riesgo.


Comentarios 1
raja5655
892
raja5655 2025.08.11 15:49 
 

I expect that he is one of the best experts and his price is reasonable. All you need is patience. The author is cooperative and quick to respond.

Productos recomendados
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
NakaTrendBot
Ricardo De Andrade Nakano
Asesores Expertos
¡Presentamos NakaTrendBot: tu compañero definitivo en el trading de tendencias! ¿Estás cansado de perder oportunidades cuando el mercado cambia? No busques más, porque NakaTrendBot está aquí para ayudarte a navegar en el mundo dinámico del trading de tendencias. NakaTrendBot es más que un simple robot; es una sofisticada máquina algorítmica diseñada para detectar cambios de tendencia y consolidaciones con precisión. Utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático y análisis técnico
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Asesores Expertos
Bienvenido a GoldTrend ExpertAI, su solución para operar con éxito en el par XAUUSD (ORO) utilizando técnicas de Inteligencia Artificial de vanguardia junto con una miríada de indicadores incluyendo ADX, Medias Móviles y detección de Acción del Precio. Desarrollado por un equipo experimentado con más de una década de experiencia en el comercio, GoldTrend ExpertAI cuenta con una estrategia única diseñada para optimizar la gestión de riesgos, asegurando que cada posición está protegida con Take Pr
Enza
Anton Kondratev
Asesores Expertos
ENZA EA       Es un sistema totalmente automatizado y       Abierto       Sistema con       Protección contra caídas       y       Fijado       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Señales Guía Reembolso de la comisión Actualizaciones Mi blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Creado para la accesibilidad y la consistencia,       E
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Golden Phoenix Diamond
Jhones Jorente Garcia
Asesores Expertos
Golden Phoenix Diamond está ahora en la versión 5.12, un EA 5 en 1 con estrategias que pueden activarse individualmente o todas juntas, trabajando en perfecta armonía. Si prefiere menos operaciones, puede optar por activar una o dos estrategias. Todas las estrategias estarán gestionadas por un sofisticado sistema de gestión de riesgo y rentabilidad, con trailing stop para proteger los beneficios parciales. También presenta una novedad para los que quieran dejar algunas órdenes en puntos concret
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto basado en  una estrategia de acción de precio  ampliamente testeada El AE ya incorpora en su programación todas las variables, es suficiente con dejarlo correr en el gráfico con los valores que incorpora por defecto.     DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA La acción del precio en trading analiza el rendimiento de una divisa para predecir lo que podría hacer en el futuro.  Este AE analiza una serie de patrones característicos que se utilizan para identificar la tendencia de precios más
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Asesores Expertos
Flora Bienvenido a una nueva era de trading. Flora no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Asesores Expertos
Bot Pulse Trading Código de descuento del 20% en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estrategia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ y GER40 Desbloquea el potencial de crecimiento a largo plazo con nuestro avanzado bot de trading, diseñado específicamente para los índices US30, NASDAQ y GER40. Esta estrategia ha sido rigurosamente probada durante muchos años, demostrando un rendimiento consistente y confiable. Nuestro enfoque se basa en una sólida estrategia a largo plazo que prioriza la estab
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro de Ea: Hacemos este Ea en la estrategia de reventa para la tendencia a corto plazo. Ea es capaz de trabajar en cualquier par de divisas y cualquier tiempo de los marcos grÃ¡ficos, pero los beneficios y el riesgo son depende de tiempo chart.we proporcionar apoyo completo a la configuraciÃ³n ea en su mejor carta de tiempo de acuerdo con el par de divisas. Contacte con nosotros mediante el envío de masaje en el chat mql5 para configuraciones Ea. Tambien almacenamos nuestros archivos de conf
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Asesores Expertos
He probado muchas cosas en el comercio de divisas en el pasado y he aprendido mucho en los últimos 3,5 años. He probado varias herramientas para operar manualmente y no he tenido mucho éxito. Siempre me ha fascinado el mercado de divisas. La integración de datos de volumen es una característica única y aumenta enormemente la calidad de las decisiones de trading del Asesor Experto. Y sí, hay que recordar que los resultados de backtest no son los mismos que los resultados en vivo. Pero aquí están
Wave Scalper EA
Robots4Forex Ltd
2.2 (5)
Asesores Expertos
El Wave Scalper EA es un sistema de scalping totalmente automatizado que utiliza la acción del precio para identificar buenas operaciones de scalping y las ejecuta con un trailing stop loss invisible. También incluye una función de gestión de dinero que calcula el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y el riesgo con una opción para establecer un máximo de dibujar hacia abajo en el que la EA dejará de operar. Esta es una estrategia a largo plazo combinada con la gestión del dinero que
FREE
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Asesores Expertos
Trend Hedge Master MT5: La evolución de una estrategia comprobada El EA Trend Hedge Master MT5 es un sistema profesional de grid y hedging, creado con más de una década de experiencia en trading. Detecta tendencias con precisión y gestiona drawdowns para proteger tu capital y buscar ganancias consistentes en Forex y oro. Por qué la versión MT5 es superior: Lógica de tendencia mejorada : Señales más precisas. Recuperación inteligente : No añade operaciones al azar, se adapta al mercado. Gestión a
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Trend WIN B3
JETINVEST
5 (4)
Asesores Expertos
