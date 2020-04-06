AquilaGridMaster

AquilaGridMaster

Simple but Efficient

AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket.

Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig das Risiko der Exposition kontrolliert wird.

Zur Risikobegrenzung verfügt AquilaGridMaster über mehrere Schutzmechanismen wie einen Session-Drawdown-Limiter, maximale Grid-Level pro Richtung sowie einen Rescue-Modus, der weitere Positionen stoppt, wenn eine definierte Schwelle erreicht wird.

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Funktionsübersicht

  • Grid-Aufbau gegen den Trend

  • Dynamische Anpassung von:

    • Grid-Abstand

    • Take-Profit-Ziel

    • Positionsgrößen

  • Feste oder Equity-basierte Lotberechnung

  • Session-Drawdown-Limit

  • Rescue-Modus für kritische Trendsituationen

  • Maximal erlaubter Spread

  • Unterstützt alle Forex-Paare und Zeitrahmen
    (empfohlen: EURUSD/GBPUSD, M5)

Wie der getestet und eingesetzt wurde:

  • Mind. 10.000 USD Startkapital oder äquivalentes Risiko-Setup

  • Zuerst im Demokonto testen und optimieren

  • Geeignet für Prop-Firm-Regeln durch Drawdown-Kontrolle

  • Kontinuierliche Überwachung empfohlen

Setting - Beispiele:

Diese Beispielkonfigurationen basieren dem Backtest 01/2025 - heute

EURUSD:

Parameter Wert
Basis-Abstand zwischen Grid-Orders 10 Pips
Zusatzfaktor pro Level 0.1
Start-Lot 0.01
Multiplikator für Folgelots 0.75
Lot aus % der Equity deaktiviert
Basis-TP in % der Equity 0.25 %
TP-Absenkung pro Level 0.05 %-Punkte
TP-Untergrenze 0.10 %
Harte Obergrenze für Lotgröße 10.0
Max. Grid-Level pro Richtung 20
Max. Spread 10.0 Pips
Max. Session-Drawdown 5.0 %
Rescue-Modus deaktiviert
Rescue ab X Gesamt-Orders 8
MagicNumber 12345


GBPUSD:

Parameter Wert
Basis-Abstand zwischen Grid-Orders 10 Pips
Zusatzfaktor pro Level 0.1
Start-Lot 0.01
Multiplikator für Folgelots 0.75
Lot aus % der Equity deaktiviert
Basis-TP in % der Equity 1.0 %
TP-Absenkung pro Level 0.05 %-Punkte
TP-Untergrenze 0.10 %
Harte Obergrenze für Lotgröße 10.0
Max. Grid-Level pro Richtung 30
Max. Spread 10.0 Pips
Max. Session-Drawdown 5.0 %
Rescue-Modus deaktiviert
Rescue ab X Gesamt-Orders 8
MagicNumber 12345

