Goldstar AI
- Asesores Expertos
- Lorenzo Edward Beukes
- Versión: 1.1
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
GOLDSTAR AI: En forex, la paciencia paga más que la predicción.
SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME!
10 COPIES FOR 160 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE.
Autooptimización > El Robot se optimizará a sí mismo para obtener configuraciones rentables.
Manual y archivos de configuración: Póngase en contacto conmigo después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración.
Revolucione sus operaciones con el aprendizaje adaptativo avanzado
Tecnología de última generación
GOLDSTAR AI no es un robot más: es un sofisticado sistema de inteligencia artificial que evoluciona y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. Construido con algoritmos de aprendizaje automático de última generación, este potente EA transforma su experiencia de trading con una automatización inteligente.
Nota: Backtest puede no ser exacta Debido a la auto-optimización puede no funcionar en backtest. También Backtest puede ser lento.
Características principales
Requisitos para el robot
- Depósito mínimo: $60
- Periodo de tiempo: M5
- Pares: XAUUSD/ORO & USDJPY
Motor de auto-optimización
- Aprendizaje adaptativo: Optimiza automáticamente los parámetros cada 100 operaciones
- Evolución del rendimiento: Mejora continuamente en función de los resultados históricos
- Adaptación inteligente: Se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual
- Actividad de la red neuronal: Visualización del procesamiento de decisiones de IA en tiempo real
Gestión avanzada del riesgo
- Stop Loss adaptativo: Se ajusta dinámicamente en función de la volatilidad del mercado
- Tamaño de lote inteligente: Optimización del tamaño de las posiciones mediante IA
- Protección del punto de equilibrio: Sistema automático de protección de beneficios
- Tecnología Trailing Stop: Maximiza los beneficios minimizando el riesgo
Análisis inteligente del mercado
Procesamiento de señales multicapa
- Sistema dual de detección de tendencias: Análisis rápido y lento
- Integración de indicadores personalizados: Algoritmos propios de detección de movimientos
- Análisis del sentimiento del mercado: Evaluación del sentimiento en tiempo real
- Medidores de confianza: Niveles de confianza visuales de IA para cada operación
Sistema de filtrado inteligente
- Integración del filtro de noticias: Evita las noticias de gran impacto
- Negociación en función del tiempo: Horarios de negociación personalizables para un rendimiento óptimo
- Protección del viernes: Gestión inteligente del riesgo durante el fin de semana
- Análisis específico de divisas: Centrado en los principales pares de divisas
Funciones profesionales
Gestión flexible de lotes
- Tamaño de lote automático: Escalado de posiciones basado en acciones (0,01 lote por 100 $)
- Opción de lote fijo: Control manual del tamaño del lote para operadores conservadores
- Tamaño ajustado al riesgo: Optimización de posiciones mediante IA
Controles avanzados
- Umbral mínimo de porcentaje de victorias: Mantiene una tasa de éxito superior al 60
- Ciclos de optimización máximos: Evita la sobreoptimización (50 ciclos máximo)
- Evolución de parámetros: Algoritmos de mejora continua
- Seguimiento del rendimiento: Estadísticas y análisis exhaustivos
Cuadro de mandos profesional
Seguimiento en tiempo real
- Panel de estado de IA: Visualización en directo de la actividad de la inteligencia artificial
- Visualización del sentimiento del mercado: Análisis del estado de ánimo actual del mercado
- Actividad de la red neuronal: Representación visual de la toma de decisiones de la IA
- Elementos animados: Interfaz de usuario dinámica y atractiva
- Métricas de rendimiento: Estadísticas completas de negociación
Interfaz personalizable
- Posición ajustable: Personalice la ubicación del cuadro de mandos
- Mostrar/Ocultar opciones: Controla la visualización de la información
- Diseño profesional: Diseño limpio e intuitivo
- Actualizaciones en tiempo real: Actualización de datos en tiempo real
¿Por qué elegir GOLDSTAR AI?
Tecnología de autoaprendizaje - Mejora continuamente el rendimiento
Gestión avanzada del riesgo - Protege su capital de forma inteligente
Calidad profesional - Algoritmos de calidad institucional
Fácil de usar - Fácil configuración con una potente personalización
Resultados probados - Optimizado para una rentabilidad constante
Funcionamiento 24/7 - Nunca pierde una oportunidad de negociación
Soporte multidivisa - Funciona con los principales pares de divisas
News-Aware Trading - Evita eventos de alto riesgo en el mercado
Perfecto para:
- Traders serios que buscan automatización basada en IA
- Profesionales ocupados que desean operar con manos libres
- Inversores preocupados por el riesgo que dan prioridad a la protección del capital
- Operadores expertos en tecnología que adoptan tecnología punta
- Gestores de carteras que requieren rendimientos fiables y constantes
AUTOOPTIMIZACIÓN
Cómo funciona:
- Seguimiento continuo: El sistema realiza un seguimiento del rendimiento de cada operación
- Disparadores inteligentes: Cuando la tasa de ganancias cae por debajo del 60% O después de 100 operaciones, se inicia la optimización
- Prueba de parámetros: Prueba 5 combinaciones de parámetros diferentes utilizando una puntuación inteligente
- Aplicación adaptativa: Aplica los mejores parámetros si muestran una mejora superior al 5%.
- Información visual: El panel de control muestra el estado de optimización, los valores adaptativos y las cuentas atrás
Ventajas:
- Mejora automática: El EA mejora con el tiempo sin intervención manual
- Adaptación al mercado: Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado
- Gestión del riesgo: Reduce el riesgo durante los malos resultados, lo aumenta durante los buenos resultados
- Apariencia profesional: Muestra capacidades avanzadas de autoaprendizaje similares a la IA
El sistema utiliza análisis realistas del mercado (volatilidad, seguimiento del rendimiento) para realizar ajustes inteligentes.
Empiece hoy mismo
Transforme su trading con el poder de la inteligencia artificial. GOLDSTAR AI representa el futuro del trading automatizado: sofisticado, adaptable y rentable.
DM AQUÍ: https: //www.mql5.com/en/users/stargogs
Experimente la diferencia que la verdadera inteligencia artificial marca en el éxito de sus operaciones.
Creado por Stargogs - Su socio en el comercio inteligente.