Trend WIN B3 es un sistema comercial profesional creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza Fuzzy Logic en varios timeframes (1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1) para identificar la tendencia del precio, aplicando ponderaciones en cada timeframe según los cálculos realizados. Una vez identificada la tendencia, el sistema coloca una orden STOP (COMPRAR o VENDER) de acuerdo con la volatilidad promedio, y cuando se abre la posi
Quantum Edge NM
Nicolas Julien Frederic Prost
Asesores Expertos
# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor. ## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Mercado MQL5) **Quantum Edge NM V3.0** es un revolucionario Asesor Experto que combina el análisis técnico avanzado con la validación de la inteligencia artificial. A diferencia de los EA tradicionales, Quantum Edge NM utiliza Claude AI para validar cada señal de trading antes de su ejecución, mejorando drásticamente la calidad de las operaciones y la tasa de ganancias. #### FILOSOFÍA CENTRAL:
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO Comunidad Pública:   Haga clic aquí ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para oro (XAUUSD). Utiliza un enfoque de ruptura de múltiples en
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad mediante confirmación multifactorial y, a continuación, protege los beneficios con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto. El precio aumenta con cada actualización importante. Los compradores actuales recibirán
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 149 USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de la
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Sin Martingala ni lógica de trading de cuadrícula. Este EA opera en tres pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDJPY con las mismas reglas de negociación. Además, las reglas de negociación para Comprar (largo) y Vender (corto) son simétricas. Es decir, no está sobre-optimizado. Bajo las condiciones de "múltiples pares de divisas" y "Comprar (largo), Vender (corto) simetría", este EA puede soportar backtesting a largo plazo durante casi 20 años. Este EA no destruirá su cuenta después de unas poca
Gold Galaxy Express
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Par de divisas objetivo: XAUUSD Timeframe: 1 Hora No Martingala, no el comercio de rejilla. No scalping. Un stop loss se establece para todas las posiciones. Entre en las operaciones al detectar rupturas. Una sola pérdida no acabará con el saldo de la cuenta. Este EA, "Gold Galaxy Express", es un sistema de trading automatizado que emplea una mezcla de indicadores de momentum y gestión dinámica del riesgo, caracterizado por las siguientes características: Señales de entrada basadas en indi
JP Storm
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Divisa objetivo: USDJPY Marco temporal: 1H Este EA combina dos estrategias para operar USD/JPY. Sin martingala. No grid. Sin scalping. Stop Loss ajustado en todas las posiciones. Estrategia1 (Magic1) Las señales de entrada se basan en un cambio de dirección del indicador Williams %R. Para las entradas largas, las órdenes se colocan utilizando el máximo reciente de Heiken Ashi; para las entradas cortas, se utiliza el mínimo reciente de Heiken Ashi. La gestión del riesgo se aplica mediante stop lo
Long term Lobster
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Divisa objetivo: EURUSD Marco temporal: 1H Resultado de trading en vivo (señal) Este EA es un sistema de trading automatizado que combina múltiples estrategias con las siguientes características clave: Estrategias múltiples (Estrategia 1 y Estrategia 2). Utiliza conjuntos de parámetros separados (MagicNumber, comentarios personalizados, coeficientes de indicadores, etc.) para cada estrategia, lo que permite el funcionamiento simultáneo. Condiciones de las señales de entrada Estrategia 1
Auto Line Trader Spider Pro
Tetsushi O-nishi
Utilidades
Características principales Auto Entry & Exit Entra y cierra posiciones automáticamente cuando el precio alcanza una línea de tendencia o una línea horizontal trazada por usted. Nota: Su PC y MT5 deben permanecer en funcionamiento. Configuración rápida y sencilla Configure todo a través de los botones y campos de entrada del gráfico. Controles de entrada avanzados Incluye líneas de activación para refinar las condiciones de entrada, líneas de invalidación para bloquear entradas no deseadas,
Golden Crocodile Robot
Tetsushi O-nishi
5 (1)
Asesores Expertos
Divisa objetivo: XAUUSD Marco temporal: 1H Optimizado para XAUUSD 1-Hour Timeframe Combina múltiples técnicas -desde el seguimiento de tendencias a largo y corto plazo hasta inversiones de osciladores- para adaptarse dinámicamente a las fluctuaciones del mercado del oro. Cuatro señales independientes QQE + Seguimiento de Tendencia Captura la dirección de la tendencia utilizando un oscilador derivado del RSI y una media móvil. Aroon + BB Breakout Identifica señales de reversión de Aroon junto
Golden Alpaca Robot
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Este EA está optimizado para el Oro (XAUUSD) H1 . S eñales en vivo "Alpaca Dorada" es un EA seguidor de tendencia que combina múltiples indicadores técnicos para identificar el "momentum" y la "contracción" del mercado para entradas y salidas. Detección de Entorno Multi-Indicador Utiliza medias móviles lineales ponderadas y simples para calibrar la tendencia a corto plazo Emplea el ATR para juzgar la expansión y contracción de la volatilidad Supervisa las Bandas de Bollinger para confirmar
Colorful Long tailed Tit EA
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Señal en Vivo (Cuenta Real Adelante) Colorful Long-tailed Tit es un Asesor Experto diseñado con una lógica de trading simple pero fiable. Aplica Gann HiLo para la detección de tendencias, utiliza el rango de la Banda de Bollinger para las condiciones de entrada, y emplea la gestión dinámica del riesgo basada en ATR para controlar las operaciones de manera efectiva. Una característica clave de este EA es su versatilidad para ejecutarse en EURUSD, GBPUSD y USDJPY con exactamente la misma lógica
Filtro:
raja5655
892
raja5655 2025.08.11 15:49 
 

I expect that he is one of the best experts and his price is reasonable. All you need is patience. The author is cooperative and quick to respond.

Respuesta al comentario