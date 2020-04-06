Simple but Efficient

AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket.

Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig das Risiko der Exposition kontrolliert wird.

Zur Risikobegrenzung verfügt AquilaGridMaster über mehrere Schutzmechanismen wie einen Session-Drawdown-Limiter, maximale Grid-Level pro Richtung sowie einen Rescue-Modus, der weitere Positionen stoppt, wenn eine definierte Schwelle erreicht wird.

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Funktionsübersicht

Grid-Aufbau gegen den Trend

Dynamische Anpassung von: Grid-Abstand Take-Profit-Ziel Positionsgrößen

Feste oder Equity-basierte Lotberechnung

Session-Drawdown-Limit

Rescue-Modus für kritische Trendsituationen

Maximal erlaubter Spread

Unterstützt alle Forex-Paare und Zeitrahmen

(empfohlen: EURUSD/GBPUSD, M5)

Wie der getestet und eingesetzt wurde:

Mind. 10.000 USD Startkapital oder äquivalentes Risiko-Setup

Zuerst im Demokonto testen und optimieren

Geeignet für Prop-Firm-Regeln durch Drawdown-Kontrolle

Kontinuierliche Überwachung empfohlen

Setting - Beispiele:

Diese Beispielkonfigurationen basieren dem Backtest 01/2025 - heute EURUSD: Parameter Wert Basis-Abstand zwischen Grid-Orders 10 Pips Zusatzfaktor pro Level 0.1 Start-Lot 0.01 Multiplikator für Folgelots 0.75 Lot aus % der Equity deaktiviert Basis-TP in % der Equity 0.25 % TP-Absenkung pro Level 0.05 %-Punkte TP-Untergrenze 0.10 % Harte Obergrenze für Lotgröße 10.0 Max. Grid-Level pro Richtung 20 Max. Spread 10.0 Pips Max. Session-Drawdown 5.0 % Rescue-Modus deaktiviert Rescue ab X Gesamt-Orders 8 MagicNumber 12345





GBPUSD: