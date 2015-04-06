GOLDSTAR AI: En forex, la paciencia paga más que la predicción.

Autooptimización > El Robot se optimizará a sí mismo para obtener configuraciones rentables. Manual y archivos de configuración: Póngase en contacto conmigo después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración.

GOLDSTAR AI - El Robot de Trading Auto-Optimizado Definitivo

Revolucione sus operaciones con el aprendizaje adaptativo avanzado

Tecnología de última generación

GOLDSTAR AI no es un robot más: es un sofisticado sistema de inteligencia artificial que evoluciona y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real. Construido con algoritmos de aprendizaje automático de última generación, este potente EA transforma su experiencia de trading con una automatización inteligente.

Nota: Backtest puede no ser exacta Debido a la auto-optimización puede no funcionar en backtest. También Backtest puede ser lento.

Características principales

Requisitos para el robot Depósito mínimo: $60

$60 Periodo de tiempo: M5

M5 Pares: XAUUSD/ORO & USDJPY

Motor de auto-optimización

Aprendizaje adaptativo : Optimiza automáticamente los parámetros cada 100 operaciones

: Optimiza automáticamente los parámetros cada 100 operaciones Evolución del rendimiento : Mejora continuamente en función de los resultados históricos

: Mejora continuamente en función de los resultados históricos Adaptación inteligente : Se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual

: Se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual Actividad de la red neuronal: Visualización del procesamiento de decisiones de IA en tiempo real

Gestión avanzada del riesgo

Stop Loss adaptativo : Se ajusta dinámicamente en función de la volatilidad del mercado

: Se ajusta dinámicamente en función de la volatilidad del mercado Tamaño de lote inteligente : Optimización del tamaño de las posiciones mediante IA

: Optimización del tamaño de las posiciones mediante IA Protección del punto de equilibrio : Sistema automático de protección de beneficios

: Sistema automático de protección de beneficios Tecnología Trailing Stop: Maximiza los beneficios minimizando el riesgo

Análisis inteligente del mercado

Procesamiento de señales multicapa

Sistema dual de detección de tendencias : Análisis rápido y lento

: Análisis rápido y lento Integración de indicadores personalizados : Algoritmos propios de detección de movimientos

: Algoritmos propios de detección de movimientos Análisis del sentimiento del mercado : Evaluación del sentimiento en tiempo real

: Evaluación del sentimiento en tiempo real Medidores de confianza: Niveles de confianza visuales de IA para cada operación

Sistema de filtrado inteligente

Integración del filtro de noticias : Evita las noticias de gran impacto

: Evita las noticias de gran impacto Negociación en función del tiempo : Horarios de negociación personalizables para un rendimiento óptimo

: Horarios de negociación personalizables para un rendimiento óptimo Protección del viernes : Gestión inteligente del riesgo durante el fin de semana

: Gestión inteligente del riesgo durante el fin de semana Análisis específico de divisas: Centrado en los principales pares de divisas

Funciones profesionales

Gestión flexible de lotes

Tamaño de lote automático : Escalado de posiciones basado en acciones (0,01 lote por 100 $)

: Escalado de posiciones basado en acciones (0,01 lote por 100 $) Opción de lote fijo : Control manual del tamaño del lote para operadores conservadores

: Control manual del tamaño del lote para operadores conservadores Tamaño ajustado al riesgo: Optimización de posiciones mediante IA

Controles avanzados

Umbral mínimo de porcentaje de victorias : Mantiene una tasa de éxito superior al 60

: Mantiene una tasa de éxito superior al 60 Ciclos de optimización máximos : Evita la sobreoptimización (50 ciclos máximo)

: Evita la sobreoptimización (50 ciclos máximo) Evolución de parámetros : Algoritmos de mejora continua

: Algoritmos de mejora continua Seguimiento del rendimiento: Estadísticas y análisis exhaustivos

Cuadro de mandos profesional

Seguimiento en tiempo real

Panel de estado de IA : Visualización en directo de la actividad de la inteligencia artificial

: Visualización en directo de la actividad de la inteligencia artificial Visualización del sentimiento del mercado : Análisis del estado de ánimo actual del mercado

: Análisis del estado de ánimo actual del mercado Actividad de la red neuronal : Representación visual de la toma de decisiones de la IA

: Representación visual de la toma de decisiones de la IA Elementos animados : Interfaz de usuario dinámica y atractiva

: Interfaz de usuario dinámica y atractiva Métricas de rendimiento: Estadísticas completas de negociación

Interfaz personalizable

Posición ajustable : Personalice la ubicación del cuadro de mandos

: Personalice la ubicación del cuadro de mandos Mostrar/Ocultar opciones : Controla la visualización de la información

: Controla la visualización de la información Diseño profesional : Diseño limpio e intuitivo

: Diseño limpio e intuitivo Actualizaciones en tiempo real: Actualización de datos en tiempo real

¿Por qué elegir GOLDSTAR AI?

Tecnología de autoaprendizaje - Mejora continuamente el rendimiento

Gestión avanzada del riesgo - Protege su capital de forma inteligente

Calidad profesional - Algoritmos de calidad institucional

Fácil de usar - Fácil configuración con una potente personalización

Resultados probados - Optimizado para una rentabilidad constante

Funcionamiento 24/7 - Nunca pierde una oportunidad de negociación

Soporte multidivisa - Funciona con los principales pares de divisas

News-Aware Trading - Evita eventos de alto riesgo en el mercado

Perfecto para:

Traders serios que buscan automatización basada en IA

que buscan automatización basada en IA Profesionales ocupados que desean operar con manos libres

que desean operar con manos libres Inversores preocupados por el riesgo que dan prioridad a la protección del capital

que dan prioridad a la protección del capital Operadores expertos en tecnología que adoptan tecnología punta

en tecnología que adoptan tecnología punta Gestores de carteras que requieren rendimientos fiables y constantes

AUTOOPTIMIZACIÓN

Cómo funciona:

Seguimiento continuo: El sistema realiza un seguimiento del rendimiento de cada operación Disparadores inteligentes: Cuando la tasa de ganancias cae por debajo del 60% O después de 100 operaciones, se inicia la optimización Prueba de parámetros: Prueba 5 combinaciones de parámetros diferentes utilizando una puntuación inteligente Aplicación adaptativa: Aplica los mejores parámetros si muestran una mejora superior al 5%. Información visual: El panel de control muestra el estado de optimización, los valores adaptativos y las cuentas atrás

Ventajas:

Mejora automática : El EA mejora con el tiempo sin intervención manual

: El EA mejora con el tiempo sin intervención manual Adaptación al mercado : Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado

: Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado Gestión del riesgo : Reduce el riesgo durante los malos resultados, lo aumenta durante los buenos resultados

: Reduce el riesgo durante los malos resultados, lo aumenta durante los buenos resultados Apariencia profesional: Muestra capacidades avanzadas de autoaprendizaje similares a la IA

El sistema utiliza análisis realistas del mercado (volatilidad, seguimiento del rendimiento) para realizar ajustes inteligentes.

Empiece hoy mismo

Transforme su trading con el poder de la inteligencia artificial. GOLDSTAR AI representa el futuro del trading automatizado: sofisticado, adaptable y rentable.

DM AQUÍ: https: //www.mql5.com/en/users/stargogs

Experimente la diferencia que la verdadera inteligencia artificial marca en el éxito de sus operaciones.

Creado por Stargogs - Su socio en el comercio inteligente.