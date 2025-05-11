Gold Crab Robot es un EA con cobertura para XAUUSD en el gráficoH1 ,que combina tres conjuntos de señales distintas y múltiples indicadores:

■ Estructura de la estrategia multiseñal

Señal 1: Aroon Cross + ATR Break Detecta cruces de las líneasAroon Up y Down .

Entradas mediante órdenes stop colocadas en relación con el máximo/mínimosemanal anterior , compensadas por coeficientesbasados en ATR.

Stop-Loss, Profit Target y Trailing Stop se establecen dinámicamente utilizando multiplicadoresATR . Señal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio Utiliza un cruce de Aroon como disparador, luego se refiere a la relación de anchura de las bandas de B ollinger para colocar órdenes destop .

Máximo de barras a mantener, niveles deSL/TP y ajustes detrailing-stop para operacionesalargo plazo. Señal 3: Cruce Ichimoku Kijun Sen + FiltroDeMarker Combina un cruce alcista/bajista del precio y el Ichimoku Kijun-Sen con el filtrode impulso DeMarker .

Las órdenes stop se colocan en desplazamientos de pips fijos , con trailing stops basados en ATRy salida automática después de un número determinado de barras.

Gestión del riesgo y negociación de opciones

Posibilidad de cobertura : Permite posicioneslargas y cortas simultáneas .

Controles detiempo : Configure las operaciones de fin de semana , las salidas de los viernes , las salidas alfinal del díay los filtrosdeintervalo de tiempopersonalizados .

Indicadores clave empleados

Aroon: Detecta rápidamente la fuerza de la tendencia y los puntos deinflexión .

ATR / MTATR : Mide la volatilidad del mercado para la colocacióndinámica deórdenes

Bollinger Bands Width Ratio: Explota las expansiones y contracciones delas bandas

Ichimoku: Ofrece análisis detendencias multidimensionales

DeMarker (DEM): Se complementa con el impulso desobrecompra/sobreventa

Backtest y rendimiento en tiempo real

Amplio Backtest: Validado desde mediados de ladécada de 2000hasta principios de 2025 con datosH1 .

Broker-Agnostic: No requierefiltro específico-compatible con una amplia gama de brokers.

Gold Crab Robot integra "inversión detendencia ", "rupturas de volatilidad " y "confirmación de momentum " en un sistema automatizado , maximizando las oportunidades del mercado del oro mientras mantiene el riesgo bajo control. Es ideal para operadores que buscan entradas estructuradas, basadas en indicadoresy con una gestiónintegral del riesgo.



