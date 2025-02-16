The Super Manager

Der Super Manager (MT4 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach!
Hauptmerkmale:
  • Klare Kauf- und Verkaufstasten
  • Schaltfläche zum Verschieben des Stop-Loss auf Break-Even mit einem Klick.
  • Schaltfläche zum Schließen aller Trades mit einem Klick.
  • Schaltfläche zum Löschen aller schwebenden Aufträge mit einem Klick.
  • Der Manager berechnet automatisch die Losgröße.
  • Automatischer Stop Loss (festes Risiko pro Handel)
  • Automatischer Gewinnmitnahme (1/1, 1/2, 1/3 ...)
  • Automatischer Break-even (wahr/falsch Option)
  • Sie können Ihren Backtest auf MT4 durchführen, indem Sie direkt im Strategy Tester kaufen, verkaufen, den Stop auf Break-Even verschieben oder Trades schließen.

Eingabe-Einstellungen:

------ Geldmanagement ------
- Risiko pro Handel ($): Dies stellt den Geldbetrag dar, den Sie für jeden Handel zu riskieren bereit sind.
- Gewinnmitnahme (% von SL): Take Profit (als Prozentsatz des Stop Loss), 200% bedeutet, dass der potenzielle Gewinn doppelt so hoch ist wie das eingegangene Risiko. (1/2)

------ Break-even-Einstellungen ------
- Auto Break-even: Bei der Einstellung "true" passt sich der Stop Loss automatisch an den Break-even an; bei der Einstellung "false" können Sie die Schaltfläche Breakeven auf dem Chart verwenden, um den Stop jederzeit manuell auf den Break-even zu verschieben.
- Break-even (% des SL): 100 bedeutet, dass der Break-even ausgelöst wird, wenn sich der Handel um die gleiche Strecke wie der Stop-Loss zu Ihren Gunsten bewegt. Mit anderen Worten, wenn der Handel ein Verhältnis von 1:1 erreicht, wird der Break-Even ausgelöst.

------ Magische Zahl ------
- Magische Zahl: Um die Trades des Managers von anderen Trades zu trennen.


So verwenden Sie diesen Manager:
  • Stellen Sie zunächst die Parameter ein.
- Risiko pro Handel ($): Der Geldbetrag, den Sie für jeden Handel zu riskieren bereit sind. (z.B. $10, $15, $1000, usw.).
- Take Profit (% des SL): 50 ist 1/0,5, 100 ist 1/1, 200 ist 1/2, 300 ist 1/3 ...
  • Für Kauf und Verkauf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [SL] und positionieren Sie die rote Linie an der Stelle, an der Sie Ihren Stop Loss setzen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kaufen oder Verkaufen. Der Manager wird automatisch die Losgröße berechnen. Der Stop-Loss wird jedes Mal auf den gleichen Betrag wie das Risiko pro Handel gesetzt.

  • Für schwebende Aufträge: Klicken Sie auf die Schaltfläche [LIMIT/STOP]. Positionieren Sie die rote Linie an der Stelle, an der Sie Ihren Stop-Loss setzen möchten, und die blaue Linie an der Stelle, an der Sie die Pending Order platzieren möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [KAUFEN] für ein Kauflimit oder einen Kaufstopp ODER auf die Schaltfläche [VERKAUFEN] für ein Verkaufslimit oder einen Verkaufsstopp.

  • Um die roten und blauen Linien zu löschen: klicken Sie auf die Schaltfläche [Clean].
  • Um alle Pending Orders zu löschen: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Delete P.O] .
  • Um alle Trades zu schließen: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Close ALL].
  • Stop Loss auf Break-even verschieben: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Break-even].




