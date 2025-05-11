Gold Crab Robot
- Asesores Expertos
- Tetsushi O-nishi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Gold Crab Robot es un EA con cobertura para XAUUSD en el gráficoH1 ,que combina tres conjuntos de señales distintas y múltiples indicadores:
■ Estructura dela estrategia multiseñal
Señal 1: Aroon Cross + ATR Break
Detecta cruces de las líneasAroon Up y Down .
Entradas mediante órdenes stop colocadas en relación con el máximo/mínimosemanal anterior , compensadas por coeficientesbasados en ATR.
Stop-Loss, Profit Target y Trailing Stop se establecen dinámicamente utilizando multiplicadoresATR .
Señal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio
Utiliza un cruce de Aroon como disparador, luego se refiere a la relación de anchura de las bandas de B ollinger para colocar órdenes destop .
Máximo de barras a mantener, niveles deSL/TP y ajustes detrailing-stop para operacionesalargo plazo.
Señal 3: Cruce Ichimoku Kijun Sen + FiltroDeMarker
Combina un cruce alcista/bajista del precio y el Ichimoku Kijun-Sen con el filtrode impulso DeMarker .
Las órdenes stop se colocan en desplazamientos de pips fijos , con trailing stops basados en ATRy salida automática después de un número determinado de barras.
Gestión del riesgo y negociación de opciones
Posibilidad de cobertura: Permite posicioneslargas y cortas simultáneas .
Controles detiempo : Configure las operaciones de fin de semana , las salidas de los viernes , las salidas alfinal del díay los filtrosdeintervalo de tiempopersonalizados .
Indicadores clave empleados
Aroon: Detecta rápidamente la fuerza de la tendencia y los puntos deinflexión .
ATR / MTATR: Mide la volatilidad del mercado para la colocacióndinámica deórdenes
Bollinger Bands Width Ratio: Explota las expansiones y contracciones delas bandas
Ichimoku: Ofrece análisis detendencias multidimensionales
DeMarker (DEM): Se complementa con el impulso desobrecompra/sobreventa
Backtest y rendimientoen tiempo real
Amplio Backtest: Validado desde mediados de ladécada de 2000hasta principios de 2025 con datosH1 .
Broker-Agnostic: No requierefiltro específico-compatible con una amplia gama de brokers.
Gold Crab Robot integra "inversión detendencia ", "rupturas de volatilidad " y "confirmación de momentum " en un sistema automatizado , maximizando las oportunidades del mercado del oro mientras mantiene el riesgo bajo control. Es ideal para operadores que buscan entradas estructuradas, basadas en indicadoresy con una gestiónintegral del riesgo.
I expect that he is one of the best experts and his price is reasonable. All you need is patience. The author is cooperative and quick to respond.