Empfohlene Produkte
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Erleben Sie das immense Potenzial des Alligator-Indikators wie nie zuvor mit unserem Alligator Expert Advisor. Dieses leistungsstarke Tool wurde sorgfältig entwickelt, um die Weisheit dieses ikonischen Indikators zu nutzen und Ihr Trading auf neue Höhen zu heben. Der Alligator-Indikator, der von dem legendären Trader Bill Williams entwickelt wurde, ist nicht nur ein Tool - er ist eine Philosophie. Er basiert auf dem Konzept, dass der Markt verschiedene Phasen durchläuft - Schlafen, Wachen und Es
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Adaptiert aus dem preisgekrönten internationalen Bestseller (Short Term Strategies That Work) von Larry Connors und Cesar Alverez im Jahr 2008, wurde dieses Konzept 10 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches erneut getestet und das gibt Ihnen eine Vorstellung von dem Konzept, wenn es immer noch funktioniert. Nehmen Sie die letzten 10 Jahre als Spaziergang nach vorne und diese Strategie ist mit einer Wendung zum Risikomanagement mit willkürlichen 5% Stop-Loss und Exit-Tag als Kalendertage anst
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Experten
Der „InterSym MT5“-Berater handelt mit allen Symbolen, die der Broker im „Market Watch“ präsentiert, sofern für das Symbol keine Handelsbeschränkungen gelten. Ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Handel und Test von bis zu 15 Symbolen (mit unterschiedlichen Einstellungen für jedes Symbol). Der Einfluss des Spreads ist unkritisch, sodass Sie auf Konten mit hohem Spread (Cent-Konten) handeln können. Der Berechnungsalgorithmus basiert auf der Dynamik der Preisbewegung und ist nicht an feste Punkt
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Wir stellen Ihnen den "Range Breaker" vor. Range Breaker ist ein täglicher Breakout EA, der es Ihnen ermöglicht, eine individuelle tägliche Zeitspanne zu definieren. Sobald die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist, platziert der "Range Breaker" zwei STOP/LIMIT-Orders an der oberen und unteren Grenze der Spanne. Dieser Ansatz ermöglicht es, tägliche ORB-Strategien zu automatisieren. Nach Ablauf der Tagesspanne können Sie entscheiden, ob Sie die Orders behalten oder schließen/löschen möchten.
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experten
Yen Master ist ein leistungsstarker und profitabler Expert Advisor, der eine Kombination von Techniken verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel zu ermitteln. Er wurde mit hochgenauen Daten im Backtesting getestet und für den Handel mit geringem Risiko optimiert. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen und Ergebnisse von Yen Master: Hohe Leistung : Yen Master hat einen sehr hohen Return on Investment. Der Expert Advisor kann ein kleines Konto von $200 auf $248.
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experten
TradeRanger MT5 — Automatisiertes Handelssystem TradeRanger MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf wichtigen Marktmustern basiert, wie z. B. der Kurskorrektur nach starken Bewegungen. Er arbeitet im automatischen Modus und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den Berater auf das AUDCAD -Chart zu setzen — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Golden King Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experten
Golden King Expert Advisor verwandelt Verlustpositionen in Gewinne, indem er eine unidirektionale Position mit einem erhöhten Lot eröffnet. Handelsstrategie Der Expert Advisor ist für den Handel in einem ruhigen Markt konzipiert. Die manuelle Eröffnung von Positionen ist möglich. Paar XAUUSD, TF M5. Die erste Order wird nach den folgenden Regeln platziert: Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen bullisch ist, wird eine Verkaufsorder platziert; Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen rückläufig is
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
EA Ultra Speed MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Expert Advisor "EA Ultra Speed" basiert auf der Arbeit mit Nicht-Indikatoren und hält sich streng an die vorgegebenen Regeln für die Eröffnung und Schließung von Geschäften. Der EA wurde für die wichtigsten Paare erstellt und getestet, was aber nicht bedeutet, dass Sie ihn nicht auch für andere Währungspaare ausprobieren können. Die Idee ist, dass schwebende Aufträge nach oben oder unten in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Preis platziert werden. Nehmen wir
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
Prop Hunter Pro MT5
Soraya Bahlekeh
Experten
HFT für das Bestehen der Prop-Firm-Challenge und Scalp für finanzierte und reale Konten! Prop Hunter Pro EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) mit 6 sorgfältig ausgearbeiteten Strategien, darunter HFT und Scalping . Drei dieser Strategien wurden entwickelt, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern, während die anderen drei für den Einsatz in persönlichen Handelskonten gedacht sind. Originalpreis 549$ -> 60% Rabatt nur $229 MT4-Version Um zu sehen, se
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Die Einzigartigkeit dieses Experten ist, dass er ein gemeinsames Set verwendet. Für die meisten Expert Advisors ist dies nicht anwendbar und wird nicht funktionieren, weil die meisten Expert Advisors entweder Sets haben, die Sie selbst herunterladen können oder im Code für jedes Währungspaar eingebettet sind. Dieser Expert Advisor verwendet nur 1 Set für alle 20 Währungspaare. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der in Zeiten steigender Kursstärke mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten arbeitet und durch einen RSI-Indikator basierend auf einem Anstieg sowie einem Handelsvolumen überwacht wird, das stets dem Trend zuträglich ist. Er bietet eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Kursänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Stärkephasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Anstieg des Saldos. Erfahren Sie, welche Parameter
CryptoSecurency
Ruslan Brezovskiy
Experten
Cryptosecurency ist ein vollautomatischer Trend-Trading-Roboter für den Trading mit Kryptowährungen. Der Roboter betritt den Trade in Momenten erhöhter Volatilität in Richtung des Impulses. Die Bestimmung des Impulses erfolgt anhand eines von zwei Algorithmen: basierend auf der prozentualen Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum oder anhand eingebauter Bollinger-Band-Indikatoren. Zur Messung der Trendstärke kann der ADX-Indikator verwendet werden. Positionen werden über Stop Loss/Take Prof
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Steigern Sie Ihre Handelsaktivitäten mit unserem Supercharged Moving Average Expert Advisor! Sind Sie bereit, Ihren Handel auf das nächste Level zu heben? Der Gleitende Durchschnitt ist ein beliebtes Werkzeug von Händlern auf der ganzen Welt, und jetzt haben wir ihn aufgerüstet! Unser EA (Expert Advisor) ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsstrategie zu optimieren, indem er die drei beliebtesten Gleitenden Durchschnittsmethoden integriert: Kreuzungssignale: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
The world of fractals Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Die Welt der Fraktale ist ein ea, dass die Macht der Fraktale nutzt, um Markt Wendungen in das System der Erholung Algorithmus zu erkennen. Dieses System erkennt einen Punkt zu arbeiten, wenn dieser Punkt nicht korrekt ist, verwendet es die Fraktale, um den Zyklus mit Gewinnen zu schließen. Damit dieser Algorithmus effektiv ist, verfügt er über Filter, die die Effizienz des Systems verbessern. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis int
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
US30 Pre-Market Breakout EA Der US30_PreMarket_Breakout_EA ist ein leistungsstarkes algorithmisches Handelssystem, das speziell für den US30 (Dow Jones Industrial Average) Index entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor nutzt eine Pre-Market-Breakout-Strategie, um frühe Momentum-Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er ist auf Effizienz ausgelegt und umfasst dynamische Losgrößen, Trailing-Stops, Break-Even-Trigger und zeitbasierte Ausstiege, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das
Radix GBPUSD
Mahmoud Ahmed Mahmoud Fahmy
Experten
Radix GBPUSD Radix GBPUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung durch ein Team von erfahrenen Devisenhändlern und Softwareingenieuren. Radix GBPUSD wurde entwickelt, um lukrative Handelsmöglichkeiten unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren und zu nutzen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir bitte eine Nachricht. Hauptmerkmale Risikomanagement : Der EA enthält Funktionen w
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Aurum BreakoutScalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt. Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung. Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos. Mit automatischem Risiko-Management
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet. Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen. Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup)  optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für
Aquila Breakout FX Basic
Daniel Schlemper
Experten
Kurzbeschreibung Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt. Mit Risiko-basiertem Money-Management , ATR-basiertem Take Profit , Break-Even-Logik , Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen.  Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen ! Haft
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension